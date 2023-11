Ilyen lakásokban tengődnek a legszegényebb pesti családok: sokaknál WC, csatorna, melegvíz sincs

Biró Eszter Link a vágólapra másolva

Az elmúlt hónapokban láttak napvilágot a 2022-es népszámlálás eredményei, amiből már a Pénzcentrum is többször szemezgetett. Most azt néztük meg, hogy mégis mennyien élnek Budapesten és Pest megyében rosszul felszerelt otthonokban. Itt pedig nem azt kell érteni, hogy nincs légkondi, vagy internet: ezrek laknak még mindig vályogházakban, vagy olyan lakásokban, ahol nincs fürdőszoba, konyha, vagy akár vízöblítéses víz WC. A Pénzcentrum most annak járt utána, hogy mégis mi a helyzet a házakkal a fővárosban és Pest megyében.

Az elmúlt hónapokban jelentek meg a 2022-es népszámlálás adatai, amikkel a Pénzcentrum is többször foglalkozott már. Legújabb írásunkban pedig azt nézzük meg a frissen megjelent adatok alapján, hogy hány olyan háztartás van Pest megyében, illetve Budapesten, ahol a lakás finoman fogalmazva sem tartozik a komfortos kategóriába. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Azaz annak jártunk utána, hogy komfort nélküli ingatlan lehet a fővárosban és vonzáskörzetében, illetve mennyien lehetnek most is, akiknek nincs fürdőszobája, főzőhelyisége, vízöblítéses WC-je, vagy szennyvízelvezetése, esetleg nincs internet a lakásban. A KSH adatai alapján pedig a helyzet sokkoló: a fővárosban 2022-ben 218 078 otthonban nem volt vezetékes internet, miközben 3580-an mondták azt, hogy nincsen meleg folyóvizük a lakásukban.

Ezek a számok pedig mindössze a jéghegy csúcsát jelentik, többszáz háztartásba vezetékes víz sincsen bevezetve, miközben ezrek élnek szükség-vagy egyéb lakásokban. EZ IS ÉRDEKELHET Itt élnek a leggazdagabb magyar famíliák: el sem hiszed, mennyi az átlagfizu a luxusfaluban A NAV adatai szerint 2022-ben bruttó 418 ezer forint volt az átlagos havi kereset, ami nettó havi 285 ezer forintot jelentett. Javult a helyzet Budapesten Bár még mindig rendkívül magas azoknak a száma, akik rossz körülmények között élnek, azt fontos kihangsúlyozni, hogy az előző népszámlálás óta jelentősen javultak a számok. 2001-ben ugyanis még 3643 háztartás élt vályog vagy sár falazatú házakban, 2011-ben ez a szám szintén 3643 volt, míg tavaly már csak 2701. A komfort nélküli otthonokban élők száma pedig töredékére csökkent: 2001-ben 21891 ilyen körülmények között élő háztartás volt, 2011-ben 10 999, míg 2022-ben pedig mindössze 1516. Szükség- vagy egyéb lakásokban, ahogyan az a lenti táblázatból is látszik tavaly 4260 háztartás élt, ez a szám 21 éve még 27 872 volt, 11 évvel ezelőtt pedig 8011. Azt is megvizsgáltuk a KSH adatai alapján, hogy háztartás él főzőhelyiség vagy saját fürdőszoba nélkül. 2022-ben 4211-en mondták azt, hogy nincs főzőhelyiségük, 7588-an pedig azt, hogy nincs fürdőszobájuk. Azt, hogy nincs vízöblítéses WC az otthonukban 2001-ben 32 965 háztartás vallotta be, tavaly viszont már csak 1930 mondta ezt. A vezetékes víz esetében viszont romlott a helyzet: 2011-ben 805 lakásban nem volt bevezetve a víz a KSH szerint, 2022-ben ez a szám már 1580 volt. 3580 lakásban állították azt, hogy nincs meleg folyóvizük. Ez a szám 2001-ben még 22 211 volt, 2011-ben pedig 10 039. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) A szennyvízelvezetés hiányával kapcsolatban hasonló a helyzet, mint a vezetékes víznél. 2011-ben 805 háztartás mondta azt, hogy nincs szennyvízelvezetés, 2022-re ez a szám azonban 1757-re nőtt. A KSH adatai alapján 198 845-en mondták azt, hogy nincs központi fűtésük, és ugyanennyien állították, hogy helyiségenként konvektorral, kályhával vagy más eszközzel fűtenek. EZ IS ÉRDEKELHET Mégis, mi folyik a fővárosban? Lakások ezrei állnak üresen, mégsem adják ki azokat A fővárosi lakások 17 százalékában, a 800 ezer lakásból 160,7 ezerben hivatalosan nem lakik senki. Az internethozzáférést először tavaly vizsgálták meg, azonban így is sokkoló látni, hogy 218 078 háztartásban nincsen vezetékes internet a fővárosban.

Pest megyében pedig nem sokkal jobb a helyzet, mint Budapesten. Mi a helyzet Pest megyében? Pest megye adatai alapján jelenleg 72 752 háztartás él vályog vagy sár falazatú házban. Ez a szám csökkent az évek alatt, 2011-ben még 82 559 állította ezt, 2001-ben pedig 92 128. Egyéb falazatú házban (például fa) tavaly 31710 háztartás lakott, míg komfort nélküli otthonban 7328. 3152-en állították tavaly a KSH adatai szerint, hogy nincsen főzőhelyiség az otthonukban, míg 12 316 háztartás mondta azt, hogy nincs fürdőszoba, 9789 lakásban pedig nincs vízöblítéses WC. Vezetékes víz 2022-ben, Pest megyében 7767 háztartás számára nem volt elérhető, míg meleg folyóvíz 11 611 otthonban. Utóbbinál érdekes, hogy több mint felére csökkent azon lakott lakások száma 11 év alatt, ahol nem volt meleg folyóvíz, ugyanis 2011-ben 25 678 esetben állították még ezt. Központi fűtése 128 236 háztartásnak nem volt tavaly, míg szennyvízelvezetése 8878-nek. Mindezek mellett 127 396 lakott lakásban nincsen vezetékes internet - tehát az egész megyében kevesebb ilyen otthon van, mint Budapest területén.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK