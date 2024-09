Hiába tiltják be az AirBnB-t, nem várható áresés Budapesten: sokan eshetnek pofára

Az elmúlt hetekben jelentős figyelmet keltett a Terézvárosban lebonyolított ügydöntő szavazás, ahol a kéthetes szavazáson résztvevők többsége arra szavazott, hogy a kerületben megszűnjön a rövidtávú szálláskiadás. Bár ezen az úgynevezett ügydöntő szavazáson gyakorlatilag az AirBnB betiltásáról szavaztak, az alacsony részvétel miatt elképzelhető, hogy a helyi bérbeadók megpróbálják továbbvinni majd az ügyet. Egyelőre azonban, még ha a lakóknak alig több mint 20%-a szavazott, az a döntés született, hogy 2026-tól megszűnik ez a nagyon is kedvelt szálláslehetőség. Az okokról, hogy vajon miért így döntött a lakók egy része, valóban van-e valós zavar, panasz a belvárosi rövidtávú lakáskiadás körül, a belvárosi ingatlanok specialistája mondja el véleményét.

„Természetesen nem csupán Budapesten sokallnak be a lakók olykor az AirBnB-től” – kezdi Ben-Ezra Orran, a Central Home ügyvezetője. – „Több európai város központjában is, ahol az AirBnB elterjedt, a lakók számára csaknem élhetetlenné vált a környék. Ilyen például Barcelona, Amszterdam vagy Párizs is. Ennek az egyik fő oka, hogy elsősorban a fiatalok preferálják ezt a fajta szálláslehetőséget, részben mert olcsóbb, illetve egy helyen tudnak sokan együtt tartózkodni, ráadásul ezeknek az ingatlanoknak többsége minden városban a bulinegyedek közelében van. Így könnyen előfordul, hogy a jól sikerült esti programok megzavarhatják a környék lakóinak nyugalmát.”

Az ingatlanpiacon felmerülő legelső kérdés, hogy vajon milyen rövid- illetve hosszútávú hatások várhatóak. A rendelet ugyan csak 2026-ban lép életbe, de kérdés, hogy miként gondolkodnak az ingatlanok üzemeltetői. A szakértő úgy véli, hogy hasonlóan a Covid első hullámát követő időhöz, nem várható hirtelen eladási bumm, mivel a legtöbb befektető amúgy is hosszú távon gondolkodott, így várhatóan a kiadás módját fogják csak megváltoztatni.

„Jelenleg az albérleti piac dinamikusan erősödik, mert jóval nagyobb a kereslet, mint a kínálat” – folytatja Ben-Ezra Orran. –„Amikor a döntés hatályos lesz, belép az albérletpiacra valamennyi jelenlegi rövidtávon kínált lakás. Ez egy átrendeződési idő lesz a kiadási piacon, ezt nagyjából 6 hónapra taksáljuk, így a lakástulajdonosok egy részének azért számítaniuk kell néhány hónap üresjáratra. Ez egészen addig fog tartani, amíg a város külső kerületeiből nem költöznek beljebb azok az emberek, akik örömmel választanák majd a jobb lokációjú albérleteket, de az eddigi helyzet miatt nem volt rá lehetőségük.”

A szakértő szerint tehát a bérbeadási piac az elmúlt évben olyan erős volt, hogy ez valószínűleg egyensúlyozni fogja a hirtelen megjelenő túlkínálatot. Az AirBnB lakások egyébként általában magasabb színvonalúak az egyéb hosszú távra kiadó lakásoknál, így várhatóan nem lesz szükség a beköltözésnél költséges átalakításokra.

„Nem igazán találkoztunk olyan külföldi befektetővel, aki csak és kizárólag az AirBnB miatt vásárolt volna ingatlant” – folytatja a Central Home szakértője.

A külföldi befektetők azért előzetesen feltérképezik a magyarországi lehetőségeket, több szempontot is mérlegelnek, összehasonlítják a paramétereke más országokkal. Ez ugyanúgy zajlik akkor is, ha valaki inkább vidéki ingatlanokat vásárol és akkor is, ha a Belváros a célpontja. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez nem fogja a budapesti ingatlanpiacra már belépett szereplőket eltántorítani, inkább kivárnak, és a tevékenységüket módosítják majd. Terézváros és vele együtt az összes belső kerület továbbra is kiemelt ingatlanbefektetési terület marad, ez nem kérdés

Ben-Ezra Orran elképzelhetőnek tartja, hogy az átmenet évében, azaz 2025-ben lesz ennek a döntésnek visszatartó hatása, elmaradhatnak a VI. kerületben egyes vevőcsoportok és ezáltal a kereslet is csökkenni fog, de a Central Home jelenlegi tapasztalatai alapján értékcsökkenés nem fog bekövetkezni. A szakértő felhívja a figyelmet arra, hogy például az V. kerületben eddig is nagyon kevés lehetőség nyílt a rövidtávú kiadásra, a kereslet ettől még ugyanolyan magas volt, erre számítanak a VI. kerületben is.

„Sőt még azt is el tudjuk képzelni, hogy ez a negatívnak tűnő hatás átfordulhat pozitív irányba is, és az emberek érdeklődése még inkább felélénkülhet a terézvárosi ingatlanok iránt, mert nincs a környéken AirBnB” – mondja Ben-Ezra Orran. – „Amennyiben pedig a VI. kerület bevételei nem sínyli meg nagyon az AirBnB elmaradását, nem zárnak be tömegesen éttermek, kávézók, akkor elképzelhető, hogy előbb-utóbb mindegyik belvárosi kerület követi majd a terézvárosiak példáját. Egy biztos, a külföldi befektetők budapesti vásárlási szándékát ez nem fogja alapjaiban megingatni.”