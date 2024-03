Tűzvész Visegrádon: lángol a Hotel Silvanus, nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók + videó

Kigyulladt szombaton délelőtt a visegrádi Hotel Silvanus tetőszerkezete, a szállodában kétszáz vendég tartózkodott. A lángokat ezekben a percekben is rengeteg tűzoltó igyekszik megfékezni. Az eddigi hírek szerint senki nem maradt az épületben, még időben kijutottak.

200-300 négyzetméteren jelenleg is ég a Hotel Silvanus Visegrád épülete, a tűzoltók nagy erőkekl igyekeznek megfékezni a lángokat - erről ír a Telex, az információt a katasztrófavédelem is megerősítette. Úgy tudni, hogy a tetőszerkezet és a felső rész gyulladt ki.

A hotelben 200 vendég tartózodott, és a jelenlegi információkk szerint mindenki időben elhagyta az épületet - bár ezt még jelenleg is vizsgálják. Az oltásban segédkezni több tűzoltócsapat is érkezett a helyszínre, még hivatásos önéntes egységek is mentek.

Ezen a videón is jól látszik a lángoló szálloda: