Elkeserítő helyzetben Havas Henrik, Varga Viktor, Freddie: egész életüket elmoshatja az ár

A jelenlegi árvízi helyzet számos ismert személyt is érint: Havas Henrik napokra el lesz zárva a külvilágtól, míg Varga Viktornak nehézséget okozott a hazajutás, ám kenuval sikerült elérnie a Sztárboxos edzésére.

A Story magazin arról számolt be, hogy Havas Henrik is azon területek egyikén lakik, amelyeket súlyosan érint az árvíz. A helyzet miatt akár egy hétig is ott ragadhat, mivel az árvíz elzárta a külvilágtól. A lakóknak alapvető élelmiszereket hajón szállítanak, hogy biztosítsák a szükséges ellátást.

Varga Viktor házát is elérte az árvíz, de ő felkészült a helyzetre, és időben kipakolta az ingóságait. Az edzéseit sem hagyta ki, kenuval ment a Sztárboxos tréningjére. Az igazi problémát számára az jelentette, hogy a hatóságok nem akarták visszaengedni a házába, miután elindult az edzésre, így ideiglenesen távol kellett maradnia otthonától.

Freddie szobon található kávézója, a Ráda, szintén az árvíz áldozatává válik, a várakozások szerint teljesen elönti majd a víz. A hírek szerint a tévés-énekes felkészült a várható pusztításra, időben kiürítette a helyet, így minimalizálni tudta a károkat. Jelenleg abban bízik, hogy a helyzet gyorsan rendeződik, és még az idei évben újra megnyithatja a kávézót - írja a Femcafé.

Az árhullám tetőzése a jövő hét közepén várható, amikor elhagyja Magyarországot, míg Budapesten szombat éjszakára jósolják a legmagasabb vízszintet. Az időjárás most kedvezőbben alakul, ami megkönnyítheti a védekezést és a helyreállítást a veszélyeztetett területeken.

Címlapkép: MTI/Balogh Zoltán