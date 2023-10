Ilyen lenne az új magyar jegyrendszer: rengeteg család készülhet arra, hogy csak ennyit egyen?

Ahogyan azt mi is megírtuk, a múlthét során robbant a hír, hogy a kormány fejadagokat határoz meg katasztrófahelyzet esetére. A hír magja a múlthét pénteken a Gazdaságfejlesztési Minisztérium által kiadott új tervezet, amelyben részletesen kiszámolt és meghatározott termékek listája található vészhelyzeti időszak esetére. De mikor volt utoljára jegyrendszer Magyarországon, és ez mennyiben hasonlít egyáltalán arra?

A jegyrendszer emlékét felidéző fejadagok témája az elmúlt években rendre előjött, tavaly nyár végén megjelent cikkünkben cikkünkben is foglalkoztunk a témával. Nem csoda hiszen a mára már mindenki számára általánossá vált árstopok bevezetése is a szocialista időket hozta vissza sokaknak. Így ha a fejadagról esik szó, sokaknak eszükben juthat a jegyrendszer intézménye.

Hazánkban a jegyrendszer intézménye mindkét világháború alatt, a Tanácsköztársaság idején és 1951-ben is bevezetésre került. A háborúk okozta élelmiszerhiány orvoslására vezették be, hogy mindenkinek jusson az alapnak számító termékekből. De ilyen rendszer nem csak Magyarországon volt már a történelem során, Angliában például 14 éven keresztül működött (ez számít a leghosszabb időnek), de Izraelben, Spanyolországban, a Szovjetunióban és az USA-ban is volt a II.világháború alatti és utáni időszakokban.

Egy éve megjelenő cikkünkben az Agrárminisztériumot kérdeztük, hogy látnak-e relevanciát abban, hogy hazánkban olyan szintű élelmiszerhiány alakuljon ki, hogy szükség legyen egy hasonló gazdasági rendszer bevezetésére. Megkeresésünkre akkor azt reagálták, hogy

a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar több mint húszmillió ember ellátására képes. Az alapvető élelmiszerek többségéből hazánk önellátó és jelentős mennyiségű export árualap is keletkezik évről évre. Ezért a hazai lakosság élelmiszerellátása a mostani rendkívüli körülmények között is biztosított

Válaszaikban alapvetően rögzítették, hogy jelenleg nem kell félnünk, ha nem is minden alapvető élelmiszerből, de a legtöbből önellátók vagyunk, ezért egyelőre durva beavatkozásra nagy valószínűséggel nem kell számítania a lakosságnak. Azonban most mégis újra napirendre tette az ügyet tervezetével a Gazdaságfejlesztési Minisztérium. Ugyanakkor fontos tudnunk, hogy a fejadagok bevezetése alapvetően hat esetben lehet indokolt,

fegyveres konfliktus vagy annak veszélye jellegű gazdaságmozgósítási helyzet,

szövetséges erők támogatása jellegű gazdaságmozgósítási helyzet,

egészségügyi jellegű gazdaságmozgósítási helyzet,

katasztrófa jellegű gazdaságmozgósítási helyzet,

ágazati válsághelyzet jellegű gazdaságmozgósítási helyzet,

illetve humanitárius jellegű gazdaságmozgósítási helyzet.

A téma azért is kelthet sokakban pánik szerű hangulatot, mert jól látható a fenti felsorolt esetek között, hogy van olyan, aminek bekövetkezési lehetőségét a környező háborúk és az elmúlt évek járványhelyzete indokolttá tehetné. Illetve a kormány kommunikációja is sokszor inkább a veszélyhelyzet hangulatát kelti a polgárokban.

Az élelmiszerek és egyéb termékek listáját úgy állították össze, hogy megnézték, hogy mik azok az alapvető termékek, amelyek egy család mindennapi életében elengedhetetlennek számítanak, és ezekből számoltak fejadagokat. A számolással kapcsolatban sok szkeptikus hang terjed, miszerint nem a valós fogyasztási számokat vették alapul a kalkuláció során, mindenesetre így született meg a hivatalos lista a termékekről, melyeket vészhelyzeti időszakban ingyen is biztosít számunkra a kormány. Ezek pedig:

3 kg csontos nyers hús és vágott baromfi,

1,5 kg zsiradék,

2 kg liszt,

0,5 kg cukor,

9 kg kenyér,

11 l tej,

1 kg mosó- és mosogatószer,

120 l ivóvíz,

1 kg húskészítmény,

15 db tojás,

2,5 kg főzelékkonzerv,

2 kg gyümölcsbefőtt,

1 kg savanyúság.

0,25 kg élesztő,

0,15 kg só,

0,15 kg szappan,

1 kg gyertya,

4 doboz gyufa,

0,3 fogkefe,

40 ml fogkrém,

6 tekercs toalettpapír,

0,25 l alkoholos kézfertőtlenítő,

0,3 kg egészségügyi vatta.

Ha megnézzük a listát, akkor olybá tűnhet, mintha a kormány tényleg komolyan készülne arra, hogy valami rossz fog történni. A téma kapcsán nem csak az merült fel kérdésként az emberekben, hogy valóban kell-e tartanunk a közeljövőben attól, hogy a tervezetet aktiváló eseménybe keveredünk, de az is, hogy kell-e támogatni cégeket, hogy nagyobb legyen a kapacitásuk vagy fenntartsák a mostani szintet. A tervezetben arra vonatkozóan külön kitérnek, hogy a cégek kiválasztásakor fő szempont lesz, hogy a nagyobb magyar hozzáadott értékkel bírókat fogják az előtérbe helyezni.