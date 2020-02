Élesedik az akcióterv: ekkortól lehet bűncselekmény a szemetelés

Nyáron lép életbe a klímavédelmi akcióterv első pontja, megkezdik az illegális hulladéklerakók felszámolását, és nagyobb erővel lépnek fel a szabálysértők ellen. Erre egy külön hatóságot is létrehoz a kormány, illetve vélhetően szigorodnak a vonatkozó törvények is - az illegális szemétlerakás akár bűncselekmény is lehet a jövőben.



Július 1-jétől életbe lép a klímavédelmi akcióterv első pontja, megkezdik az illegális hulladéklerakók felszámolását. Az utak melletti árkokat, a vasútvonalak környékét is kötelező lesz megtisztítani, összegyűjtik az erdők, szántóföldek, települések szélére kihordott hulladékkupacokat is. Ennek érdekében a kormány egy hulladékgazdálkodási hatóságot állít fel, amely érvényt fog szerezni a szabályoknak.

Arról egyébként nincs pontos adat, hogy hány illegális szemétlerakó van az országban, de szinte minden elhagyatottabb útszakasz mellett, erdőszélen találni szeméthegyeket. Nagy István agrárminiszter még tavaly tavasszal mondta el, hogy az erdészeteknek például százmilliós nagyságrendű összegbe kerül összeszedni mások lerakott szemetét. Az eltávolítandó mennyiségről csak becslések vannak:

a Magyar Közút Zrt. évi másfél milliárd forintos kiadás mellett 12,5 ezer tonna hulladékot gyűjt össze,

a MÁV tavaly 300 millióból ötven helyszínen takarított el 2,2 ezer tonnányi szemetet, tavaly pedig

a hazai települések 550 millió forint állami támogatással 22 ezer tonna illegálisan lerakott hulladéktól szabadultak meg.

Sokan nem várják ki a lomtalanítást

Bár a kukás cégek, önkor rendre szerveznek lomtalanításokat, a probléma az, hogy rengetegen nem várják meg ezeket, hanem szimplán kiviszik a szemetet, sittet a közeli erdőkbe, rétekre. Mondanunk sem kell, hogy ez teljesen és totálisan illegális.

A 218/1999 (XII.28.) kormányrendelet értelmében ugyanis szabálysértést követ el és százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható az a személy, aki települési szilárd vagy folyékony hulladékot a közterületen vagy nem az arra kijelölt helyen engedély nélkül lerak, elhelyez.

Palkovics László innovációs és technológiai miniszter már tavaly kilátásba helyezte a szigorításokat, amelyeket most az akcióterv keretein belül vélhetően véghez is visznek. Ahogy tavasszal a miniszter fogalmazott, terveik szerint nem szabálysértésnek, hanem bűncselekménynek számítana az illegális hulladéklerakás - ezeket a szabályokat vélhetően nyárig meg is hozza majd a Parlament. Emellett az Emmi és az ITM további elriasztó szabályozásokon is dolgozik, így nem kizárt, hogy a százezres maximális büntetési tételen is emelni fognak legkésőbb júliustól.

A miniszter azt is megemlítette, hogy a szemetelés egyik oka a kereskedelemben használt túl sok csomagolóanyag: most ezeknek a használatát is korlátozni tervezik a klímavédelmi akciótervben. Emellett az újrahasznosítás forszírozására is nagyobb hangsúlyt fognak fektetni.

Nehéz őket megfogni

Vélhetően mindenki találkozott már olyan Facebook-poszttal, amelyben egy zsákokkal teli rétet, sittel tarkíott erdőt, vagy lomokkal teli patakparton háborognak. Pár esetben a tetteseket is megörökítik, ilyenkor egyszerűbb a hatóságok dolga, azonban legtöbbször ismeretlen marad a szemetelő kiléte. Így a hulladékok elszállítását az önkormányzatoknak, tehát végső soron az államnak, az adófizetőknek kell finanszíroznia.

Olyannyira súlyossá vált a helyzet, hogy már több civil szervezet is igyekszik gátat szabni az illegális szemétlerakásnak. Az egyik legnagyobb ilyen a Hulladékvadász.hu, ahol bárki jelezheti, ha szemetes környékkel találkozik. Az oldalon interaktív térkép is van az eddig felderített esetekről. Ezen látható, hogy a főváros és annak agglomerációja érintett a leginkább az illegális szemétlerakásban.

