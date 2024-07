Kevés magyar háztulaj tudja, de ez tilos a saját kertjében is: akár még börtön is járhat érte

Nyáron több időt töltünk a szabadban, mely időszakban számolni kell a tavasztól előbukkanó, és a nyári hónapokban igazán aktív darazsakkal. Bosszúságot, fájdalmas csípéseket, de akár veszélyes allergiás reakciót is okozhatnak, ezért érdemes odafigyelni rájuk - írta a Greendex.

Legtöbb ember a szorgos méhekkel szemben a darazsakat kifejezetten károsnak tartja, hisz agresszív támadásaikkal megkeserítik a nyári szabad téri programokat. Pedig a darazsak is rendkívül hasznos munkát végeznek: egyrészt igencsak kiveszik részüket a növények beporzásából, másrészt a kártevő és betegséghordozó rovarpopuláció szabályozásában is hangsúlyos szerepük van. A legtöbb parazita darázs a tojásait különféle kártékony rovarok testébe vagy ezek lárvái közé rakja le, a ragadozó fajták pedig élelem után kutatva vadásszák le a kártevő rovarokat. Rossz hírüket leginkább a lódarázs és a kecskedarázs kelti. Csak ezek kerülnek kapcsolatba az emberrel a fullánkos darazsaknak csupán 1%-át adó Vespinae alcsalád fajai közül - írja a lap.

Magyarországon a leggyakrabban öt darázsfajjal találkozhatunk: a lódarázssal (Vespa crabo), a német darázzsal (Vespula germanica), a kecskedarázzsal (Vespula vulgaris), a padlásdarázzsal (Polistes nimpha) és a déli papírdarázzsal (Polistes dominula). Ezek közül a Polistes fajok kifejezetten békések, a Vespula fajok sokkal temperamentumosabbak, agresszívek és ingerlékenyek. A hazai darázsfajok közül a lódarázs a legveszélyesebb, mérete is tekintélyes, jóval nagyobb a többi fajhoz képest - írják.

Hogyan védekezhetünk a darazsak ellen környezetbarát módon?

A legjobb megelőzni a problémát és még azelőtt elriasztani őket, hogy befészkelnék magukat házunk vagy kertünk különböző zugaiba. Az első és legfontosabb lépés a megelőzésben, hogy minden ételmaradékot alaposan eltakarítunk. A kukákat szagmentesen takarjuk le, a kutya- és macskatápot, illetve egyéb állatok ételét is tegyük olyan helyre, ahol a darazsak nem tudják kiszimatolni. Az édes illat is vonzza őket, tehát a parfümök, krémek és testápolók is ínycsiklandóan hathatnak rájuk.

Tömjünk be minden apró rést, lyukat és repedést a ház körül, a tetőn, a falakon, a fészerben, a kutyaházakon, a mérőóra körül, a fémkorlátokon és a postaládán is! A földben lévő lyukakat is temessük be! - tanácsolják.

Az egyik leghatékonyabb és legkíméletesebb védekezés az úgynevezett hamis darázsfészkek vagy darázsriasztó kasok kihelyezése. A nem saját fészek látványa visszafordulásra kényszeríti a darazsakat, mert nem telepszenek idegen kolónia közelébe. További előnye, hogy semmilyen vegyszert nem tartalmaz, és nem termel hulladékot sem. Hátránya, hogy csak akkor hatékony, ha már tavasszal kihelyezzük, mielőtt még bárhol letelepedtek volna a darazsak a kertünkben. Ezek a csapdák gazdaboltokban vagy az internetről is beszerezhetők, illetve házilag is könnyen elkészíthetők. Pusztán egy papírzacskót gömb formájúra kell alakítanunk, majd belülről kitömni, hogy a formája megmaradjon. Ezekből a hamis fészkekből helyezzünk ki a ház és a kert különböző, esőtől védett pontjaira körülbelül 15 méterenként egyet, és máris nyugodtabb nyárnak nézhetünk elébe - írják.

Növényekkel is védekezhetünk a darazsak ellen. A különböző mentafajták, a kakukkfű, a citronella, az eukaliptusz és a fehér üröm természetes darázsriasztó. Használhatunk továbbá illóolajokat is. A borsmenta olaja önmagában is rendkívül hatékony, illetve a citromfű, a szegfű és a gólyaorr-esszenciák keveréke is igazoltan hatásos. Néhány csepp olajat tegyünk egy-egy vattapamacsra, majd ezeket helyezzük azokra a kritikus helyekre, ahová szerintünk a darazsak befészkelhetik magukat.

