Több tízezer magyar családnál üthet be a rezsifrász: brutális csekk érkezhet a fűtési szezonban

A jelenlegi energiaválság új kihívások elé állította a közép-kelet-európai régió országait: az embereknek mélyebben kell a pénztárcájukba nyúlniuk. Felmnérésen nézték meg, hogyan próbálják az emberek csökkenteni a fűtési költségeket és mi máson spórolnak még az elszállt energiaárak miatt.

A magasabb energiaárak következtében a közüzemi számlák is nőttek az elmúlt évben. Ezt támasztja alá a Resideo friss felmérése, amely szerint a közép-kelet-európai lakosok többségének a 2022/23-as fűtési szezonban jelentősen többet kellett költenie számláira: a lengyelek 77%-a, a románok 74%-a, a csehek 68%-a és a szlovákok 60%-a mondta, hogy többet költ fűtésre, mint korábban. Magyarországon a megkérdezettek kicsivel több, mint fele – 55 százalék – érzékelt növekedést, közel felüknél ez az árnövekedés meghaladta a 40%-ot.

A válaszadók különböző módokon próbálnak takarékoskodni a fűtéssel: csökkentik a benti hőmérsékletet, melegebb ruhákba öltöznek, kikapcsolják a fűtést éjszakára vagy amikor nincsenek otthon. Minden harmadik válaszadó figyelmet fordít az ajtók és ablakok szigetelésére, de mindössze minden hatodik válaszolta, hogy modernizálta a fűtési rendszerét, illetve új fűtésszabályozó eszközöket telepített.

Bognár Gábor, a cég regionális kereskedelmi igazgatója szerint bár egyre tudatosabbak az emberek a fűtésszámlák csökkentésével kapcsolatban, túl kevesen használnak még fűtésszabályozást (például termosztátot vagy radiátorszelepet), nem is beszélve az intelligens fűtésszabályozó rendszerek telepítéséről. Pedig a fűtésszabályozás bizonyítottan hatékonyabbá teszi a fűtési rendszer működését és csökkenti a gázfelhasználást, így segítve a lakástulajdonosok megtakarítását.

A felhasználók csökkenteni akarják az energiaköltségüket és ez a telepítő-partnerek számára is kihívást jelent. Azért indítottuk ezt a kampányt, hogy világosan megmutassuk, milyen sokat lehet spórolni már kisebb korszerűsítésekkel is. Az okos fűtés-szabályozási rendszerekkel akár 20-30 százalékkal is csökkenthetők a fűtési költségek

– mondta el Bognár Gábor.