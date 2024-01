Itt egy nevetségesen olcsó alapanyag, amiből remek húsos fogásokat készthetsz

A csirkeszárnyakat számos különféle módon lehet elkészíteni, így könnyen beilleszthetők a változatos étrendbe. Fűszerezés, grillezés, sütés vagy sült változatban is kiválóak. Ennél olcsóbb, húsból készült fogásokat keresve se találhatnánk - írja a HelloVidék.

A csirkefeldolgozók és kiskereskedelmi üzemek általában először vágnak le más drágább csirkerészeket (például csirkemelleket), és ezután maradnak meg a csirkeszárnyak. Emiatt a csirkeszárnyaknak alacsonyabb a termelési költsége, ami az árát is csökkenti. A csirkeszárnyak ugyanakkor magasabb zsírtartalommal rendelkeznek, ezért is sokan a soványabb csirke részeiket részesítik előnyben. Az alacsonyabb kereslet miatt az árak is alacsonyabbak lehetnek.

Csontos is, szinte csak bőr, ennek ellenére a csirkeszárnyak, bármilyen meglepő lehet is, viszonylag hizlaló ételnek számítanak, mivel magas a fehérjetartalmuk és jelentős mennyiségű zsírt is tartalmaznak. Azonban az, hogy mennyire hizlaló, nagyban függ az elkészítés módjától és a hozzáadott összetevőktől.

Ha a csirkeszárnyakat sütik, például panírozzák és olajban pirítják, akkor a kalóriatartalmuk jelentősen nőhet a hozzáadott zsír miatt. Ugyanakkor, ha a főzzük, grillezzük vagy tepsiben- zsír nélkül sütjük, akkor jóval egészségesebb lehet.

A csirkeszárnyakról azért azt is érdemes tudni, hogy magas fehérje- és zsírtartalma mellett fontos vitaminokat és ásványi anyagokat is tartalmaznak. A mértékletes fogyasztás és az egészséges elkészítési módszerek alkalmazása segíthet csökkenteni az étel hizlaló hatását, miközben élvezhetjük az ízüket és táplálkozási előnyeiket.