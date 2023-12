Itt a CSOK Plusz rendelet: minden tudnivaló az új otthonteremtési program részletszabályairól

Megjelent a Magyar Közlönyben a CSOK Plusz új otthonteremtési program részletszabályait tartalmazó kormányrendelet.

A jövő január 1-jétől elérhető kedvezményes hitelkonstrukciót gyermekvállalás előtt álló és már gyermekes házaspárok egyaránt igénybe vehetik, ha újabb gyermeket, gyermekeket szeretnének. Az akár 50 millió forintos, legfeljebb 3 százalékos kamatú hitel az ország teljes területén igényelhető az első közös otthon megszerzéséhez, a meglévőből nagyobb értékű otthonba költözéshez, vagy a családi otthon bővítéséhez – ismertette a Kulturális és Innovációs Minisztérium.

A most megjelent kormányrendelet szerint legfeljebb 3 százalékos kamatú hitelt 15, 30, vagy akár 50 millió forintos összeggel vehetik igénybe a gyermeket tervező házaspárok, attól függően, hogy hány gyermekük van, és hány gyermeket terveznek még. A csok plusz lehetőségével azok a családok élhetnek, ahol a feleség még nem töltötte be a 41. életévét, de 2025 végéig a 12. hetet betöltött várandósság esetén ezen életkor betöltése után is igényelhető a konstrukció. Itt a teljes rendelet:

Ugyancsak a most kihirdetett jogszabály szerint a vágyott gyermekek megérkezésekor további kedvezmények vehetők igénybe: az első gyermek érkezésekor – már a magzat 12 hetes korától – legfeljebb egy évig szüneteltethető a hiteltörlesztés, a második és minden további gyermek érkezésekor pedig 10-10 millió forinttal csökken a fennálló kölcsöntartozás, amihez ugyancsak elegendő a 12 hetes várandósság igazolása.

Ha azonban a megadott határidőig (egy gyereknél négy, kettőnél nyolc, háromnál tíz év) sikertelen lesz a gyerekvállalás, vagy a házaspár elválik, akkor a kamattámogatás megszűnik.

Ez a jelenlegi hozamkörnyezetben azt jelentené, hogy 3 százalékról több mint 9 százalékra ugrana a kamat, vagyis egy ötvenmilliós hitelnél 280 ezerről 468 ezerre nőne a törlesztőrészlet a portfolio.hu számításai szerint. Ha nem teljesül a szerződésben rögzített gyerekvállalás, akkor ráadásul 120 napon belül vissza kell fizetni az addig felvett kamattámogatást a jegybanki alapkamat + 5 százalékpontos büntetőkamattal együtt (ez most 11,5+5 százalék, azaz 16,5 százalék lenne összesen).