Meddig tart a téli szünet, a hivatali szünet, az ítélkezési szünet a bíróságokon 2023-ban? Mutatjuk!

Az ünnepek alatt az iskolák téli szüneten vannak, nem születnek ítéletek a bíróságokon, illetve 2023-ban már másodszor a hivatalok is zárva tartanak. Több szünet is egybeesik ebben az időszakban, jobb tisztában lenni a dátumokkal, melyek befolyásolják az ügyintézést, a közösségi közlekedési menetrendet és a kisgyermekes családok mindennapjait is. Mutatjuk, mikor ér véget az idén először elrendelt közigazgatási szünet, az ítélkezési szünet a bíróságokon, illetve a téli szünet.

Téli szünet 2023 Az iskolai téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. december 21-e, csütörtök volt, vagyis a szünet első napja december 22-e péntekre esett. A szünet utáni első tanítási nap 2024. január 8-a, hétfő, vagyis a teljes jövő hét még szünet a diákoknak. Ez még az augusztus 22-én, a Magyar Közlönyben megjelent 2023/2024-es tanév rendjéből derült ki. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Téli közigazgatási, hivatali szünet 2023 Ugyancsak nyár végén, az augusztus 30-i közlönyben került kihirdetésre a 2023. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről szóló döntés, melynek értelmében igazgatási szünetet rendeltek el 2023. december 27. és 2024. január 1. között, vagyis a két ünnep között. Kedden már ismét lehet majd ügyeket intézni. (Tavaly a hivatali leállás több mint két héten át tartott.) Ilyen időszakban a hivatalok zárva tartanak, és fő szabály szerint ügyfélfogadás sincs. A 2023. évi XXVI. törvény az igazgatási szünetről szóló törvénynek megfelelően már a jövő évi közigazgatási szünetet is elrendelték, mely 2024. december 30-tól 2025. január 1-ig tart majd. EZ IS ÉRDEKELHET Munkaszüneti napok 2024: íme, a 2024-es munkaszüneti napok listája! 2024 munkaszüneti napok naptár: ekkor lesznek a 2024-es munkaszüneti napok a, munkaszüneti napok 2024 évi lista szerint. Nézzük, mikor lesznek a 2024. munkaszüneti napok! Téli ítélkezési, bírósági szünet 2023 Fontos az is, hogy ítélkezési szünetet tartanak a bíróságok 2023. december 24. és 2024. január 1-je között a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 148. §-a alapján. Az ítélkezési szünet időtartama alatt a bíróságok – főszabály szerint – nem tartanak tárgyalásokat. A polgári eljárásokban – bizonyos kivételektől eltekintve – a megállapított határidőkbe az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele. A határidők számításának általános szabályai irányadóak azonban az ítélkezési szünet alatt is a soron kívüli eljárás, az előzetes bizonyítás esetén, illetve egyes végrehajtási perekben és nemperes eljárásokban - írja a Magyarország Bíróságai honlapja. Büntető ügyekben a határidők számítását az ítélkezési szünet nem érinti. A bíróság az ítélkezési szünet ideje alatt is eljár az előállításos ügyekben, valamint a kényszerintézkedések alkalmazása esetén. Az egyes bíróságok ügyfélfogadási rendjéről az adott bíróság honlapján lehet tájékozódni. EZ IS ÉRDEKELHET Téli napforduló 2023: meddig van világos december 22-én, mikortól hosszabbodnak a nappalok? 2023-ban december 22-én, a téli napforduló napján a legrövidebb a nappal, viszont mivel eddig rövidültek, innentől hosszabbodnak a nappalok.

