Húzós tavasz vár a magyar kertesház-tulajokra: keményen fizethet, akinek ilyen fa áll a portáján

Magyarországon a legtöbben még mindig félelemből vágják ki a kertjükben álló fákat. Pedig megelőzéssel el sem kellene eddig jutni. Arról nem is beszélve, hogy a fák kivágást még egy saját kert esetben is szabályozhatják az önkormányzatok. És még ha engedélyt is kap az ember, lehet fizetnie kell érte, azon túl is, hogy megbíz egy szakembert a munkára, amiért szintén fizetnie kell. Kis fákat lehet hogy már 5-20 ezer forintért is kivágnak nekünk, de vannak akik 35 ezer forint alatt már nem vonulnak ki, a közepes fák kivágása ellenben ritkán megy 50-80 ezer forint felé, de az igazi óriások akár több százezer forintos tételt is jelenthetnek egy család számára.

Magyarországon hagyományosan a viharszezon május 1-től augusztus 31-ig tart. És bár a 2010-es évek közepén több káreset történt, mint például 2020-ban vagy 2021-ben, a kárkifizetések összege durván megugrott, az idő előrehaladtával ez ráadásul csak rosszabb lesz. Az elmúlt évek brutális inflációja miatt jóval drágábbak lehettek a helyreállítási költségek. Nem árt tehát azzal számolni, ha valakinek az ingatlanjában komolyabb kár keletkezik mostanság, az biztosan drágább lesz helyrehozni, mint néhány évvel korábban.

Éppen ezért nem árt előre gondolkozni, és hogyha bármilyen veszélytényező van az ember portáján, akkor itt az idő cselekedni. És nem mellékesen, ha már úgyis március van, idéntől ebben a hónapban bárki válthat lakásbiztosítást, amire igazából sokaknak szüksége is lenne. A friss magyarországi adatok szerint ugyanis a lakosság nagy rész alulbiztosított, de erről a témáról ITT olvashatsz bővebben. Visszatérve a veszélytényezőkre, szakemberek egyértelműen alátámasztották a Pénzcentrumnak,

rengeteg magyar kertesház-tulaj retteg a portáján lévő nagyra nőtt fától vagy fáktól.

Persze igaz, ami igaz ezek a fák nem pár év alatt a semmiből lettek óriásiak, és pláne nem egyik pillanatról a másikra lettek veszélyesek. Sok köztük az elhanyagolt növény, amiről a profi favágóknak meg is van a véleményük, de erről majd később. Márpedig a félelem nagy úr, így amikor alábbhagy a tél, beköszönt a tavasz, és azzal együtt megkezdődnek a tavaszi kerti munkák, sok család jut arra az elhatározásra, hogy a veszélyesnek ítél óriásnak mennie kell.

Persze a fák kivágási szándékának azért ennél jóval több, védhető oka is lehet, a gyökérzetük tönkreteheti egy ház csővezetékeit, de akár a padlót is feldúlhatja, hogy földben futó telekommunikációs infrastruktúráról ne is beszéljünk. Nem feltétlenül kényelmi vagy félelmi okai vannak tehát egy fakivágásnak, de azért általánosságban ezek a leggyakoribb indokok.

Mennyibe kerül a nem kívánatos fa kivágása?

Fontos kiemelni, hogy a lakott területeken végzett fa kivágásának árát alapvetően két tényező befolyásolja. Az egyik tényező a fa mérete, beleértve a törzs átmérőjét és magasságát, míg a másik a lombkorona alatti terület minősége. Ez utóbbi szempont különösen fontos, mivel meghatározza, hogy a fa környezetében üres tér van-e, esetleg egy családi ház vagy más épület található. Mindez jelentősen befolyásolja a favágó munkáját.

Az árak tekintetében azt tapasztaltuk, a kisméretű fák kivágásának árai 8-20 ezer forint körül mozogni, de vannak már olyan szakik is, akik 30-35 ezer forint alatti munkára már nem vonulnak ki. Mondván magának a kivonulásnak is megvannak a maga költségei, amik néhány éve még 20 ezer forintért is megérték, de ma már nem érik meg. Érdemes megemlíteni, hogy nem minden szakember tesz különbséget alpintechnikás, illetve emelőkosaras kivonulás között, de vannak, akik igen, erre érdemes figyelni. A Pénzcentrumnak nyilatkozó, több évtizedes tapasztalattal rendelkező favágó szerint

mindenképpen érdemes 2-3 árajánlatot kérni, és fotókkal, leírásokkal gazdagon illusztrált e-maillel megkeresni a szakembereket. És ami még talán ennél is fontosabb, hogy csak engedéllyel rendelkező szakembert bízzunk meg a munkával, mert ha nem így teszünk, abból elég sokkoló bajok is születhetnek.

Haladva a fák méretén keresztül, a közepes fák kivágása már 50-60 ezer forint is lehet, a nagyoké 90-100 ezer, míg az extra nagy fák kivágás 120-150, de akár 200 ezer forint feletti összegbe is kerülhet. Azt sem szabad elfelejteni, hogy a szakember költséget számíthatnak fel egyéb tevékenységekért is, úgy mint, ágdarálás vagy a zöldhulladék elszállítása. A megrendeléskor mindképp érdemes tisztázni, mit, mennyiért vállal a szakember, és a teljes költséget kiszámolni.

