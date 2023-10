Ilyen házat vett Olaszországban Varnus Xavér: ennyiért Újlipótvárosban teremgarázst se találna

Varnus Xavér orgonaművész az RTL Reggeli című műsorának vendége volt, ahol arról mesélt: Olaszországban vásárolt egy ingatlant, egy házat, mely a 12. században épült. 12 milliót fizetett érte, és novemberben költözik is. Azt is hozzátette: a ház árából Újlipótvárosban egy garázs nem jön ki.

"Nekem is nagyon meghatározó volt Szerb Antaltól az Utas és holdvilág gimnazista koromban, és aztán kicsit elmentem ennek nyomában, hogy Mihály hol barangolt. Így jutottam Umbriába és találtam egy elképesztően szép, 12. századi házat" - mesélte a műsorban, majd később hozzátette: "Mielőtt bárki azt mondaná, hogy jaj, tessék, az újgazdag attitűdök: ezt az épületet szőröstül-bőröstül magyar pénznek megfelelően 12 millió forintért vettem. Namost, Újlipótvárosban egy barátom most vett egy teremgarázst 18 millióért."

Az orgonaművész még az árak kapcsán megjegyezte, hogy rájött: tulajdonképpen egy kényelmesebb, belvárosi lakás árát osztotta szét a világ különböző tájaira, így mindig időjárásnak megfelelően utazhat, élhet ezeken a helyeken. Van egy lakása Kanadában, egy templomban, amit felújított, egy Magyarországon, és most már egy kis háza Olaszországban is. A műsorban képeket is mutatott az új szerzeményéről:

Már csak bútorok hiányoznak, tervei szerint novemberben költözik.