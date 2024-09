Erre kevés magyar gondolt a klímaválság kapcsán: a kertjeinket is tönkreteheti a közelgő katasztrófa

A kerteket sem kíméli a globális klímakatasztrófa: a HelloVidéknek most szakértő mondta el, hogyan és mit tehetünk a nem kívánt hatások ellen.

Az elmúlt napokban bőséges eső zúdult a magyar vidékre, a Duna mentén pedig az évtized árvize is lecsapott. A klímaváltozás hatása pedig nem merül ki ennyiben, a közvetlen környezetünkben, a kertekben is hatalmas változásokat okoz - írja cikkében a HelloVidék.

A lapnak Ott Bernadett, a Bokréta Garden ügyvezetője elmondta, hogy a sokat emlegetett Boris ciklon meghozta a csapadékot a magyar kertekbe is, és helyenként túlzásba is esett.

A Boris ciklon meghozta az életet adó csapadékot a kertekbe. Helyenként egy kicsit túlzásba is esett, hiszen több, mint egy havi csapadékmennyiség hullott alá néhány nap leforgása alatt. A fák, melyek a nagy szárazság és a légaszály miatt korábbra hozták a vegetációs időszakuk végét, már nem zöldülnek ki ettől, de a még zöld lombok láthatóan felüdültek. A növényeinket kevésbé viseli meg a jelentősebb hőmérséklet visszaesés. Még a dézsás citrusfélék is remekül vannak. Ezeket egyébként ne most, a hűvösebb időkben, hanem a vénasszonyok nyarának nevezett, visszamelegedő napokban vigyük be a teleltetési helyükre! Ezzel megelőzhetjük a hősokkot, ami a leveleik lehullását eredményezné

- fogalmazott a szakértő. Arra is kitért, hogy hiába jött gyorsan és kíméletlenül a lehűlés, a tél még azért messze van.

Egyelőre a termények betakarításán van a kertészkedők fókusza, hiszen javában érik az alma, szilva, körte. Szerencsésebbeknél a dió. Ezek feldolgozása, téli eltárolása a fő feladat, de aki nem szeret a hideg földben nyúlkálni, mint jómagam sem, nyugodtan elültetheti a tavaszi hagymás virágokat a leendő helyükre. A tápanyag utánpótlás ideje is elérkezett. Kiszórható az érett komposzt és istállótrágya komposztálókban így helyet kaphat az összegyűjtött lomb, a levágott, száraz ágak.A zöldséges kertrészbe a bátrabbak még megpróbálhatnak hónapos retket vetni, bízva a 30 nap fagymentes időben. A kereskedőknél megjelentek az ősszel virágzó évelők, amikből most remek pótlást ültethetünk a nyári forróságban kihalt növényeink helyére. A virágládákba az egynyáriakat áttelelő árvácskára, díszkáposztára cserélve még sokáig gyönyörködhetünk a színekben. Az esősebb idő beköszöntével a gombabetegségek is felütik a fejüket még, főleg ha a levegő hőmérséklete újra emelkedik. Ezek ellen különösen a lágyszárúak esetében még mindenképpen növényvédelmi kezelésekre van szükség. A fásszárúaknál, melyek a lombhullást a szárazság miatt korábbra hozták, már inkább az áttelelő kórokozók és kártevők ellen szükséges védekezni

- mondta Ott Bernadett.