Ezt rengeteg kertesház-tulaj ronthatja el 2024 őszén: repülhet a bírság, ha ezt nem gondolják át

A kerítés nem csak a telek határát jelöli, hanem otthonunk esztétikai és funkcionális meghosszabbítása is egyben. Ahhoz, hogy valóban az igényeinket szolgálja, és harmonikusan illeszkedjen a környezetéhez, néhány kulcsfontosságú szempontot érdemes még a tervezés előtt alaposan átgondolni. A számtalan szín, anyag, méret és forma között nem könnyű eligazodni és a kevésbé tapasztaltak könnyen belefuthatnak olyan hibákba, melyek egy alapos és átgondolt tervezéssel, vagy egy szakértő bevonásával elkerülhetők lettek volna. A Semmelrock most összegyűjtött 3+1 olyan fontos lépést, amit érdemes átgondolni még a kerítés tervezése előtt.

A bőség zavarával szembesül az, aki kerítésépítés előtt áll. Nincs egyszerű dolga, és tapasztalat híján szinte lehetetlen kiválasztani, milyen anyagból és milyen méretű kerítést válasszunk, ami színben is megfelelő, illeszkedik a ház stílusához, kényelmes és praktikus a mindennapi használathoz, sőt, még a helyi építési szabályzatnak, vagy egyéb rendeleteknek is megfelel. Lássuk, mik azok a pontok, amikre érdemes odafigyelni, mielőtt nekiállunk a tervezésnek.

1. A külső megfog, az anyag megtart

Az, hogy egy kerítés önmagában szép, még nem jelenti, hogy jó is. A tartósság és alacsony karbantartás érdekében érdemes gondosan megválasztani a kerítés anyagát. A modern megoldások, mint a porfestett acél, a WPC vagy a beton sok színben és stílusban is elérhetőek, kevés odafigyelést igényelnek, cserébe hosszú élettartamot biztosítanak. Ezen anyagok ráadásul egymással is remekül kombinálhatók. A modern hatású betonkerítés igazán kényelmes megoldás, hiszen azt még vakolni sem kell.

„Az egyik leggyakoribb tévhit, hogy az emberek azt hiszik, bármelyik kerítés bármelyik ingatlanhoz illik. A tökéletes összhang eléréséhez fontos figyelembe venni az adott ingatlan építészeti stílusát, a környék arculatát, valamint az ingatlan funkcióját is. Választhatunk olyan térkőelemeket is, amik nemcsak stílusukban, de színükben is passzolnak az összképbe” – tanácsolja Rózsa Anna Semmelrock tájépítész mérnöke.

2. Túl magasan van a léc?

A kerítés megtervezése során alapvető fontosságú, hogy ellenőrizzük a helyi építési szabályzatokat és az adott település előírásait. Bizonyos esetekben, például műemlékvédelmi területeken, külön szabályok vonatkozhatnak a kerítés anyagára, magasságára és stílusára. A legtöbb önkormányzat például tiltja a teljesen átláthatatlan és magas kerítések kialakítását. Kompromisszumos megoldás lehet az oszlopos kerítés, de kialakíthatók léc- vagy lamellás megoldások is.

Ha nem a helyi önkormányzat szabályainak megfelelő kerítést építünk, akkor később kötelezhetnek annak elbontására, illetve akár pénzbüntetés is járhat a szabályok megszegéséért.

„Háziállatok esetén érdemes odafigyelni, hogy olyan zárt kerítést válasszunk, amin nincsenek túl nagy lyukak, illetve rések, ahol esetleg kijuthatnak a kertből, viszont hagyjunk rajta átlátási lehetőséget, mert ők is szeretnek nézelődni” - javasolja a szakértő.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 18 990 380 forintot 20 éves futamidőre már 6,54 százalékos THM-el, havi 139 249 forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál szintén 6,54% a THM, míg a CIB Banknál 6,68%; a Raiffeisen Banknál 6,79%, az Erste Banknál 6,89%, az OTP Banknál pedig 7,84%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

3. A fenntarthatóság gyönyörködtet

A tervezéskor érdemes törekedni arra is, hogy a kerítésünk fenntartható anyagokból készüljön amellett, hogy harmonizál a környezettel​. A legújabb trendek szerint már nem csak a ház és a kert építésekor, de a kerítések esetében is ezek a megoldások a legnépszerűbbek. Érdemes utánajárni és olyan gyártó termékeit választani, ahol a vállalati stratégia része a zöldítésre való törekvés és ez a gyártás mellett már a termékfejlesztésben megjelenik. Ráadásul, ha hazai alapanyagból, Magyarországon készült termékeket választunk, azzal csökkentjük a környezeti terhelést és a szállítás okozta szén-dioxid-kibocsátást.

„Formabontó megoldás, ha kerítésünket növényekkel kombináljuk, amelyekkel még természetesebb hatást tudunk elérni, és a privát szférát is meg tudjuk őrizni. A kerítésre futtatható borostyán, lonc vagy vadszőlő gyorsan nőnek, így hamar elérhető a kívánt hatás” – véli Rózsa Anna. A szakértő szerint a kerítés kombinálása növényzettel nem csak esztétikai előnyökkel jár, hanem növeli a biodiverzitást, tisztítja a levegőt és javítja a mikroklímát is​.

3+1. A szakértő válaszol

Ne féljünk a kertépítéshez és a kerítés tervezéséhez külső segítséget kérni. Egy szakértő nem csak hasznos és praktikus tanácsokkal lát el, de bevonásával időt és energiát takaríthatunk meg, továbbá fel tudja hívni a figyelmünket műszaki és esztétikai részletekre is. Sőt, segít kiválasztani a megfelelő anyagokat, alkotóelemeket a kerítéshez és segítséget tud nyújtani a tervezési folyamatban is.