Nesze neked, ebből is kiderült: a magyarokat igazából csak a pénztárcájuk tartalma érdekli

A magyarok egyre jobban érzik saját bőrükön a klímaváltozás negatív hatásait, a jelenkor legfontosabb problémájának azonban a megélhetési válságot tartják, és csak ezt követi egy esetleges ökológiai katasztrófa bekövetkezte – derült ki az Epson globális fenntarthatósági kutatásából. Bár a hazai megkérdezettek a nemzetközi átlaghoz képest pesszimistábban látják a bolygónk jövőjét, a cselekvés szintjén inkább a vállalatoktól várják a megoldást.

A klímaváltozás hatásai világszerte egyre élénkebben mutatkoznak meg, beleértve Magyarországot is, ahol az éves átlaghőmérséklet 1907 és 2017 között 1,15°C-kal emelkedett. Ez az érték meghaladta a globális átlaghőmérséklet-változást is, ami ugyanebben a periódusban +0,9°C volt. A kutatók arra figyelmeztetnek, hogy a hőmérséklet emelkedő tendenciája valószínűleg folytatódni fog, főleg az ország keleti és déli részein. És bár az éves csapadékmennyiség nem mutat jelentős változást, a Kárpát-medencét magas árvíz-, és közepes aszálykockázat is fenyegeti.

Klímaválság a magyarok szemén keresztül

De vajon mennyire vagyunk tisztában klímaváltozás tényével, és hogyan viszonyulunk a minket körülvevő környezeti jelenségekhez? Többek között erre kereste a választ az Epson globális fenntarthatósági kutatása, amelyben 39 országból összesen 30 ezer embert kérdeztek meg a fenti témáról, köztük magyarokat is. A Klímavalóság Barométer 2023 névre keresztelt felmérés szerint a hazai megkérdezettek nagyon is érzékelik a klímaváltozás negatív hatásait, hiszen a megkérdezettek közel fele (49%) ezt jelölte meg a világot érintő legnagyobb problémák egyikeként. A többség (61%) azonban jobban aggódik az árak emelkedése miatt, és a globális átlaghoz képest is kisebb problémának tartja a klímaváltozást (a G20-as országok válaszadói 54%-ban jelölték meg ezt a választ.)

A nemzetközi kitöltők közel fele gondolja úgy, hogy még életében elkerülhető egy esetleges klímakatasztrófa bekövetkezte, beleértve a Z-generációsokat is, akik gyakorlatilag belenőttek az erről szóló párbeszédbe az első, 1995-ös Párizsi Klímacsúcs óta. A magyarok ennél kevésbé optimisták; a megkérdezettek 41%-a tartja elkerülhetőnek egy végzetes klímaesemény bekövetkeztét a következő emberöltőn belül, 28%-uk pedig pesszimistán viszonyul a témához, legyen szó akár a felnőtt, akár a fiatalabb korosztályról. Ami az következő évet illeti, a hazai kitöltők közel harmada tekint előre reménykedve, 16%-uk viszont aggodalomról, félelemről és pesszimizmusról számolt be a klímaváltozás kapcsán.

Ki fogja megmenteni a Földet?

Ezek alapján úgy tűnik, hogy „gondolati szinten” erős Magyarországon a környezettudatosság, a tettek szintjén azonban jóval árnyaltabb a kép, ahogy arra az Epson tavalyi reprezentatív felmérése is rámutatott. Eszerint a válaszadók saját állítása szerint mindössze 16%-uk küzd a környezetért, azaz kilencnél többféle módon is tesznek érte. A megkérdezettek további 49%-a négy-nyolc féle dologra figyel oda, míg 35%-uk gyakorlatilag csupán 1-2, vagy még annyi környezettudatos tevekénységet sem végez. Úgy tűnik, hogy bár sokan felismerik saját felelősségüket a környezetvédelemért vívott küzdelemben, a legtöbben a nagyvállalatoktól várják a problémák érdemi megoldását.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A zöldtechnológia megoldást hozhat

A hazai válaszadók a technológiát tartják a legfontosabb fegyvernek az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. Arra a kérdésre, hogy szerintük mi a legfontosabb dolog, amit egy vállalat tehet a probléma kezelése érdekében, 44%-uk a környezetvédelmi technológiákba való befektetést említette. Ezt követte a termékek újrahasznosításának és újrafelhasználásának javítása (35%), valamint a szén- és műanyagterhelés kompenzálása (31%). A kutatáshoz kapcsolódva Drienyovszki Anna, az Epson marketing vezetője elmondta: „Mivel a klímaváltozás káros hatásai felgyorsultak, minden eddiginél fontosabb, hogy megértsük az emberek attitűdjét a téma iránt.