Vállalkozást indítanál? Saját tőke nélkül is elindulhatsz, így vidd sikerre az ötleted

A hazai startup közösség fejlesztése és az alapítók támogatása érdekében mára szoros együttműködés alakult ki a Brancsközösség a STRT Holding Launchpad inkubációs programja között. A Brancsközösség közösségi platformja éles piaci tesztelésre ad lehetőséget a programban részt vevő vállalkozások számára. Az inkubációs programban elinduló és a Brancsközösségben kampányt indító startupok legsikeresebbje mára a pre-seed fundraising fejlődési szakaszba ért. Az idén októberben harmadszorra elinduló Launchpad programról Kövesdi Gáborral, a Brancsközösség alapítójával beszélgettünk.

Pénzcentrum: Közösségi finanszírozási platformként milyen küldetése van a Brancsközösségnek a korai fázisban lévő startupok piacralépését illetően?

Kövesdi Gábor: A Brancsközösség küldetése, hogy bátorítsuk a vállalkozókat ötleteik megvalósítására, valamint arra is, hogy saját fogyasztói döntéseikkel ők maguk is véleményezzék mások vállalkozásait, ötleteit. Nálunk a startup alapítók és ötletgazdák vásárlókat gyűjthetnek a platformunkon futó kampányuk keretében, mely révén termékük vagy szolgáltatásuk megvalósítása felé egy nagy lépést. Ennek érdekében szorosan kapcsolódunk a STRT Holding Launchpad programjához, melynek résztvevői számára evolúciós lépés lehet, ha nálunk megmérettetik magukat. A programmal ellentétben mi se az üzleti modelljüket, se a terméküket, vagy szolgáltatásukat nem véleményezzük, mi arra adunk lehetőséget, hogy maga a piac mondjon véleményt róluk.

Miért jó ez a résztvevőknek?

Azért jó ez nekik, mert minimálizált kockázat mellett építhetnek közösséget és a pénzszerzésen túl éles visszajelzést kapnak, más szóval validálni tudják az ötletüket a piac visszacsatolása révén. Ha a közösségi finanszírozási fázist jól veszik, akkor jelentős lépést tettek a startup sikere felé.

Milyen cégek kerülhetnek be a Brancsközösségbe a Launchpad programból?

Az oktéberban harmadik alkalommal induló programunk egy intenzív, három hónapos, angol nyelvű inkubációs program. Ebben vannak vállalkozást csak most indítók és már céggel rendelkezők is. A program során a csapatok szakemberek és dedikált mentorok segítségével jutnak el az ötlettől a befektethető, átgondolt induló cégig. A program során a már futó cégeket szétszedik és újrarakják annak érdekében, hogy gyorsabb növekedési pályára kerülhessenek. Ezen a ponton és ezen vállalkozásoknak fontos az a lehetőség, amelyet Brancsközösség nyújt. Mint közösségi finanszírozási platform, a termék, vagy szolgáltatás egy-egy iterációját tesztelhetik náluk az alapítók. Az eddigi programokból három csapat szerzett értékes tapasztalatot Brancsközösségi kampány révén, a legsikeresebb már pre-seed fundraising fázisba jutott. A Brancsközösség emellett a STRT Holding portfólió csapatának is része. A Brancsközösséggel való együttműködés jól illusztrálja azokat a szinergiákat, emelyek különösen értékessé teszik a ma már 84 cégből álló portfoliónk közösségéhez való tartozást.

Mit tanulnak meg a launchpad programban a résztvevők, amellyel sikeres Brancsközösségi kampányt kezdhetnek?

Három fő blokkon vezetjük végig őket. Az első a probléma meghatározás, az első termék, az MVP(Minimum Viable Product - szerk.) meghatározása és a piaci validálás. Már itt bejön a Brancsközösség szerepe. Ezt követően jön az üzleti terv építése, a harmadik blokkban pedig az értékesítés üzenetei és stratégiája, a pitch felkészítés kerül a fókuszba.

Mit jelent a Brancsközösségben való siker a résztvevőknek?

Külföldi minta szerint alkalmazott “mindent vagy semmit” elv alapján egy kampány csak abban az esetben tekinthető sikeresnek, ha az adott kampány időszakon belül elérte a kitűzött célösszeget. Ha ez nem teljesül, a vásárlók visszakapják a befizetett összeget, de dönthet akár úgy is, hogy ezzel egy másik kampányt támogat. A platformunkon nincs korlátozás arra nézve, hogy egy vállalkozás, vagy alapító hányszor és milyen kampányt indít, tehát a sorozatvállakoizások, vagy a kimagaslóan kreatív alapítók számára ideális platformot jelent. A STRT Holdinggal abban megegyzik a nézetünk, hogy a magunk eszközeival, így támogatjuk a startup kultúra erősödését.

Fotó: Stiller Ákos