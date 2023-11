Hígított földgázzal pörgetik a gázórákat itthon? Ez lehet a brutális rezsiszámlák valódi oka

Sokan kaptak a vártnál lényegesen magasabb gázszámlát: az MVM számlázási módszere, illetve a rekordmeleg ősz áll a fájdalmas csekkek hátterében, de sokan ismét összeesküvést is kiáltanak. Gyakorlatilag minden fűtési szezonban előkerül az az elmélet, miszerint a magyarországi földgázt "felhígítják", hogy rosszabb legyen a fűtőértéke, több pörögjön az órába, ha fűtjük a lakást, vagy főzünk. Lehet ennek a konteónak bármi valóságalapja? Ennek jártunk most utána, mutatjuk a száraz tényeket.

Akár a vártnál négyszer magasabb gázszámlát kaphat novemberben sok háztartás, amelynek oka az MVM számlázási módszere és a rekordmeleg ősz. Ahogy a Pénzcentrum is beszámolt róla, az állami cég elismerte, hogy a diktálós fogyasztók vaskosabb csekket kaptak, mint amire számítottak.

De leszögezték, az egész évre járó kedvezményes gázmennyiség nem veszik el, viszont idén a fűtési időszak kezdete eltolódott, így a számlák azonos fogyasztás mellett is nagyobb arányban tartalmazhatnak rezsicsökkentés feletti gáztarifákat tükröző árakat, mint tavaly ilyenkor. Hozzátették: aki nem tudja kifizetni a megnövekedett számláját, az kérhet részletfizetést.

A brutálius gázszámlák hírére ismét előkerült a magyar internet egyik legkedveltebb összeesküvés-elmélete, miszerint valamivel hígítják a földgázt, hogy rosszabb minőségű legyen, több pörögjön az órába, mialatt felfűtjük a lakást, vagy főzünk. A legtöbben azzal próbálják ezt bizonygatni, hogy mennyi idő felforralni egy fazék vizet, mások a láng sárga színét említik, mint a minőségrontás biztos jele. Utánajártunk, mennyi ennek a valóságalapja.

Túl sokaknak kell tudnia róla

Mielőtt valaki hosszasan elkezdené sorolni, miért is nincs igaza annak, aki szerint nem trükköznek a gázzal, azt azért vegye figyelembe, hogy egy ilyen méretű és észrevétlen átveréshez egyrészt seregnyi szakemberre lenne szükség, másrészt pedig egy speciális, erre a célra kifejlesztett technológiára, amelyen szintén szakértők és mérnökök dolgoznak – persze, a magyar hatóságok tudta mellett. Az összefüggés ezen pontján ugyanolyan a helyzet, mint a másik elterjedt összeesküvés-elméletnél, miszerint manipulálják a lottósorsolásokat:

Ki lenne képes egy ilyen összetett műveletet úgy összehangolni, hogy évek, évtizedek alatt semmi ne derüljön ki? A több ezres, "beavatott" személyzetből valaki már biztosan elkotyogta volna, ha ténylegesen rosszabb minőségű földgázt kapna a lakosság, mint amit kiszámláznak neki.

Ráadásul a csalási "technika" nem olyan egyszerű, hogy pusztán levegőt adagolnak a földgázhoz. Ez rendkívül veszélyes lenne robbanásveszély miatt, amit senki sem kockáztatna meg, mivel ez nemcsak az egész trükközést tehetné tönkre, hanem emberi életeket is veszélyeztetne. Bármilyen más hígító gáz használata jelentősen növelné a költségeket, mivel óriási mennyiségre lenne szükség ahhoz, hogy érdemi változás következzen be a földgáz hatékonyságában.

Nem jön ki a matek

Nézzük meg például, hogy mennyi földgáz fogyott Magyarországon ebben az évben, január és szeptember között. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal terajule-ban adja meg ezt a mennyiséget a nyilvántartásban, így egy kicsit matekozni kell, ha köbméterre szeretnénk átváltani. Ugye, a földgáz fűtőértéke hazánkban kb. 33-35 MJ/köbméter között van, ez egy szabvány, minden szolgáltatónak kötelező betartani, szigorúan ellenőrzik. A MEKH adatai szerint a január-szeptemeberi időszakban 201 687 terrajule volt az országios földgázfelhasználás, ez köbméterre váltva 5 931 970 588,24, tehát majdnem 6 milliárd, számoljunk azzal.

