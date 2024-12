Rengeteget érhet 2025-ben egy ilyen ház, lakás vidéken: most jár jól, aki kivárt?

Közel 15%-kal emelkedett a vidéki adásvételek száma tavalyhoz képest a hazai ingatlanpiacon, ahol az otthonteremtés ára közel 5 millió forinttal, 39,1 millióra nőtt a fővároson kívüli területek adatai alapján, a négyzetméterárak drágulása pedig 13-14% közé tehető. Az ingatlanvásárlás során az átlag így meghaladta a 466 ezer Ft/m2-t az egyik hazai ingatlanközvetítő szakértői szerint. A használt téglaépítésűeknél idén 2,1 millió Ft/m2 volt a rekord, érdekesség, hogy a főváros mellett vidéken is egyre több panellakásért fizetnek millió feletti árat négyzetméterenként a vevők.

„A 2024-es év során beköszöntött ingatlanpiaci fordulat a tavalyihoz képest tranzakciószámokban közel 30%-os bővülést hozott a fővárosban, azonban a budapesti lakáspiac mellett a vidéki területeken sem volt hiány a vásárlási kedvet illetően, hiszen tavalyhoz képest 14-15%-kal több adásvétel zárult.” – kezdte az értékesítési adatok elemzését Máté Ferenc, a Duna House Vezérigazgató-helyettese. Az erősödő kereslet törvényszerűen az árak emelkedését is maga után hozta országszerte: az ingatlanközvetítő közreműködésével idén értékesített vidéki ingatlanok adatai alapján, az összes ingatlantípus (használt és új, ház és lakás) figyelembevételével számított, otthonteremtésre fordított átlagos összeg 2023-hoz képest 5 millió forinttal, 39,1 millió forintra emelkedett, míg az átlagos négyzetméterár szintén 13-14%-os drágulás után meghaladta a 466 ezer Ft/m2-t.

A legkeresettebb vármegye a budapesti agglomerációt is magában foglaló Pest volt, a vidéki adásvételek csaknem negyede itt köttetett. Pest vármegyében volt a legkiemelkedőbb az ingatlanvásárlásra fordított átlagos összeg, amely az összes ingatlantípus figyelembevételével 56 millió forint volt, ezért a pénzért átlagosan 100 m2-es élettérrel rendelkező otthonokat vásároltak, négyzetméterenként tavalyhoz képest 12%-os drágulás után, 560 ezer forintos átlagáron. Baranyában 34,3 millió forintos átlagos kiadást jelentett a 76 négyzetméteres otthonok megvásárlása, négyzetméterenként 450 ezer forintot kóstáltak az ingatlanok a területen, ami 15%-os emelkedést jelez 2023-hoz képest. Ennél enyhébb mértékben, 5%-kal, 407 ezer forintra növekedett az átlagos egységár Bács-Kiskun vármegyében, ahol 84 négyzetméteres ingatlanra átlagosan 34,1 millió forintért szerződtek a cég ügyfelei.

Az otthonteremtésre fordított összeget illetően második helyre került, ugyanakkor négyzetméterárban rekorder lett idén a Kelet-Magyarország központjának számító Hajdú-Bihar vármegye, ahol átlagosan 47,8 millió forintos kiadást jelentett egy élhető, 74 négyzetméteres ingatlan megvásárlása. Négyzetméterárak tekintetében az előző évhez képest jelentős, 19%-os drágulást tapasztaltak az ingatlanközvetítő szakértői a területen, ahol átlagosan 645 ezer forintba került egy négyzetméter. A legalacsonyabb átlagos egységáron, 209-287 ezer Ft/m2 között Nógrád, Tolna, Békés és Jász-Nagykun-Szolnok vármegye kínálta a lakásokat, átlagos ingatlanértékben a legmegfizethetőbbnek a fenti vármegyék mellett még Borsod-Abaúj-Zemplén számított, az említett területeken 16,6-23,2 millió forint is elegendő lehetett az átlagosan 64-90 négyzetméteres otthonok megvásárlásához.

A vidéki területek használtingatlan-piacán a családi házakért fizetett átlagos négyzetméterárak terén volt a legjelentősebb, 14%-os áremelkedés, a saját kerttel rendelkező családi házakra átlagosan 390 ezer forintért szerződtek a cég ügyfelei. A téglaépítésű lakásokért kért egységár 13%-os növekedés után 607 ezer forint körül alakult vidéken, míg a legcsekélyebb mértékben, 11%-kal a panellakások drágultak, az értük kért átlag 542 ezer forint négyzetméterenként.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

„Érdekesség, hogy a főváros mellett már vidéken sem elképzelhetetlen a millió forint körüli egységáron értékesített házgyári lakás. Az agglomerációs településeken, a Balaton környékén, valamint a fővárosi albérleti árakat kínáló Debrecenben is népszerűek a befektetők körében az ilyen típusú, jó állapotú vagy felújított ingatlanok.” – tette hozzá a szakértő. Közülük a legmagasabb, 1,05 millió forintos négyzetméteráron egy gödöllői panel talált új tulajdonosra, az 59 négyzetméteres lakásért ráadásul alku nélkül, irányárat adott a vevő. Végső vételár tekintetében ennél is többet, 65 millió forintot is adott valaki egy debreceni, 83 négyzetméteres, nagyon jó állapotú panellakásért, míg Salgótarjánban 6 millió forintért is lehetett kisebb méretű, 28 négyzetméteres panelhez jutni, négyzetméterárak terén azonban a legalacsonyabb összeget, 128 ezer forintot egy 59 négyzetméteres, felújítandó, komlói lakásért fizettek.

Nem maradhatnak ki a felsorolásból a téglaépítésű ingatlanok legjei sem: a használt ingatlanok között a legmagasabb négyzetméterárat, 2,1 millió forintot egy 25 négyzetméteres, lakható házért fizettek Pest vármegyében, a fővárosi agglomeráció északnyugati szektorának egyik népszerű településén, de négyzetméterenként közel ennyit ért egy vevőnek egy siófoki, nagyon jó állapotú, 93 négyzetméteres lakás is. A két legmagasabb, 430-440 millió forintos vételár pedig egy győri és egy szentendrei tranzakció során került a szerződésbe. A lokáció merőben eltérő, azonban a két ingatlanban közös pont a 330-350 négyzetméteres alapterület, valamint a mai igényeknek megfelelő kifogástalan esztétikai és műszaki állapot.