Varatlan számlát kaphatnak a magyar háztulajok: nincs mese, ezért is fizetni kellhet 2025 elején

Csúnya meglepetés érheti a tavasz beköszöntével azokat a kerttulajdonosokat, akik évek óta csak halogatják a kerti vízrendszer rendbetételét vagy szigetelését. Mivel a most lassan véget érő tél kemény fagyokat is hozott, sokan szembesülhetnek azzal, hogy sok tíz- vagy akár százezres kiadással kell indítani a kerti szezont. A Pénzcentrum szakembereket kért meg, hogy összegezzék a teendőket egy kerti vízvezetékkel, vagy vízmérőel kapcsolatos probléma esetén, és azt is megkérdeztük, nagyjából mennyi lehet a javítás.

A hét végén már elkezdődött március, az első tavaszi hónap, ami a magyar kertesház-tulajok számára mindig örömteli időszak: végre hódolhatnak kedvenc hobbijuknak, és a tél, a fagyok elmúltával mindig van is munka bőven. Ha pedig locsolni is akarunk, mégpedig minél hamarabb, akkor szükség van a kerti csapok átvizsgálására is - sokan csak ekkor szembesülnek azzal, hogy a fagyos téli időjárás elképesztő károkat okozott a kerti vízvezetékrendszerükben.

A Pénzcentrum a Magyar Víziközmű Szövetség, valamint egy vízvezeték-szerelő segítségével nézte meg és összesítette, milyen sérüléseket hogyan hozhatunk (vagy hozathatunk) helyre, és mint mindjárt látni fogjuk, elég sokan nem is tudják, micsoda összegekbe is kerülhet a vízvezetékek kijavítása. Mikor hívjunk szakembert, és mi az a munka, amit esetleg minimális hozzáértéssel is elvégezhetünk? Mennyibe kerül mindez, és hogyan előzhetjük meg a bajt?

Mi a teendő, ha elfagyott a vezeték vagy a vízmérő?

Minden évben jelent feladatot a szolgáltatóknak, hiszen ha nem teszik meg a vízmérők és a vezetékek fagy elleni védekezéséhez szükséges lépéseket a felhasználók, a nagy téli hidegben elfagyhatnak a szerelvények - válaszolta a lapunk által feltett kérdésre a Magyar Víziközmű Szövetség. Arra is kitértek, hogy

A télen nem lakott ingatlanoknál fontos a vízhálózat és a vízmérők víztelenítése, valamint a vízmérőakna letakarása, szigetelése, de javasolt az ingatlan rendszeres időközönkénti ellenőrzése is, az esetleges károk megelőzése – és mihamarabbi észlelése - végett. A télen is lakott ingatlanoknál fontos, hogy a vízmérőakna szigetelése megtörténjen. Ugyanakkor azokra a vezetékszakaszokra is kiemelt figyelemmel kell lenni, amelyek kevésbé védett helyen (pincében, falon kívül) vannak, ezeket is célszerű szigetelőanyaggal védeni. A kerti csapokat vízteleníteni kell, valamint a telepített öntözőberendezésekre is érdemes jobban odafigyelni, mert ezek bár fagyállóak, az élettartamukat meghosszabbíthatja, ha víztelenítve vannak- írták válaszukban.

Kitértek még arra is, hmikor vezetjük észre, ha baj van:

Amikor az idő – a nagy hideg után – enyhülni kezd, érdemes ellenőrizni a vízmérőt. Amennyiben forog a vízmérő csillagkereke akkor is ha nem nyitja meg a csapot, vagy szilánkosra tört a vízmérő üvege, esetleg eldeformálódott a számlálószerkezet vagy a lakásban nem folyik a víz – ezekben az esetekben valószínűleg csőtörés történt, amelyről a szolgáltatót értesíteni kell

- tették hozzá. Leszögezték ugyanakkor, hogy ők nem tudnak olyan támogatás létezéséről, amelyet a kertek tulajdonosai igényelhetnének elfagyott vagy más módon rongálódott kerti vízvezeték javítására. HA viszont baj van, akkor mélyen a zsebünkbe kell nyúlni egy komolyabb károsodás esetén.