Ha a gázhígító összeesküvés keretein belül kétharmad-egyharmad arányban hígítják a földgázt, hogy annak romoljon a fűtőértéke, több pörögjön bele az órába egy fazék víz felforralásakor. Így pedig az első kilenchavi mennyiség esetében kb. 2 milliárd köbméternyi "hígítógázt" kellett volna teljesen titokban beszerezni, szálíltani, tárolni, és belekeverni az országos vezetékrendszerbe. Erre azért igen nagy kapacitások kellenének...

Főleg, mert a hazai gáztárolási kapacitás összesen nagyjából 6 milliárd köbmétert tesz ki, de ezeket az egységeket nem szabad teljesen kiüríteni - plusz nem csak a magyar gázt tárolják bennük, hanem például Szerbia is igénybe veszi a kapacitásokat. Így már csak a földgázrontásra használt másmilyen, rosszabb minőségű gáz tárolása is bajos volna.

Ráadásul, mint az alábbi térképen is látszik, a magyar gázvezeték-hálózat nem korlátozódik az országhatárokra:

Forrás: fgsz.hu

Így, ha igaz lenne, hogy Magyarországon hígítják a földgázt, akkor két lehetőség van:

vagy az összeesküvőknek vigyázni kellene rá, hogy a környező országokba még véletlenül se jusson a rontott minőségű gázból, mert akkor borul az egész,

vagy az osztrákok, szerbek, szlovákok is benne vannak a buliban, ott is ugyanezt csinálják, teljesen titokban.

Egyik fenti elmélet sem túlzottan valószínű. De még egyszer: ha valóban lennének olyan szakemberek, akik részt vesznek ebben az országos csalásban, ami több hálózatot is magában foglal - hiszen elviekben a víz lassú forrása nemcsak Budapesten, hanem vidéken is panaszokat eredményez - akkor már rég lebuktak volna. Nem reális, hogy egy ilyen nagy létszámú gázszakemberből álló összejátszásban mindenki hallgatna mélyen erről.

Minden szakértői vélemény, beleértve a fizikusokét is, egyetért abban, hogy a földgáz hígítása szinte lehetetlen és gazdaságilag ésszerűtlen lenne; nem lehetne eltusolni, és anyagilag sem érné meg.

De akkor miért fura szagú, ég sárga lánggal?

Az összeesküvésben hívők között sokan azt állítják, hogy a hazai földgáz furcsa szagú, holott a földgáz alapvetően szagtalan. A hatóságok biztonsági okokból mesterségesen hozzáadnak egy szaganyagot a gázhoz. Ennek oka, hogy a földgáz és PB-gáz belélegzése légzési nehézséget, fulladást okozhat, és a szivárgás robbanásveszélyes lehet. A szolgáltatók kizárólag a hatóságok által előírt szabványoknak megfelelő, szagtartalommal rendelkező gázt szállíthatnak a háztartásokba. Ez az illatosító anyag nem befolyásolja a földgáz fűtőértékét, mivel csak minimális mennyiségben adják hozzá.

Ez a folyamat nem minőségrontás, hanem szükséges biztonsági intézkedés.

Egy másik gyakori érv a hígítás mellett, hogy a gáz a tűzhelyen sárga lánggal ég, nem pedig kékkel. A hibát azonban nem a földgáz minőségében kell keresni, hanem inkább a háztartási készülékben. Ha a gázégő megfelelően van beállítva, és elegendő oxigén áll rendelkezésre az égéshez, a gázláng is kék színű. Ha más színű, akkor érdemes először a főzőlap vagy sütő beállítását ellenőrizni.

Annyiban azonban igazuk van a kommentelőknek, hogy ha a láng színe nem kék, az hatékonyságvesztést jelent, és valóban több időt vehet igénybe a vízforralás. Ha a probléma hosszú ideig fennáll, érdemes szakemberrel átnézetni a tűzhelyet.

Végül cáfolnunk kell az egész konteó alapját, a vízforralós elméletet. Az eltérő forrásidő részben abból adódik, hogy kétszer szinte lehetetlen ugyanolyan hőmérsékletű csapvizet ereszteni a fazékba, akár egymás után töltve is, így pedig a "mérés" sem pontos. Nyáron a ház csőrendszere is átmelegszik a benne lévő vízzel együtt, ami miatt a víz forralási ideje változhat. Télen pedig a fűtött ingatlanban a csövekben lévő víz valamelyest átmelegszik, de a rendszerből az otthoni hálózatba kb. 5 fokkal hidegebb víz érkezik. A másik ok lehet egy hibás tűzhely vagy a hőátadó felület állapota, például egy vízköves, koszos edény is jelentősen befolyásolhatja, mennyi idő alatt forr fel benne a víz.

