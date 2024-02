Mintha lemennénk délre: egyedülálló botanikus kert nyílt nemrég Magyarországon

Sokan talán nem is tudják, hogy hazánkban is látogatható egy mediterrán botanikus kert.

A magyarországi Szent György-hegyen található Balatoni Mediterrán Botanikus Kert lenyűgöző úti cél a természet szerelmeseinek. A világ minden tájáról származó közel 700 növény-, fa- és cserjefajjal egyedülálló élményt nyújt a látogatóknak - most a HelloVidék mutatta be ezt az egyedülálló látványosságot.

Az egzotikus pálmafáktól az illatos levendulaültetvényekig a kert paradicsomot jelent mindazok számára, akik ellátogatnak ide. Még lenyűgözőbb, hogy a legtöbb növény télálló, így a hideg magyarországi teleket is átvészelik.

A lapnak Bicskei Sándor, a botanikus kert megálmodója azt mondta: idejük volt a projektre, 2018 óta gyakorlatilag ezzel foglalkoztak.

A kertlátogatók előtt 2023 tavaszán nyitottuk meg a mi kis oázisunkat, így igazából az első éves tapasztalatunk alapján csak sikerekről és nagy érdeklődésről tudunk beszámolni. Mi a botanikus kertek között is egy nagyon különleges területet képviselünk. Azt tűztük a zászlónkra, hogy a különböző Magyarországon is áttelelő, télálló, ámde eddig szinte csak a mediterráneumban látott növényeket mutatunk be a látogatóknak

- fogalmazott Bicskei Sándor.