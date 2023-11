Évek óta elcsalják az Ötöslottó sorsolását? Lerántjuk a leplet a sokmilliárdos összeesküvésről

2,555 milliárd forint lesz a tét a szombati Ötöslottó sorsoláson, utoljára júliusban ütötték meg a főnyereményt. Idén már ketten is milliárdosok lettek, egy szerencsés több mint 4,5 milliárdot, egy másik játékos pedig 1,7 milliárd forintot nyert Magyarország legnépszerűbb lottójátékán. Amikor a nyeremény már milliárdos magasságokban jár, rendre előkerülnek azok az elméletek, melyek szerint a Szerencsejáték Zrt. elcsalja a sorsolást, nem tiszták a körülmények, egyesek pedig abban is hisznek, hogy csak egy kiválasztott kör nyerheti meg a lottóötöst. Alábbi cikkünkben igyekszünk minden, a játék tisztaságát vitató kérdésre választ adni.

Szombaton este 2,555 milliárd forintért izgulhatnak a szerencsevadászok az Ötöslottón - a giganyeremény immár 15. hete halmozódik, utoljára július közepén volt valaki olyan szerencsés, hogy mind az öt kihúzott számot eltalálta. Ő "csak" 474 millió forintot nyert, de ebben az évben már kétszer is milliárdos lett valaki az ország kedvenc lottójátékán. Az április 22-i sorsoláson valaki több mint 4,5 milliárd forinttal lett gazdagabb, július elsején pedig 1,7 milliárd forintnak örülhetett a szerencsés nyertes.

Természetesen, ahogy a nyeremény növekszik, úgy kerülnek rendre elő a csalásról szóló elméletek is. Sokak szerint irányított a számhúzás, és csak akkor "nyeretik meg valakivel" a milliárdos főnyereményt (természetesen egy előre kijelőlt személlyel), amikor éppen kedvük szottyan rá, vagy "valaki utasítja" a szervezőket. Mások azt nehezményezik, hogy évek, évtizedek óta lottóznak, de egy kettesen-hármason kívül eddig nem jött nagyobb nyeremény, úgyhogy itt biztos valami simliskedés van a háttérben.

Cikkünkben próbálunk minden egyes felmerülő kérdésre válaszolni, és remélhetőleg sokakat megnyugtatunk majd. Ám mielőtt belemegyünk az összeesküvésekbe, vegyük át, miért is akkora sikersztori a Szerencsejáték Zrt.-nek az Ötöslottó - meg úgy egyébként a világon az összes lottójáték. A képlet egyszerű: a szabályokban és a felépítésben is kódolva van, hogy szinte lehetetlen óriási pénzt nyerni. Közben az egyetlen, generációk életét megváltoztató giganyeremény ott lebeg a játékosok előtt, akik nem akarják elszalasztani.

És a Szerencsejáték Zrt. nem is leplezi azt a tényt, hogy rendkívül alacsony az esélye annak, hogy valaki megüsse az Ötöslottó főnyereményét. Konkrétan, a számok nyelvén kifejezve, az esély mindössze 1:43 949 268 arra, hogy valaki az öt számot helyesen találja el és így elvigye a jackpotot.

Iszonyatos szerencse kell hozzá, ami csak nagyon keveseknek adatik meg az életben. De attól még minden egyes játékosnak ugyanannyi sansza van szombat este a sorsoláson.

Kinek lenne érdeke?

A Szerencsejáték Zrt. számára kiemelten fontos, hogy a szervezett sorsolások teljes mértékben tiszták, átláthatóak legyenek, ne lehessen senkinek kifogása. Ennek oka, hogy a társaság széles körben népszerű játékai, így például az Ötöslottó vagy a Hatoslottó megbízhatósága létfontosságú a játékosok bizalmának megőrzéséhez. A Sorsolás Bizottság tevékenysége ennek érdekében számos, körültekintően kivitelezett feladatot foglal magában.

A testület elsődleges felelősségeként szerepel a közjegyző által lezárt tároló és annak kulcsának ellenőrzése, amely a sorsolás során használt kellékeket tartalmazza. Emellett a sorsológép működését, a sorsolási kellékek (mind az éles, mind a tartalék eszközök) sértetlenségét, a közjegyzői zár állapotát, és a mérésügyi szerv hitelesítésének érvényességét is ellenőrzik.

