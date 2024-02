Új őrület terjed a magyar kertesház-tulajok körében: tényleg ennyire megéri?

A műfű néhány évvel ezelőtt még sokaknak elképzelhetetlen volt a kertben, mára azonban egyre többen teszik le a voksukat a műpázsit mellett. Ennek oka nem csak az, hogy könnyebben kezelhető a műgyeppel borított terület, mint a valódi füves kert, de sok esetben hasznosabb is, az idő és pénz spórolásról nem is beszélve.

Minden évben 30-40 százalékkal nő a műfű iránti igény Magyarországon. A Covid miatti pandémia idején egyre többen kezdtek el foglalkozni az otthoni környezetükkel, ekkor toronymagasan megugrott a rendelések száma, ám a prémium kategóriás műfű sikere azóta is töretlen, ennek pedig több oka is van.

„Mindenki szép kertet, teraszt szeretne, ám egyre kevesebb idő jut foglalkozni a pázsittal a rohanó mindennapokban. A műpázsit ezzel szemben szinte gondozásmentes, hiszen évente egy-két alkalommal elegendő az erre a célra szolgáló berendezéssel karbantartani, a gép ugyanis minden szennyezést kiszed a szálak közül, ráadásul a szálakat is rendben tartja. A locsolásra szánt vizet is megspórolhatjuk vele, ami havi szinten több ezer liter vizet jelenthet. Az sem mellékes szempont, hogy a műpázsit télen-nyáron szép zöld marad” - magyarázta Bíró Tamás műpázsit-szakértő.

A magán kertek és teraszok mellett számos közintézményben is egyre népszerűbb a műfű, amivel kapcsolatban nagyon kedvezőek a visszajelzések. A szülők ugyanis az esős, nedves időben állandóan azzal szembesültek, hogy az óvoda udvarán a kicsik tetőtől talpig sárosak lesznek, amit a műfű megakadályoz. A szülők mellett az állattartók nagy kedvence is, hiszen a kutyák nagyon szeretik a műgyepet, amit könnyű kezelni, ráadásul nem ássák fel a négylábúak

- tette hozzá a Prémium Pázsit Kft. szakértője és ügyvezetője. Noha a magán kertekben és teraszokon ugrott meg a leginkább a műpázsit népszerűsége, a közintézmények is egyre inkább érdeklődnek a prémium kategóriás burkolatok iránt.

A szakember szerint mielőtt kiválasztjuk a megfelelő műpázsitot, nem árt tisztában lenni néhány alapvető ténnyel. „Ezek a műpázsitok már lélegző, vízáteresztő felületek, amelyet nyugodtan lehet fák, bokrok alá is telepíteni. Mivel megfelelő a szellőzésük, attól sem kell tartani, hogy alatta bepenészedik a talaj. Mielőtt azonban kiválasztjuk, melyik fajta műgyep a nekünk való, érdemes szakemberrel beszélni, aki az igényeknek és az igénybevételnek megfelelő terméket fog ajánlani. Nem mindegy ugyanis, milyen terhelést kap az adott terület, vagy éppen mekkora testű kutyus járkál rajta” - mondta a szakember.

Bíró Tamás szerint a műfű az élőpázsithoz képest 3-5 éven belül megtérül, főként ha olyan terméket választunk, amely akár több, mint egy évtizeden át is megőrzi az állagát. „Olyan terméket érdemes választani, amely legalább 8-10 év garanciával rendelkezik, miszerint a műfű akár tíz évig is ellenáll az UV okozta károsodásoknak, fakulásnak és nem allergizál. A műpázsitot minden esetben gondosan kell telepíteni, hiszen a rossz telepítés is okozhat problémákat. Ha prémium minőségű műpázsitot választunk, olyan élethű gyepet kapunk, amelyről sokan észre sem veszik az első pillantásra, hogy nem valódi” - fogalmazott a szakértő.