Döbbenet, ami a fővárosi ingatlanpiacon történik: kereslett lenne, pénze nincsen az embereknek

Az ingatlanvásárlók között Budapest belvárosának népszerűsége töretlen, azonban az érintett V., VI., VII. kerületben a fővárosi eladó ingatlanok mindössze 15 százaléka érhető el. A szűkös kínálat mellett pedig az ingatlanok átlagos négyzetméterára továbbra is meghaladja az egymillió forintot - közölte saját adatai alapján a Duna House szerdán.

A közleményben Benedikt Károly, a Duna House PR és elemzési vezetője a főváros belvárosáról elmondta, hogy az otthonkeresők és a bérleti piacon nézelődők helyzetét is nehezíti ezeken a területeken a külföldiek hatványozottabb jelenléte. Hozzátette, hogy míg az országos adatok szerint teljesen elhanyagolható a külföldiek ingatlanvásárlása, sőt, Budapest egészét tekintve is csak néhány százalékos az arányuk, addig ebben a három kerületben a jelenlétük eléri a 10 százalék körüli arányt.

Arra is kitértek, hogy a 2024-es eddigi adatok alapján a VII. kerület ingatlanjainak árai tovább drágultak, mintegy 5 százalékkal, az V. és a VI. kerületben pedig stagnáltak az árak. Ennek ellenére a pesti oldalon az V. kerület a legdrágább belvárosi rész 1,25 millió forintos négyzetméterárával és a kerületben átlagosnak számító, több mint 100 millió forintos ingatlanértékkel. A VI. kerületben idén kevéssel több mint 1 millió forintos négyzetméteráron lehetett ingatlanhoz jutni, míg a VII. kerületben átlagosan 945 ezer forintot adtak a lakásokért négyzetméterenként. A külföldi jelenléttel és az árak növekedésével párhuzamosan a bérleti díjak is folyamatosan emelkednek a belvárosban.

Az V. kerületben az egy hónapra fizetendő bérleti díj már a 400 ezer forintot is meghaladja, míg ugyanez a VI. és a VII. kerületben 240 ezer forint körül mozog. Az árak mellett a kínálat szűkössége is nehezíti a magyar egyetemisták helyzetét, hiszen a versenybe beszállnak a külföldi egyetemisták, valamint jelentős szeletet hasítanak ki a rövidtávú lakáskiadások is. A budapesti belváros is elindult a nyugati nagyvárosok nyomában, amelyeknél a belvárosi területeken egyértelműen a befektetők dominálnak, míg az otthonteremtők inkább kiszorulnak a külsőbb kerületekbe és az agglomerációba - fogalmazott a szakértő.