Arra az esetre is létezik megoldás, ha a közelben valahol már van darázsfészek, és a szemtelen darazsak megkeserítik a kerti programjainkat, a kinti étkezéseket. Tegyünk egy kis tálba citromlevet – legjobb a frissen facsart citromlé –, és adjunk hozzá egy csipetnyi szegfűszeget! Ezt a tálkát helyezzük az étkezőasztalra vagy bárhová, ahol zavarnak minket a sárga-fekete rovarok. Bevethetünk más – különböző csábító folyadékokkal működő – csapdát is, de érdemes vigyáznunk, mert a kereskedelmi forgalomban kapható termékek nem mindig csak környezetbarát anyagokat tartalmaznak.

Műanyag flakonból könnyen készíthető házilag darázscsapda, ennek elkészítéséhez számtalan videót találhatunk a neten. A csapdába töltsünk 1,5 dl sört, adunk hozzá 1 evőkanál cukrot és 1 teáskanál ecetet (ugyanis az ecet távol tartja a méheket). A csapdát helyezzük ki a kertünkbe, kicsit távolabb onnan, ahol sokat tartózkodunk, hogy ne a közvetlen közelünkbe csalja őket az illat.

Figyelem, darázsirtásért büntetés, akár börtön is járhat!

A legtöbb kertesház tulajdonos találkozott már azzal a problémával, hogy darazsak telepedtek meg az udvarában, a redőnytokban vagy a kert különböző részein. Sokan úgy döntenek, hogy gyorsan megoldják a problémát, és lefújják a zavaró rovarokat valamilyen rovarirtóval. Ez azonban nem a legjobb megoldás. A meggondolatlan irtás súlyos bírsággal, sőt akár börtönbüntetéssel is járhat - írja a HelloVidék.

Néhány példa védett darazsakra:

Pompás útonállódarázs

Óriás-tőrösdarázs

Pompás fémdarázs

Szöcskeölő darázs

Nagy smaragdfémdarázs

Ezeknek a példányoknak a büntetési tételei 5000 és 50 000 forint között van. Nemrég a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület közleményben figyelmeztetett arra, hogy májustól a nagy tőrösdarazsak megjelennek a kertekben, parkok gyepén, korhadó fák körül és a komposzt közelében, akár nagy számban is. Fontos tudni, hogy bár ezek az állatok ijesztőnek tűnhetnek, teljesen ártalmatlanok az emberekre és a társ- illetve háziállatokra, ráadásul segítenek szabályozni a cserebogarak számát.

Az irtásuk nemcsak azért kerülendő, mert ártalmatlanok, hanem azért is, mert az óriás-tőrösdarázs védett faj, és természetvédelmi értéke 50 000 forint. Az elpusztításuk súlyos büntetést, akár több éves börtönbüntetést is eredményezhet.

Darázscsípés esetén

Elmondható, hogy a gyerekek 0,4-0,8 százaléka és a felnőttek 3 százaléka érintett valamilyen fokú méh- vagy darázsméreg-allergiában. Ha valaki allergiás a csípésre, illetve szájüreget vagy arcot ér darázstámadás, mindenképpen azonnal hívjunk orvost. Egyéb esetben néhány természetes praktika is segít enyhíteni az égő fájdalmat - írta a Greendex.

Ha van némi növényismeretünk, és a kertünkben is megtalálható egy-egy gyógynövényfajta, akkor jó, ha tudjuk, hogy bármilyen típusú – lándzsás, réti vagy nagy – útifű hatásos darázscsípés ellen. A növény összezúzott levelével dörzsöljük be a csípés helyét, vagy kössük rá a levelet az érintett területre! Az ecet, illetve a citromlé is jótékony hatású, kenjük rá a csípésre többször ismételve! Az ecetes vagy citromleves kezelést követően egy szelet vöröshagymát is hasznos az érintett területre tenni. A csípés helye napokig, akár egy hétig is érzékeny lehet, a bőrfelületet érdemes hűteni.