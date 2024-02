Sok magyarnak álom marad a saját kert: vagyonokat kérnek egy zsebkendőnyi zöldért is

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az ingatlanközvetítők szerint továbbra is elsősorban a felújított, újszerű, de legalábbis jó állapotú, költözhető ingatlanokat preferálják a vevők, ami igaz a kertes házak esetében is. De mennyiért kapunk most Budapesten és annak agglomerációjában költözhető, jó állapotú kertes házat? - teszi fel a kérdést közleményében a Balla Ingatlan.

Az ingatlanközvetítő szerint 100 millió forint alatt semmit nem kapunk, ha kertes ingatlant szeretnének Zuglóban vásárolni, ahol legfeljebb a telkek futnak majdnem ilyen árban. Jóval szélesebb a választék a szomszédos XVI. kerületben, mely alapvetően kertvárosias, családi házas övezet, ugyanakkor az árak is alacsonyabbak - jelezte Sebestyén Tamás, a Balla Ingatlan XIV. és XVI. kerületi irodájának szakmai vezetője. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Hozzátette, akkor viszont, ha egy költözhető, lakható házat szeretnénk, akkor a belépő szint a XVI. kerületben is 70-80 millió forint. Sorházat, ikerházat olcsóbban is találni: az előbbiek ára 60 millió forintnál indul a kerületben, aminek oka a jellemzően kicsi telek, a zsúfoltabb környezet. Ha egy kifejezetten jó állapotú és minőségi házat szeretnénk - legyen szó akár iker-, akár családi házról -, akkor 90-100 millió forintos összegre kell számítani. Az ingatlanközvetítő tapasztalatai alapján egyébként a közepes és jó állapotú ingatlanok iránt mutatkozik most jelentősebb kereslet, az erősen felújítandó házaktól tartanak a vevők, azokat nehezebb eladni. Ugyanakkor, ha csak egy kisebb átalakításra van szükség egy házon, akkor azért a vevők meggyőzhetők, különösen egy jó árra - tette hozzá Sebestyén Tamás. A tavalyi számok - melyek még érvényben vannak - azt mutatják, hogy a budai kerületekben általában 90-100 millió forintért tudunk vásárolni jó állapotú, költözhető, legalább háromszobás, kertes családi házakat - jelentette ki Nagy Csaba, a Balla Ingatlan régiós vezetője. Ebbe beletartozik Nagytétény is, mely a legolcsóbb rész Dél-Budán, és természetesen ugyanígy nem kapunk olcsóbban jó állapotú házat Budafokon-Budatétényben sem, ahol az árak közelítik a XI. kerületét. Legfeljebb nagyon ritka esetben foghatunk ki 80 millió forint körüli ajánlatot - tette hozzá. Erről a részről egyébként érdemes tudni, hogy Budafok belvárosához közel nem túl nagyok az ingatlanokhoz tartozó telkek, kifelé haladva már nőnek a telekméretek, ugyanakkor nem is mindenki szereti, ha az egész hétvégéje fűnyírással telik a nagy telek miatt NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI! Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x) - jegyezte meg a szakértő. Nagytétényben valamivel jobb eséllyel találhatunk a 90-100 milliós átlagnál olcsóbb családi házakat, de itt is inkább a külső részeken. Mivel Nagytétény már gyakorlatilag összeépült Érddel és Érdligettel, ezért talán érdemesebb ezeken az agglomerációs településeken nézelődni, ha valaki olcsóbban szeretne kertes házhoz jutni, hiszen mérsékeltebb árakkal találkozhatunk, főleg a kevésbé felkapott részeken. Ugyanakkor az ingatlanpiacon jelenleg sokkal több a felújítandó, korszerűsítésre váró ház, mint a felújított. Erre már Rencsevics Mária, a Balla Ingatlan XIX., XX. és XXIII. kerületi irodájának szakmai vezetője hívta fel a figyelmet, aki szerint ezekre a felújítandó ingatlanokra rendkívül kevés az érdeklődő. Illetve, ha reális áron hirdetnek meg egy felújítandó ingatlant, akkor ugyan már nagyobb számban akadnak érdeklődők, de ők is jellemzően visszalépnek, amikor felmérik az előttük álló munka nagyságát - mondta a szakértő. Mindenesetre egy felújított családi ház önálló telken - mérettől és lokációtól függően - 60-80 millió forintba kerül Dél-Pesten, de ezekből a kínálat szerény. Ráadásul egy valóban igényesen felújított lakóingatlan gondozott kerttel és extrákkal már lényegesen többe kerül. Sorház, ikerház pedig meglehetősen ritka errefelé, inkább családi házakkal találkozhatunk.

Címlapkép: Getty Images

