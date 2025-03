Felfedték a nagy titkot az RTL Cápái: így bárkiből sikeres vállalkozó lehet 2025-ben

Szánthó Péter Link a vágólapra másolva

Egy új vállalkozás indítása 2025-ben számos kihívással jár, az RTL Cápáit kérdeztük arról, hogy mit kell most figyelembe vennie a kezdőknek. Bojinka Miklós hangsúlyozta, hogy egy megbízható termék és piackutatás elengedhetetlen, és az árfolyamok instabilitására is felhívta a figyelmet, különösen import termékek esetében. Csillag Péter szerint a vámháború és a szűkülő piacok komoly hatással lehetnek a kezdő vállalkozásokra, miközben a geopolitikai és technológiai változások új lehetőségeket is kínálnak. Lakatos István úgy vélte, hogy a sikerhez fontos a reális költségvetés és fokozatos növekedés, míg Tóth Ildikó a mesterséges intelligencia és az etikus üzleti modellek előnyére hívta fel a figyelmet. Orbók Ilona szerint pedig a kereslet és kínálat alapos ismerete és a megfelelő üzleti terv kulcsfontosságú a sikerhez.

Ahogyan a Pénzcentrum olvasói megszokhatták, a műsor indulása óta hetente követjük az RTL-en futó Cápák között történéseit. A legújabb, 8. évadba, az elmúlt évadokból már jól ismert Cápák mellé több új üzletember is érkezett. Közülük Tóth Ildikóval, Csillag Péterrel, valamint Lotfi Farboddal még az új széria indulása előtt beszélgettünk arról, hogy milyen érzésekkel vágtak neki a műsornak. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Most - a következő hetekben hétről-hétre megjelenő interjúsorozat első részében - arról kérdeztük a befektetőket, szerintük milyen kulcsfontosságú tényezők játszanak szerepet egy új vállalkozás sikeres elindításában a 2025-ös piaci környezetben, milyen tényezőkre kell most különösen figyelnie egy kezdőnek? A beérkezett válaszokat az alábbiakban Cápánként külön közöljük. Bojinka Miklós: sokan nem számolnak a költségekkel, árfolyamokkal Bojinka Miklós szerint kezdőként nagyon fontos, hogy legyen egy megbízható jó termék vagy szolgáltatás, ami stabil piaci keresleten alapszik, így biztosítható a napi bevétel a vállalkozás számára. Érdemes piackutatással, ártükör készítéssel és a partnerek fizetőképességének vizsgálatával kezdeni. Szintén fontos, hogy megtaláljuk a termékhez legjobban illő marketing csatornákat és a vállalkozásnak biztosítsuk a megfelelő banki hátteret is. Import termékek esetében kalkuláljunk a forint instabil árfolyamából származó árrés veszteségekkel is - húzta alá a Sanimix és Wasserburg márka tulajdonosa. Csillag Péter: sok kezdő vállalkozásnak betehet a vámháború Csillag Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy 2025-ben kevesebb pénz van a piacon - mind a vásárlók, mind a befektetők óvatosabban költenek, ráülnek a pénzre. Ugyanakkor pár trend, mint az AI, az energiahordozók, a geopolitikai változások, makro trendek befolyásolják, melyik piac bővül, melyik szűkül - és jó tudni, a szűkülő piacokról áramlik a pénz a bővülő piacok felé. Például a vámháborúk hajnalán nem biztos jó az olcsó kínai termelésre alapozó üzleti modellbe fektetni, cserébe lehet, hogy a kevesebb emberi munkaerőt használó, automatizált gyártás az EU-ban, USA-ban sikeresebb lesz - hívta fel a figyelmet az IT-vállalkozó, angyalbefektető. EZ IS ÉRDEKELHET Megszólalt Csillag Péter, az RTL új Cápája: Az emberrel van gond, mindig A Cápák Között újdonsült zsűrijével többek között a startup világról, a mesterséges intelligencia térhódításáról, a vállalkozások nehézségeiről beszélgettünk. Lakatos István: idén semmivel sem nehezebb vállalkozni, mint máskor Lakatos István viszont a Pénzcentrum kérdésére kifejtette: nem érzi, hogy 2025-ben alapvetően más lenne a piaci környezet egy új vállalkozás számára a korábbi évekhez képest. Gyerekkoromban azt tanultam, amikor a német nyelvvel ismerkedtem, hogy „Minden kezdet nehéz”. Ez az állítás ma is érvényes, így kijelenthető, hogy sok nehézséggel kell megküzdenie annak, aki saját vállalkozást akar indítani. Fontos, hogy legyen piacképes, versenyképes terméke, de az csak egy szükséges de nem elégséges feltétel. Azt is ki kell előre számolni, hogy mi a reális bevétel, amit a tevékenységgel el lehet érni, és milyen költségek fognak felmerülni - magyarázta a Bravogroup Holding résztulajdonosa. Mint hozzátette: ráadásul már az elején meg kell érteni a különbséget a beruházás és a folyó költségek fedezése között. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) Érdemes kicsiben kezdeni, és abban az ütemben nőni, ahogy már látszik, hogy a tevékenység nem lesz veszteséges, és piaci igény is van rá - mondta Lakatos István. Tóth Ildikó: a mesterséges intelligencia lehet a kulcspont Tóth Ildikó szerint viszont 2025-ben különösen nagy kihívást jelent egy új vállalkozás indítása a folyamatosan változó piaci környezetben, így néhány kulcsfontosságú tényezőre érdemes kiemelt figyelmet fordítani. A mesterséges intelligencia használata versenyelőnyt jelenthet egy új vállalkozás számára. Valójában ma már alig van olyan terület, ahol ne lenne létjogosultsága. Kiemelten fontos a részletes piackutatás, a versenytársak elemzése és a célközönség pontos meghatározása. A fogyasztók egyre inkább előnyben részesítik a környezetbarát és etikus vállalkozásokat, így ezt sem szabad figyelmen kívül hagyni. A közösségi média és az online marketing szerepe kulcsfontosságú egy vállalkozás építésében, és a cég struktúrájától függően érdemes lehet a hibrid vagy távoli munkavégzés lehetőségeit is figyelembe venni - sorolta a luxusingatlan-fejlesztő. Orbók Ilona: fontos a kereslet és a kínálat ismerete! Orbók Ilona válaszában kifejtette, hogy a sikeres vállalkozás alapja egy piacképes ötlet, egy market niche vagy egy olyan befektetési terület, üzletág, ahol várhatóan növekszik a kereslet. Ha az adott területen egyensúlyban van a kereslet és kínálat, csak akkor szabad invesztálni, ha a befektetésünk tárgya (legyen az termék vagy szolgáltatás) jelentős komparatív előnyökkel rendelkezik (olcsóbb, jobb minőségű, mint a versenytársak). A vállalkozás elindítása előtt érdemes felmérni a piacot és készíteni egy jó üzleti tervet - fogalmazott a BDO Magyarország tulajdonos-ügyvezetője. Emellett arról is beszélt, a mai világban kulcsfontosságú egy most induló vállalkozás esetében a digitális kommunikációs eszközök elsajátítása és a social media adta megjelenések maximális kihasználása, annak érdekében, hogy a leghamarabb a legtöbb emberhez (célközönséghez!) elérjen a termék vagy szolgáltatás.

