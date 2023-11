Egyszerű, házi trükkök a penészedés ellen: így kerüld el a milliós felújítást, komoly betegségeket

Télen sokan küzdenek a páralecsapódással, ami nem csak az esetleges víztócsák miatt lehet bosszantó, hanem még penészhez is könnyen vezethet. Ezekkel a filléres trükkökkel azonban könnyen orvosolható a probléma.

Ahogyan közeledünk a télhez, egyre több háztartásban jelent gondot a párásodás, ami nemcsak az ablak alatti tócsák megjelenését, de a penészedést is magával hozza. A legtöbb háztartásban ilyenkor jobb híján takarítókat hívnak – hacsak bután le nem festik inkább a penészfoltot, ami el nem tünteti azt, csak részlegesen elfedi –, azonban vannak házi praktikák is, amikkel megelőzhetjük a páralecsapódást, így a penészedést is.

Erre pedig az Express-en megszólaló takarítónő szerint a legjobb megoldás, ha egy gumibetétet vagy ablakporszívót használunk a páralecsapódás lemosásához reggelente.

Csak néhány másodpercet vesz igénybe, a végén pedig érdemes egy törölköző segítségével a keretet is letörölni, mert ez megakadályozza, hogy penész alakuljon ki az ablak körül

– tanácsolta a takarító.