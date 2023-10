Egy rakat pénzt spórolhatsz így a gyümölcsökön: kevesen vállalják be, de nagyon megéri

Bár már őszbe hajlik az idő, még mindig nem késő, hogy az ország számos pontján elérhető szedd magad akciók keretében saját magunk szüretelte gyümölccsel töltsük fel az éléskamránkat.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara körképe szerint szinte minden vármegyében vannak gazdaságok, amelyek úgynevezett szedd magad akciót hirdetnek. A legtöbb helyen a szezonnak megfelelően almát és körtét lehet szedni, de számos szilva, szőlő- és dióültetvény is várja a szüretelőket. Emellett az olyan különlegesebb gyümölcsök, mint a birs, a datolyaszilva, a füge, sőt a kivi esetében is találni az országban egy-egy gazdaságot, ahol szedd magad akciót hirdetnek.

A szedd magad akciók legnagyobb előnye, hogy mivel saját magunk szüreteljük a termést, a legszebb gyümölcsökkel rakhatjuk tele a ládákat, kosarakat, ráadásul így jóval a piaci árnál olcsóbban juthatunk friss gyümölcsökhöz. A szüret pedig a jó levegőn végzett testmozgásnak is betudható, így rekreációs szerepe sem megkérdőjelezhető.

A szedd magad mozgalom a rövid értékesítési lánc egyik fontos szegmense, ez az a forma, amely a legkisebb környezeti lábnyommal rendelkezik. Egyre népszerűbb a Szedd, vedd magad típusú értékesítés is. Ebben az esetben az ültetvényeken nem csak a magunk által szüretelt gyümölcsöt vásárolható, hanem a termelő által előre leszedett friss gyümölcsöt is. A szezon minden évben a szamócával indul, ez az a gyümölcs, amelynél az elmúlt években a legtöbb szedd magad akció indult. A gyümölcsökön kívül az utóbbi időben már számos zöldség, sőt, virág is beszerezhető ebben a formában.