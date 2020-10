Alattomos berendezés settenkedett a magyar otthonokba: ekkora kárt okoz valójában

A legalább 16 éves internetezők négyötöde néz filmeket és videókat a neten, 84 százalékuk online is filmezik, és megnéz mások által a netről leszedett filmet is - derül ki a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) piackutatásából. A megkérdezettek 10 százaléka közlekedés és utazás, valamint munkaidő alatt is néz filmeket.

Online letöltés nélkül nézhető filmekre, azaz streaming-szolgáltatásra minden harmadik internetezőnek van előfizetése, emellett minden negyedik letölt mások által megszerzett és az internetre feltöltött filmeket, azaz torrentezik - derül ki az NMHH friss közleményéből. Mivel ez sok esetben nem legális, így ez az arány bizonyára alulmért, mindenesetre a válaszadók elmondása alapján minden tizedik internetező szokott nemzetközi, és minden ötödik magyar torrentoldalakat használni.

Összességében az internetezők között a leggyakoribb az, hogy valaki egyiket sem veszi igénybe: a torrentezés és a legális, de fizetős streaming-szolgáltatások (például HBO Go vagy Telekom TV GO) helyett ingyenes online videókat, filmeket néznek letöltés nélkül, vagyis az ingyenes streaminget használja az internetezők bő egyharmada. Emellett sokan választják az előfizetést is: minden negyedik ember nem torrentezik, de előfizet legális csatornára, minden hatodik szokott csakis torrentoldalakról filmekhez jutni, minden nyolcadik pedig a streaming-előfizetése mellett sem hagyott fel a torrentezéssel. Van további 3 százaléknyi internetező, aki ezek közül egyiket sem csinálja: ők csak olyan filmeket néznek, amelyeket mások szednek le nekik a netről. És végül a maradék egynyolcad pedig nem néz internetről származó filmeket, videókat.

A legtöbben ­- a válaszadók 66 százaléka - még mindig a nagyképernyőt részesítik előnyben online filmezés, sorozatnézés közben, de ehhez képest kétharmados arányban vannak - 44 százalék - azok, akik okostelefonon szoktak filmet nézni - igaz, itt sok esetben rövid videókról, nem csak egész estés mozifilmekről van szó.

Generációs eltérések a közösségi- és torrentoldalak használata között

A húszas, vagyis Y-generációra sokkal jellemzőbb a torrentezés - akár meglévő streaming-előfizetés mellett is -, míg a legfiatalabb, középiskolás korú generációnál az az átlagon felüli, hogy vagy csak előfizetésük van, vagy csak torrenteznek. Ilyen magas előfizetési arány egyébként a Z-generáció mellett a legidősebbeknél érzékelhető, ám ők szinte egyáltalán nem torrenteznek, szemben a fiatalokkal. A 70 éven felülieknél kiugróan magas viszont a csak ingyenes streaming-lehetőségek (például YouTube) használata. A középkorú, X-generáció tagjai között jóval ritkább, hogy csak előfizetéssel néznek filmet, illetve a többi korosztályhoz képest magasabb azok aránya, akiknek mások szednek le filmet a netről. Az idősebb, "baby boomer-generációban" sokkal ritkább a torrentezés, de többen vannak, akik ingyenes vagy fizetős streaminget használnak, és közöttük vannak a legtöbben, akik nem néznek internetről származó filmeket.

A generációs eltéréseknél is nagyobb különbséget okozott az internetes filmnézésnél az illető neme és az, hogy mennyi közösségi oldalt használ. Aki például egy közösségi oldalon sincs fent (vagy fent van, de nagyon ritkán nézi meg), az az átlagnál gyakrabban néz olyan filmet, amelyet mások szedtek le neki a netről, de ő maga se nem streamingel, se nem torrentezik - köztük vannak a legtöbben azok is, akik egyáltalán nem szoktak internetről származó filmet nézni. Általában minél több oldalon van profilja valakinek, annál jellemzőbb a torrentezés, a legalább öt közösségi oldalt látogatók között pedig az átlagnál sokkal jellemzőbb, hogy csak az ingyenes streaminget használják.

A férfiak jóval nagyobb arányban szerzik be a filmeket torrentezéssel - akár van mellette legális streaming-előfizetés, akár nincs. A nők viszont sokkal gyakrabban jelölték meg egyetlen forrásként az ingyenes streaming-oldalakat, illetve köztük sokkal többen vannak azok is, akik nem néznek semmilyen filmet, videót és előfizetésük sincs ilyen szolgáltatásra.

5-10 óra filmezés egyhuzamban

Akik filmeket és sorozatokat néznek az interneten, azok maguk is elismerik, hogy nagyon bele tudnak felejtkezni ebbe a tevékenységbe, és nehezen hagyják abba, ha egyszer elkezdik. A filmnézők 85 százalékával fordult elő a felmérést megelőző egy évben, hogy egy több részes film vagy egy sorozat több epizódját megnézték egymás után, megállás nélkül. Tízből hárman pedig nagyon gyakran csinálják ezt. Minden negyedik filmező netező akár 5-10 vagy több órát is eltölt ezzel egyhuzamban. Különösen jellemző a megállás nélküli online filmnézés (binge-watching, filmtivornya) a legfiatalabb korosztályokra.

Az Y- és Z-generáció, tehát a harmincon aluliak 41 százaléka saját bevallása szerint nagyon gyakran néz szünet nélkül online filmeket és sorozatrészeket, míg a szüleik esetében ez az aránya csak 20-25 százalék vagy még kevesebb. És úgy tűnik, minél fiatalabb valaki, annál több időt tölt a megállás nélküli filmnézéssel, aminek sajnos gyakran a függőségre utaló testi, lelki következményei is lehetnek. A húszas korosztály harmadával - saját elmondása szerint - előfordul, hogy öt vagy több órát tölt szünet nélküli online filmezéssel, a még fiatalabb, középiskolás korúaknak az egyharmada már hét vagy több órán át is szokott online sorozatokat, filmeket nézni.

Az adatok arra is utalnak, hogy az online filmnézés egyre inkább magányos, másoktól elszigetelt tevékenységgé kezd válni. A nem egyedül élő netes filmezők egyhatoda például sosem néz együtt filmet a családjával, lakótársaival, miközben 56 százalékuk úgy néz filmeket, hogy ugyan együtt vannak otthon, egymás mellett ülnek, de mindenki a saját készülékén néz valami mást, például egyik a laptopján, a másik a telefonján, vagyis nem együtt élik át az élményt.

Címlapkép: Getty Images