Ezek a költségek szolgáltatónként eltérőek lehetnek, az Üzletszabályzat melléklete, vagy a Díjjegyzék tartalmazza általában ezt, de nagyságrendileg ez több tízezer forintot is jelenthet elfagyás esetén

- adtak egy körülbelüli becslést. Fontos tudni azt is, kihez kell fordulni, ha a problémát észleltük, és hogy pontosan mi is történik ilyenkor:

Miután a fogyasztó észlelte a problémát, elsőként be kell jelenteni a szolgáltatónál a központi telefonszámon, jelezni a csőtörés tényét és el kell indítani a vízmérő cseréjére vonatkozó szolgáltatás megrendelését. Hogy ez mennyi időt vesz igénybe, azt nem tudjuk megmondani, de minden szolgáltató igyekszik ezt a leghamarabb, a legrövidebb időn belül elvégezni a vízmérő cseréjét és annak adminisztrációját. Jó tudni, hogy minden olyan probléma (elfagyás, csőtörés, stb.), amely a szolgáltatási pont utáni hálózaton keletkezett, a felhasználó számláját terheli, mert az ő birtokán lévő hálózat meghibásodása okozta a veszteséget. Erre a hatályos jogszabályok kötelezik a felhasználókat. Közérthetően ez azt jelenti, hogy a felhasználó feladata az állagmegóvás és a belső hálózat ellenőrzése és karbantartása is, a vízmérő utáni belső területen, ahová értelemszerűen a szolgáltató be sem juthat, hiszen magánterület.

- tették még hozzá.

Százezerbe is kerülhet

Az első és legfontosabb dolog, hogy a megelőzés mindig jobb, mint az utólagos javítás - mondta a Pénzcentrumnak Petneházi Norbert vízvezeték-szerelő egyéni vállalkozó. Ő is arról beszélt, érdemes a vízórák környékét, illetve az azokhoz vezető csöveket szakszerűen szigetelni, különösen ott, ahol az időjárás fagypont alá süllyed.

Ha viszont már megtörtént a baj, és azt látjuk, hogy tiszta jég a vízóra, akkor semmiképp se próbáljuk meg házi módszerekkel (pl. nyílt lánggal, meleg vízzel) felolvasztani, mert lehet, hogy csak több kárt okozunk, mindenképp hívjunk szakembert! Ő tudja, hogyan kell szakszerűen kiolvasztani a fagyott vízórát, ügyelve arra, hogy ne repedjen meg a műszer, ha még menthető, vagy a csövek. De ha a károsodás már túl nagy, cserélni kell. Ebben az esetben először le kell állítani a fővízellátást, majd a rendszerből teljesen leereszteni a vizet, hogy biztonságosan dolgozhasson a szerelő. A fagyott, vagy esetleg már repedt vízórát óvatosan kell leszerelni, eltávolítani. Fontos, hogy az új berendezést megfelelően szigeteljük, hiszen, ha nem vigyázunk, könnyen ugyanaz a hiba megismétlődhet a következő télen. És a munkálatok során alaposan ellenőrizni kell minden csatlakozást és tömítést, hogy a jövőben se legyen probléma a vízszivárgással vagy a fagyással

- magyarázta a szaki. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy nagyjából milyen költségekkel számoljon, aki elfagyva találja vízóráját például a nyaralójában. Mint mondta, a vízóra cseréjének költsége több tényezőtől függ – a munkálatok összetettségétől, a használt anyagok minőségétől és attól, hogy csak a mérőórát vagy esetleg a környező csöveket is javítani kell-e.

Általában, ha csak a vízóra cseréjéről van szó, annak az ára 20 000–30 000 Ft között mozoghat. Azonban ha a fagy miatt nemcsak a mérőóra, hanem a csővezeték is károsodott, a költségek gyorsan megugorhatnak: ilyenkor a javítási munkálatok, a csőszigetelés és esetleges egyéb csereelemek beszerelése miatt az ár akár 100 000 forint fölé is rúghat. Persze, ezek csak általános árak, az egyedi körülmények, a helyi árazás vagy a szükséges munkálatok mennyisége mind befolyásolhatják a végösszeget

- mondta a szakember hozzátéve, pontos árajánlatot csak a helyszínen lehet készíteni egy-egy esetnél.

Mint a fentiekből is kitűnik, a fagy elvonultával minél hamarabb érdemes leellenőrizni a kerti csap állapoát, mert meglehet, hogy így is csúnya meglepetésben lesz részünk. A megelőzés tehát nagyban segíthet azon, hogy ne kelljen rögtön egy akár százezres mínusszal indítani a tavaszi kerti szezont.