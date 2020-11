GYIK: Mindenhol maszkot kell hordani? Megbüntetnek, ha 8 után kimegyek?

Éjféltől életbe léptek a szigorú intézkedések, többek között a kijárási tilalom és a közterületi maszkviselés. De minden bezár hétkor? Mindenhol maszkot kell hordani? Lehet esküvőt, bulit tartani? Alább minden lényeges kérdést megválaszolunk!

Szerda éjféltől egy sor szigorú intézkedés lépett életbe. A rendelet hosszasan sorolja, kire milyen szabályok vonatkoznak. Ám lehet, hogy a jogi nyelvezetből nem mindenki tudja kihámozni, hogy pontosan mik a szabályok. A Pénzcentrum most megválaszolja a legégetőbb kérdéseket!

Tényleg mindenhol maszkot kell hordani?

Bár Orbán Viktor kedd este a köztévén kijelentette, hogy kötelező lesz a közterületi maszkviselés, a rendelet azért finomított valamit ezen. A kötelező köztéri maszkviselés

csak a 10 ezer fősnél nagyobb településekre vonatkozik, és a polgármesterek lehetősége, hogy kijelöljék a közterületeket, ahol hordani kell a maszkot. Szóval figyeld az önkormányzati bejelentéseket.

Sporttevékenység során, valamint a parkokban, illetve zöldterületeken a maszk viselése továbbra sem kötelező - írja a rendelet. De a tömegközlekedés megállóiban mindenkinek maszkot kell viselnie. Fontos, hogy ez egy plusz szabály, továbbra is kell maszkot hordani ott, ahol eddig is elő volt írva (például üzletben, tömegközlekedési eszközön).

Most akkor este 8 és hajnal 5 között nem mehetek sehova?

Nem, kijárási tilalom lépett életbe. A kijárási tilalom alóli mentesülés egyik esete a munkavégzés, munkábajárás, onnan hazamenés - ezt azonban igazolni szükséges. Az okiratot innen tudod letölteni. Ezek mellett

kutyát sétáltatni szabad, de csak a lakhely 500 méteres körzetében.

Mentesít még a tilalom alól az "egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén, valamint életvédelmi céllal" történő kijárás, illetve ha edzésre, sportrendezvényre mész, onnan jössz.

Megbüntethet a rendőr, ha nem hordok maszkot ott, ahol kell? Vagy ha 8 után indulok el egy barátomhoz?

Mi az hogy, nagyonis! Ha valaki megsérti a maszkviselésre, a kijárási tilalomra vagy a csoportosulásra vonatkozó korlátozásokat, szabálysértést követ el, amelyért minimum ötezer, maximum 500 ezer forintos bírság szabható ki. A bírság többször is kiszabható.

Minden be fog zárni hétkor?

Minden üzletnek és szolgáltatónak kötelező este hétkor bezárni - hogy nyolcra mindenki otthon legyen - és hajnal ötig zárva is kell tartani. Kivévételt képeznek a gyógyszertárak és a benzinkutak.

Karácsonyi vásár azért csak lesz...

Egyelőre úgy néz ki, hogy nem. Mindennemű rendezvény megtartása tilos, ideértve a kulturális eseményeket, valamint a karácsonyi vásárokat is.

Mi lesz az éttermekkel, kocsmákkal?

A vendéglátó üzletekben csak annyi ideig lehet vendég, míg átveszi az elvitelre rendelt ételt. A kormány könnyített az éttermi és napi fogyasztási cikkekre vonatkozó házhozszállítási szabályokon, így abba a taxisok is beszállhatnak. Az üzemi étkezdék nyitva tarthatnak.

A hétvégén lesz a szülinapom, tarthatok házibulit?

Ha tíznél kevesebben lesztek, akkor igen - ennyiben maximalizálták a családi rendezvények létszámát. Fontos, hogy közben a többi szabályt is tartsátok be (pl. a kijárási tilalmat, maszkviselést)! Emellett mindennemű gyülekezés is tilos, szóval ne verődjetek össze az utcán a buli előtt.

Esküvők, temetések tarthatók?

Igen, de jelentős korlátozásokkal. Az esküvőkön lagzit nem lehet tartani, a szertartáson csak az alábbiak lehetnek jelen:

a szertartás vezetője, illetve az anyakönyvezető,

a házasulók,

a házasulók tanúi,

a házasulók szülei, nagyszülei,

a házasulók testvérei és

a házasulók gyermekei.

A temetéseken maximum 50 fő vehet részt.

Jegyem van a magyar válogatott meccseire és a Fradi-Barcelonára is. Azokkal a meccsekkel mi lesz?

Van egy rossz hírünk... A sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött kell megtartani, így a következő 30 napban sehol nem lehetnek nézők. A válogatott meccseire szóló jegyeket az MLSZ visszatéríti, ahogy a Fradi is a BL-meccsjegyeket. Egyébként az NB I-et, az NB II.-t és a női NB I.-et nem fújták le, úgyhogy a tévében még nézhetsz magyar focit!

Nem akarom kihagyni a lábnapot, konditerembe lehet menni? És úszni, moziba?

A szabadidős létesítmények használata tilos, beleértve különösen a fitnesztermeket, fedett uszodákat, múzeumokat, könyvtárakat, mozikat, állatkerteket és korcsolyapályákat. Az egyéni szabadtéri sportok gyakorlása engedélyezett. A vonatkozó jogszabályok szerint versenyszerűen sportolók e tevékenységükben nem korlátozhatóak.

Meddig tart a digitális oktatás? Az általános iskolákban is bevezetik?

Egyelőre 30 napra rendelték el a távoktatást: a középfokú oktatásban 9. osztálytól digitális munkarendben működnek. A középfokú intézmények kollégiumai az iskolaigazgató döntése szerint működnek. A bölcsődék, az óvodák és az általános iskolák a 8. osztályig a megszokott rend szerint nyitva tartanak, a speciális intézményi védelmi intézkedéseket az igazgató határozza meg.

A miséket meg lehet tartani?

A rendelet szerint a vallási közösségek szertartásai a vallási közösség döntése szerint tarthatóak meg. Ugyanakkor a kormány felkéri a vallási közösségeket, hogy a szertartásaik során a magatartási szabályokat az általános szabályokkal összhangban határozzák meg.

