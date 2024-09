Hetekig állhat vízben a népszerű magyar meteorológus Duna menti otthona: mégsem költözne el semmi pénzért

Gyomorgörcs kerülgeti a népszerű magyar meteorológust, Pártai Luciát, nem tud enni és alig alszik - írja a Ripost.

Aigner Szilárd özvegye a Duna közelében él, ezért nem újdonság számára, ha árad a folyó. Ilyen nagy árvizet azonban még ő is ritkán tapasztalt meg, pedig már 22 éve él a természet közelében. "2002 óta ez lesz a hatodik árvíz, amelyik betör majd a házunkba... mit mondhatnék, gyomorgörccsel gondolok az elkövetkezendő órákra. Fontos kiemelnem, hogy nem az árvízzel van a gond, hiszen egy folyó természetes jellemzője, a gyakorisággal van probléma. A régi tudományos könyvekben arról írtak, hogy ilyen nagy árvizek évszázadonként egy vagy két alkalommal fordulnak elő... Évszázadonként! Az utolsó nagy árvíz a Dunán 2013-ban volt ugye" – magyarázta a meteorológus.

"Amikor mi a férjemmel megvettük ezt a házat, 1986-ban, akkor egyfelől még volt folyamkotró vállalat és rendszeresen tisztították a medret, az építésügy pedig nem adott engedélyt lábakon álló házra. Ahelyett, hogy erre köteleztek volna mindenkit, aki hullámtérre költözött. Vagyis a megváltozott klíma, a mederkotrás hiánya és a régi építkezési lehetőségek összessége eredményezi a mostani helyzetet: nagyon sok hullámtérben álló házat önt el a víz órákon belül. Köztük a miénket is" - mondta a lapnak.

Az időjós házának alja is akár hetekig állhat elöntve. Párta Lucia természetesen már erre is felkészült: "Bármennyi tapasztalatom van, most is a gyomorgörcs kerülget, nem tudok enni és alig alszom. Féltem az értékeinket, és sajnálom mindazokat, akik hasonló cipőben járnak, mint mi. Ezzel együtt is azt tudom mondani, hogy semmi pénzért nem költöznék el a házból. Mert amikor nyugodt a folyó, akkor nincs ennél gyönyörűbb környezet" - mondta el.