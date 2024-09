Figyelmeztet Orbán Viktor: óriási károkkal fenyeget a lassú apadás, drámai időszak következik

Egyre nagyobb az élőerő száma, a tetőzést továbbra is szombatra várják Budapestnél. Az apadás azonban lassabban megy a vártnál.

A védekezés hetedik napjához értünk - ezzel kezdte a tájékoztatót Orbán Viktor Miniszterelnök. Elmondta, hogy a Lajta ma fog tetőzni. Az apadás Ausztriában lassú, így két veszéllyel is szembe kell nézni. Az azonban jó hír, hogy a következő egy hétben csapadék az előrejelzásek szerint nem várható, így az árvíz legalább utánpótlást nem fog kapni.

Növelni kellett a másod- és harmadfokú védelem alatt álló szakaszok hosszúságát, utóbbit csak három kilométerrel. A tetőzés a jövő hét közepén hagyhatja el az országot, a Duna tetőzését a fővárosi szakaszon továbbra is szombaton várják.

Növelték az élőerő számát: rendőrök, katonák és katasztrófavédők közül is egyre többen vannak, de Orbán Viktor szavai szerint még a börtönben lévő elítélteket is dolgoztatja a büntetés-végrehajtás. Emellett az önkéntesek száma sem csökken, itt már tartalékot is képezni tudtak, akik bármikor mozgósíthatók - tette hozzá a miniszterelnök. Sem eszköz, sem élőerő-hiány nincsen, ha váratlan baleset nem történik, akkor a vizet a mederben tudjuk tartani - mondta még Orbán Viktor.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA