Ennyit szánnak idén húsvétkor játékra a magyar szülők: legtöbben így ünnepelnek

Idén húsvétkor 10-ből 6 család szűk körben ünnepel, a többiek különböző óvintézkedések betartása mellett látogatják meg szeretteiket, egy friss kutatás szerint. A magyar szülők jellemzően 3-5 ezer forintot költenek idén gyermekenként húsvéti ajándékra, amit a rendhagyó körülmények miatt a legtöbb esetben online vásárolnak meg. A legtöbb gyermek édességet, játékot és mesekönyvet fog kapni, játékok közül a kreatív készletek, társasok és a szabadtéri játékok a legnépszerűbbek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!



A magyar szülők közel 30 százaléka 3-5 ezer forintot költ idén gyermekenként húsvéti ajándékra a REGIO JÁTÉK friss kutatása alapján, a szülők egyötöde pedig 7 ezer forintnál is többet szán a húsvéti meglepetésre gyermekenként.

Az élet úgy hozta, hogy idén is rendhagyó módon ünnepelnek a családok, ezért sok szülő olyan ajándékkal lepi meg gyermekét, amellyel a lakásban is tud játszani, továbbá a szezonnak megfelelően előkelő helyen végeztek a kreatív készletek és társasjátékok mellett a szabadtéri játékok is

- ismertette a kutatási eredményeket Gyaraki Dávid marketingvezető. A felmérés szerint a játékok mellett édességet, mesekönyvet és kifestőt is hoz a nyuszi.

A kialakult helyzetben megváltoztak a vásárlási szokások is: a lehetőségek beszűkülésével a legtöbben online választanak ajándékot, a megkérdezettek 53%-a 1-2 héttel, 31%-a több héttel az ünnep előtt szerzi be a meglepetéseket, míg az utolsó pillanatra a tavalyi 30%-kal szemben idén csak 16%-uk hagyja a vásárlást.

Az elmúlt egy évben a szülők megtapasztalták, hogy a webáruházi vásárlás más, mint a játékbolt, ahol azonnal haza tudják vinni a kiszemelt játékot, így korábban megrendelik az ajándékot, hogy biztosan odaérjen az ünnepre. Az online kosárértékünk húsvétkor 10.000 forint, ami jelentősen megközelíti a játékpiac legerősebb időszakának, a karácsonynak az átlagos értékeit

- mondta el a marketingvezető.

Idén is inkább szűk körben ünnepelnek a családok



A felmérés alapján a járványügyi helyzet miatt 10-ből 6 család szűk körben ünnepel, a többiek pedig különböző óvintézkedések betartása mellett látogatják meg szeretteiket.

Azok a családok, amelyek otthon maradnak, online és telefonon keresztül tartják majd a kapcsolatot, átlagosan a válaszadók fele fog ily módon kellemes ünnepeket kívánni a nagyszülőknek és barátoknak

- tette hozzá Gyaraki Dávid. A rendhagyó körülmények azonban nem szabnak gátat a húsvéti programoknak, a dobogóra idén is a tojásfestés (65%), a tojásvadászat (61%) és a süteménykészítés (47%) került fel. Nézzük a REGIO adatait a legnépszerűbb játékokról:

TOP5 játékkategória húsvétkor 2021-ben:

1. Kreatív, fejlesztő játékok

2. Szabadtéri játékok

3. Társasjátékok

4. LEGO készletek

5. Plüssjátékok

TOP10 játék húsvétkor 2021-ben:

1. Gravitrax alapkészlet

2. Kristálykészítő szett

3. Vízibomba töltő

4. Első csótánykám társasjáték

5. LEGO Friends Kutyus napközi

6. Fluffy kutya

7. Lotti Karotti társasjáték

8. LEGO City Elit rendőrségi hajószállító

9. Íjász készlet céltáblával

10. Buborékfújó

Címlapkép: Getty Images