Nem vicc, ne bízz meg szélhámosokat

Ahogy fentebb említettük, a szakemberek határozottan hangsúlyozzák, hogy ne bízzuk kóklerekre a munkát, bár sajnos szép számmal találkozhatunk velük. Fontos tudni, hogy a lakott területeken végzett fakivágás komoly ügy, amelyet csak rendkívül jól felkészült szakember végezhet legálisan Magyarországon. Először is, az illetőnek rendelkeznie kell fakitermelői bizonyítvánnyal, ráadásul lakott területen csak bizonyos szakmai tapasztalat után dolgozhat az ember, és ehhez is úgynevezett lakott területi fakitermelői engedély, illetve ipari alpinista végzettség kell.

Senki, semmilyen körülmények között ne fogadjon fel olyan személyt, aki nem rendelkezik ezekkel a bizonyítványokkal.

Már csak azért se, mert a lakott területi fák kivágása amellett, hogy egyáltalán nem veszélytelen folyamat, könnyen illegális tevékenységnek minősülhet (igen, még akkor is, ha történetesen az a fa valakinek a saját kertjében van), úgyhogy nem árt észnél lenni. Fontos tudni, hogy a növények védelmében az önkormányzatoknak jogukban áll még a tulajdonjogot is korlátozó rendeletet hozniuk. Erre pedig a környezetvédelmi törvény jogosítja fel őket.

Nagyon is könnyen elképzelhető tehát, hogy a kertünkben álló fa kivágásához szükséges lesz az önkormányzat engedélye, sőt az is legalább ugyanannyira elképzelhető, hogy a kivágásért cserébe valamilyen jóvátételt kell fizetnie annak, aki vágatni akar. Például lehet, hogy a fa pótlására irányuló kötelezettsége keletkezik a kivágott fa törzsátmérője alapján, de kötelezhetik akár valamekkora pénzbeli megváltásra is.

És ezután jön a feketeleves, hiszen ha valaki illegálisan vágat, és lebukik, akkor a fentebb említett tételek mellett, merthogy utólag ezeket is behajtják, környezetvédelmi bírságra is számíthat.

Leterheltek a szakemberek

Aki szakember utána nézne, hogy megoldja faproblémáját, számítson arra, hogy a tavaszi időszak, az őszi mellett, igazi dömping szezon. A legtöbben ugyanis ilyenkor határozzák el, hogy ki akarják vágatni a fájukat. Ha az embernek szerencséje van, és kisebb munkáról van szó, akkor lehet hogy csak pár napot kell várnia, de ez felduzzadhat 1-2 hétre is, attól függ milyen volumenű, akár ipari munkákat kap egy-egy favágó.

Megijedni persze nem kell, a megbízható szakiknak is elég szép listájuk van, úgyhogy ha a tavasz elején még időben kapcsol az ember, akkor nem lehet probléma.

Ha lehet, tényleg ne vágd ki

A kertben álló fáknak meglehetősen hosszú időre van szüksége ahhoz, hogy veszélyesen tönkremenjenek. Ezt az időt azonban nem kötelező kivárni, sőt. Aktívan lehet tenni az ellen is, hogy egy fának baja essen. Egy egészséges fa ugyanis sokkal kisebb eséllyel válik veszélyessé, mint egy elhanyagolt. Az igazi veszélyt ugyanis többnyire az öreg, korhadt, lerobbant fák jelentik. Nem kell azonban ide eljutni:

sokszor gondolkodom, hogy ennyi fa jutna-e a kivágás sorsára akkor is, ha azok történetesen wifi jelet is kibocsátanának, azt gondolom, hogy nem

mondta el a Pénzcentrumnak Ádám, aki maga is foglalkozik faápolással. Szerinte sokan nem áldoznak a fáikra, és már csak akkor hívnak szakembert, ha menthetetlen a helyzet, vagy valóban nagyon drága lenne a kezelés. Pedig hogyha 2-3 évente rászánnának a vizsgálatokra 20-30 ezer forintot, esetenként kevesebbet, esetenként többet (ha baj van), akkor meg lehetne előzni rengeteg fa kivágást. A fák bevizsgálása is igen széles költségskálán mozog, nem mindegy ugyanis, hogy a szakemberek milyen gépeket használnak ehhez. Mégis azt lehet mondani, hogy egy általános favizsgálat, szakvéleményezés 15-25 forintból már kijön, ha viszont valamilyen baj van akkor a kezelési költségek ennél magasabb összegről indulnak.

Sokszor nehéz ezt összehasonlítani, hiszen sok faápoló szakember vág is, végeredményben is vállalkozók vagyunk, megrendeléseket teljesítünk. Viszont azt gondolom, hogy a megelőzés hosszú távon számszakilag hiába jöhet ki többre, mint egy közepes méretű fa kivágása, azért a fa rengeteg jó dolgot is jelent, nem csak rosszat. Ugyanúgy a természet számra, mint az embere számára is, és ezt nem szabadna elfelejteni

- vélekedett Ádám.