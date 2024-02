Váratlan csapást mérhet a távhősökre a vízdíjemelés: akár hatszoros számla is összejöhet

Egyes távhőszolgáltatóknak megugorhatatlan kihívást jelenthetnek az egekbe szökő vízdíjak - írta a 24.hu. A rezsicsökkentés által okozott, régóta húzódó problémák mostanra váltak égetővé a távhőszolgáltatók számára, melyeket a vízdíjak emelkedése és az állami támogatások hiánya miatt a csőd fenyeget. Az ágazati szereplők továbbra is váárják a kialakult helyzet megoldását.

A döntéshozók számára a rezsicsökkentés által okozott problémák kezelése egyre nagyobb kihívást jelent - írja a lap. A távhőszolgáltatókat, amelyek állami támogatás nélkül nem lennének életképesek, váratlanul érte a vízdíjak emelkedése. Az év eleje óta válaszra várnak arra vonatkozóan, hogy hogyan fogják kezelni ezt a helyzetet.

Egy vidéki nagyváros távhőcégének ügyvezető igazgatója, aki névtelenséget kért, elmondta: "Visszaküldtük a vízműveknek a számlákat, mert nem tudjuk azokat kifizetni. Ha ez így marad, és a távhőszolgáltatóknak a megemelt vízdíjakat kell fizetniük, az az egész szektort nagyon hamar be fogja dönteni." A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény korábbi jogértelmezései ugyanis nemrég megváltoztak: megszűnt az a gyakorlat, amely szerint ha egy víziközmű-szolgáltató közvetített szolgáltatáson keresztül juttatta el a vizet lakossági felhasználókhoz, akkor csak rezsicsökkentett díjat számíthatott fel.

Az igazgató hangsúlyozta, hogy mivel a távhősök felmelegítik a vizet, minőségi változáson megy keresztül, így már nem vásárolhatják meg rezsicsökkentett áron. Ennek következtében 2024-től kezdve jelentős mértékben, körülbelül háromszorosára nőttek a vízdíjak. Ez országosan éves szinten 15–20 százalékos költségnövekedést jelenthet. A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségét is keresték, válaszuk szerint az Energiaügyi Minisztériummal és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallal folytatott egyeztetések még zajlanak.

A magyarországi távhőszolgáltatók többségét önkormányzati tulajdonú nonprofit cégek alkotják. A távhőár befagyasztása óta változatlanul alacsony áron kínálják hőforrást mintegy 660 ezer lakásnak. Ugyanakkor további 20 ezer nem lakossági felhasználónak piaci áron számolnak fel melegvizet.

Bali Gábor energetikai szakértő szerint az energiaválság kitörését követően drasztikusan megnőtt az ágazatra nehezedő pénzügyi nyomás. A támogatásigény 2021-ben 90 milliárdról 500 milliárd forintra ugrott. A csökkenő gázárak ellenére is jelentős – mintegy 200–250 milliárd forintos – támogatásigény maradt fenn. A távhőcégek mérlegadatai is rávilágítanak arra, mennyire létfontosságú ez a támogatás számukra. A szakértő kiemelte: bár alacsony arányban vannak vállalati fogyasztóik is – nyereségre ténylegesen ebben a körben tudnak szert tenni – amennyiben érdemben árat emelnek, akkor ezek elkezdhetnek elvándorolni.