Árvíz 2024: rengeteg magyar háztartás maradt áram nélkül, Budapesten is egyre több a lekapcsolás

Biztonsági okokból már 150 helyszínen kapcsolta le az áramot az E.ON, a vállalat szóvivője szerint kb. 1400 háztartásban nincs jelenleg áram az árvíz miatt. Kiderült, már Budapest egyes kerületeiben is intézkedni kellett.

Már 150 helyszínen kapcsolta le az áramot az E.ON az árvíz miatt biztonsági okokból, ez több mint 1400 ügyfelet érint - mondta az RTL Híradónak Varga Ivett, a vállalat szóvivője. Kifejtette ez többek között Nagymaroson, Szentendrén, Budakalászon történt meg, de Budapest egyes kerületeiben is le kellett kapcsolni a trafókat, hogy mindenki biztonságban legyen.

Egy dunabogdányi lakos a arra panaszkodott, nem csak a növekvő vízszint okoz gondot, hanem az is, hogy az árral együtt a szennyvíz is beszivárog a kertbe. Kisorosziba már senkit sem engednek be, de a települést amúgy is csak csónakkal vagy helikopterrel lehet megközelíteni. A 11-es főút Tát és Esztergom közötti szakasza napok óta víz alatt áll, utóbbiban már több intézményt is elárasztotta a Duna.

