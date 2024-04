Súlyos veszély leselkedik a magyarokra az erdőkben: ha erről nem tudsz, az egész család pórul járhat!

Kezdenek már előbújni a természetben az ízletes tavaszi gombák, ám olyan is van köztük, amit a mérgezőkkel is könnyű összekeverni. A HelloVidék összegyűjtötte, melyikről mit érdemes tudnunk.

A tavaszt nem csak a jó idő miatt várják sokan, hanem sokan a különböző finomságok rajongói is ilyenkor a legboldogabbak. Előbújnak a természetben például a különféle tavaszi gombák, amelyeket jól elkészítve egyre gyakrabban tehetünk az asztalra. A HelloVidék cikkében most összegyűjtötte, milyen ízletes gombákat lehet ilyenkor a természetben keresni. De milyen szabályok vonatkoznak a szabadtéri gyűjtögetésre, milyen gombafajtákat érdemes ilyenkor a kosárba tenni? Hogyan azonosítsuk be őket egyszerűen?

Ha kezdőként fésüljük a füvet, vagy bogarásszuk az avart, jó, ha tudjuk, hogy nézi ki az, amit keresünk. A tavasz első gombái már március végén, április elején fellelhetőek az erdőkben, erdőszéleken és mezőkön, azonban ezeknek egy része csak igazán limitált ideig gyűjthető. Sajnos nagyon rövid a szezonja például a kucsmagombának, pedig valódi luxusélelmiszerként tartjuk számon, ilyenkor számtalan elegáns étteremben kapható megtöltve, vagy ízletes kucsmagombamártás formájában.

Áprilistól kezdve gyűjthető a magyar mezőkön és erdőkben az erdőszéli csiperke, egy igazi „klasszikus”, amelynek a termesztett, bolti rokonát már mindannyian kóstolhattuk. Ez egy aránylag nagytestű gombafaj, kalapja 8-15 cm szélesre nő meg, fiatal korában domború, később laposan elterülő. Az erdőszéli csiperke egy fehér-krémsárga, sima, vagy finoman pelyhes gombafaj, vastag húsa és kissé diós, kellemesen jellegtelen íze miatt sokan szeretik. Vigyázzunk, ha ezt gyűjtjük, mert könnyű összekeverni a mérgező gyilkos galócával!