A sorsolás folyamán a Bizottság felügyeli a lezárt golyótartó eszköz kinyitását a közjegyző jelenlétében, ellenőrzi a sorsoló berendezésben elhelyezett számgolyók hiánytalan meglétét, valamint biztosítja a sorsolási eszközök őrzését. A sorsolás után ismét ellenőrzik a golyótartó eszközben elhelyezett számgolyók hiánytalan jelenlétét, majd a számgolyókat közjegyző jelenlétében lezárják, és a sorsoló berendezéseket a közjegyző zár alá veszik.

A közjegyző kucsszerepet játszik a folyamatban, jelenléte nélkül a lottósorsolás nem tartható meg. A Szerencsejáték Zrt. negyedéves beosztás alapján kéri fel őket minden egyes számhúzás hitelesítésére.

Ő felel a lezárt tároló és annak kulcsa sértetlenségének ellenőrzéséért, valamint a lezárt golyótartó eszközök állapotának felügyeletéért. A sorsolás előtt részt vesz a számgolyók elhelyezésének ellenőrzésében, a sorsolást közvetlen figyelemmel kíséri, és az esetleges aggályos körülmények esetén azok rögzítésében hiteles jegyzőkönyv formájában. A sorsolás után ismét ellenőrzi a golyótartó eszközben elhelyezett számgolyók jelenlétét, majd lezárja a tárolókat és eszközöket a folyamat végső zárásaként.

A Sorsolási Bizottság és a közjegyzők tehát szorosan együttműködnek annak érdekében, hogy minden lottóhúzás abszolút tisztességes és szabályszerű legyen, ezzel biztosítva a játékosok számára a megbízható és igazságos játékélményt.

A gépeket sem egyszerű megmókolni

Egy sokak által vizionált összeesküvés lehetőségét tovább csökkenti, hogy a Szerencsejáték Zrt. minden egyes sorsolási eszközét a Budapest Főváros Kormányhivatala Mechanikai Mérések Osztálya engedélyezi és hitelesíti. A folyamat kéthavonta történik, amely során többek között próbasorsolás és eszközvizsgálat mellett ellenőrzik a nyerőszámok matematikai véletlenszerűségét is, valamint a sorsoláshoz használt számgolyók fizikai tulajdonságait - például mindegyik ugyanolyan súlyú-e, szabályos gömb alakja van-e.

Az ellenőrzések után a számgolyókat leplombálva adják át a lottótársaságnak, és ezt csak közjegyző jelenlétében lehet eltávolítani - mint fentebb már írtuk, a számhúzások után a közjegyző ismét lezárja a golyókészleteket. A hitelesített sorsolási eszközök és az azokhoz kapcsolódó megfelelő használat ellenőrzését a Szerencsejáték Felügyelet is végzi.

Az említett összetett ellenőrzési folyamatok mind azt a célt szolgálják, hogy megőrizzék a lakosság bizalmát a Szerencsejáték Zrt.-ben. A társaság tisztában van azzal, hogy ha a közbizalom elveszne, akkor a játékosokat vesztenék el, és ezzel a vállalat is komoly veszteségeket szenvedne.

Túl sok embert kellene bevonni

Természetesen nem lehetséges minden egyes, csalásról szóló elméletet részletesen megcáfolni, ezért is létezik számos összeesküvés-elmélet, amelyek akkor kerülnek újra és újra terítékre, amikor sokmilliárd forog kockán az Ötöslottón.

Viszont egy biztos: az ellenőrzési rendszer bonyolultsága miatt rengetegen vesznek részt a lottóhúzás lebonyolításában. Egy esetleges összeesküvésben pedig mindenkinek benne kell lennie, legyen az a közjegyző, a Sorsolási Bizottság tagjai, a kormányhivatal vagy a felügyelet munkatársai.

Ha valóban létezne rendszerszintű csalás a lottóhúzáson, arról túl sok embernek kellene tudnia, hogy évekig, évtizedekig teljes titokban maradhasson, mindig van egy gyenge láncszem...

És még egy adalék a történethez: gondoljunk csak bele, miért is csalná el a Szerencsejáték Zrt. az Ötöslottót "mindössze" mondjuk a mostani, 2,555 milliárd forintos főnyereményért? Heti szinten nagyjából a tízszeresét zsebelik be az eladott szelvények után, a mostani főnyeremény július vége óta halmozódik. Ezalatt a 14 hét alatt végképp visszahozták a giganyeremény sokszorosát a szelvényeladások.

Ráadásul az Ötöslottó keménymagja, több százezer magyar, akkor is játszik, amikor 100 millió a főnyeremény, és akkor is, ha sokmilliárdos összeg. Melléjük jönnek be azok a játékosok, akiket motivál a milliárd feletti megnyerhető vagyon.

Címlapkép: Mónus Márton, MTI/MTVA

