Gulyás Gergely: ezekre a korlátozásokra kell készülni húsvét után

Orbán Viktor miniszterelnök reggeli bejelentése után, (miszerint az operatív törzs fontolgatja a kijárási korlátozás kezdetének este 8-ról este 10-re való módosítását, és a boltok nyitvatartásának hosszabbítását - illetve az üzletekben tartózkodók számának lekorlátozását alapterület alapján), most Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is megerősítette a bejelentéseket.

A járvány harmadik hulláma minden eddiginél nehezebb feladat elé állítja az országot, így ilyen számok mellett semmilyen nyitás nem engedhető meg - mondta Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter pénteki sajtótájékoztatóján, kérve, hogy a most érvényes szabályokat tartsuk be a húsvéti időszakban is.

A tájékoztatón az derült ki, hogy valószínűleg húsvétig marad a jelenlegi korlátozás, ez után lehet változtatás a kijárási korlátozásban és a boltokban egyidőben tartózkodók létszámának leszabályozásában. Az operatív törzs ma tárgyalta a kereskedelmi iparkamara javaslatait, amelyeket támogat is a kormány, viszont Gulyás szerint a változtatásra akkor van lehetőség, ha átlépjük a 2,5 millió főt a beoltottak számában. Ez pedig húsvét után esedékes csak.

Milyen változtatásokra kell készülni?

A kijárási tilalom 20 óra helyett 22 órától fog tartani, ugyanúgy hajnali 5-ig, viszont így az üzletek hajnal 5-től akár este fél 10-ig is nyitva lehetnek.

Minden bolt kinyithat, de az egyidejűleg bent tartózkodó vásárlók számát korlátozzák.

10 négyzetméterenként ugyanis csak egy vásárló lehet majd az üzletekben. A szolgáltatások esetében pedig azok a szabályok lesznek érvényesek, amelyek március 8-a előtt voltak.

Gulyás is megerősítette, ami elhangzott reggel és az operatív törzs tájékoztatóján is:

az az óvódák, általános és a középiskolák is(!) április 19-én nyithatnak.

Az operatív törzs szerint hétfőtől, Gulyás szavai szerint viszont április elsejétől kezdődik majd a tanárok oltása, és az a terv, hogy egy hét alatt minden regisztráltat beoltanak.

Már csak néhány hetet kell kibírni, ezt követően az élet visszatérhet a megszokott kerékvágásba

- ígérte zárásként a miniszter.

Címlapkép: Getty Images