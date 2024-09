Patkányinvázió szabadulhat Budapestre: brutális fertőzéseket hurcolhatnak a magyar otthonokba

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az árhullám levonulása újabb kihívásokat is hozhat magával: közeleg a Duna tetőzése, ami után a patkányok, egyéb rágcsálók és rovarok megjelenésére lehet számítani az érintett területeken. Ezek nemcsak kellemetlen látványt nyújtanak, hanem súlyos betegségek terjesztői is lehetnek. Sőt, extrém esetekben a vízcsöveken keresztül még a vécéig is felúszhatnak.

A szigetközi szakaszt már elhagyta az árhullám, pénteken Komáromnál és Esztergomnál, szombaton Vácnál és Budapesten tetőzik a Duna – közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF)vezetője pénteken Budapesten, sajtótájékoztatón. Baján csak hétfőn tetőzik az árhullám az előrejelzések szerint. A védekezés nagy erőkkel zajlik: már 1 862 500 darab homokszákot töltöttek meg eddig, a nyúlgátak nagyjából készen vannak - mondta el Orbán Viktor miniszterelnök a ma reggeli Árvízinfón. Összesen 150 helyszínen kapcsolta le az áramot az E.ON az árvíz miatt biztonsági okokból, ez több mint 1400 ügyfelet érint. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Az árhullámmal együtt azonban nem várt járulékos problémák is megjelenhetnek, az árvíz sújtotta területeken felbukkanhatnak a patkányok és rovarok. A víz levonulása után különös figyelmet kell fordítani a rovarok és rágcsálók irtására. A szúnyogok a csípés kellemetlen érzésén túl több fertőző betegség (pl. nyugat-nílusi láz) terjesztői lehetnek, a rágcsálók pedig az emberi fogyasztásra szánt élelmiszereket szennyezhetik ürülékükkel, vizeletükkel, amelyek így olyan fertőző betegségek terjesztői lehetnek, mint például a tularémia (nyúlpestis) és a leptospirózis (állati vizelettel terjedő betegség, mely súlyos hasi problémákat, egyes esetekben halált is okozhat). A hazánkban jellemzően előforduló vándorpatkány például hozzávetően 40 féle betegség terjesztője lehet, mint például a szalmonelláé, a kiütéses tífuszé vagy a veszettségé. Komoly betegségeket is terjeszthetnek a patkányok Ugyanakkor a Pénzcentrumnak korábban nyilatkozó Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (melynek utódja a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ) tájékoztatása szerint az árvízzel veszélyeztetett területeken az enterális úton terjedő fertőző betegségek (bélfertőzések) Magyarországon és a hazánkkal szomszédos területeken ritkák. Így különleges járványügyi intézkedésekre, a lakosság széleskörű védőoltására jelenleg nincs szükség. Már nem kell sokáig várni a patkányokra De úgy tűnik, még az árhullám levonulása előtt megjelennek a nem várt rágcsálók: az Óbudai Önkormányzat tájékoztatás szerint a Királyok útja-Nánási út környékén már láttak patkányokat. Arra kérik a lakosságot, amennyiben patkányt észlelnek a kerület bármely, akkor tegyenek bejelentést a Főpolgármesteri Hivatal honlapján, telefonon vagy akár személyesen is. NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI! Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x) Patkány a vécéből? Nem lehetetlen! A patkányok testfelépítése lehetővé teszi, hogy könnyedén átpréseljék magukat a legszűkebb helyeken is - például a vécé elvezető csöveken. Ráadásul remek úszók: akár három percig is képesek visszatartani a lélegzetüket, éppen ezért nem kizárható, hogy az otthonainkba is bejuthatnak a vízvezetékeken keresztül. Ezt egy hiteles forrás is megerősítette: a National Geographic videójában megmutatta, milyen könnyen fel tud kúszni egy patkány a vécében:

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK