Elszomorító, hány magyar gyerek él gyermekotthonban: súlyos hiány van nevelőszülőkből

Közel 7000 gyerek él ma gyermekotthonban, drasztikusan magas a hiányzó nevelőszülők száma. Ezen a helyzeten szeretne változtatni az SOS Gyermekfalvak kampányával. Szombaton lesz az állami gondoskodásban élő gyerekek napja.

Bár 2014 óta jogszabályi változások nyomán minden gyermekvédelmi gondoskodásba került, 12 évesnél fiatalabb gyermeket nevelőszülőnél kell elhelyezni, ez nem tud megvalósulni. 23 000 gyerek él gyermekvédelmi gondoskodásban, 30 %-uk gyermekotthonban. A legfrissebb KSH adatok szerint 5400 aktív nevelőszülő van az országban és körülbelül 2000 hiányzik ahhoz, hogy minden 12 év alatti gyerek családban nőhessen fel.

Az SOS egy korábbi felmérése szerint tízből hat ember szerint az egyik visszatartó ok a nevelőszülői hivatás választásánál, hogy a nevelőszülők nem kapnak megfelelő anyagi támogatást és a nem anyagi jellegű támogatás is alacsony. Azt ugyanakkor kevesen tudják, hogy a nevelőszülőség munkaviszony, amely beszámít a nyugdíjba és társadalombiztosítási ellátásra jogosít abban az esetben is, ha csupán egy gyermeket fogad be valaki.

Általában, amikor azt mondom, hogy nevelőszülő vagyok, az emberek azt szokták gondolni, hogy van egy asszony, testesebb asszonyság, olyan ősanya típus, hat-nyolc-tíz gyerekkel. Akkor én elmondom, hogy van nálam kettő és én meg dolgozom és a saját lakásomban élünk, és akkor csodálkoznak

– állítja Judit, aki az SOS Gyermekfalvaknál nevelőszülő, emellett gyógytornászként dolgozik.

Az adatok szerint a nevelőszülőséget választók közel fele (44 %) egy vagy két gyereket fogad be családjába, sokszor egy másik munkaviszony mellett nevelik őket.

A nevelőszülőket és neveltjeiket övező tévhitek és előítéletek, a médiában a nevelőszülőségről megjelenő negatív hírek is visszatarthatják az embereket attól, hogy ezt a hivatást válasszák

- mondja Szilvási Léna, az SOS Gyermekfalvak szakmai vezetője.

Az SOS egy korábbi felmérése szerint számos előítélet övezi a gyermekvédelemben élő gyerekeket; a felnőtt lakosság 7 %-a gondolja úgy, hogy maga a gyerek tehet róla, hogy állami gondoskodásba került. Az SOS egy másik felmérése rámutat arra is, hogy a válaszadók kétharmada úgy véli, a nevelőszülőknek is meg kell küzdeniük a társadalom előítéleteivel. Utóbbi kutatás szerint a nevelőszülőséget választóknál más a motiváció fiatalabb és idősebb korban. Míg az idősebb korosztálynál még gyakori indíték, hogy nem lehettek saját gyerekeik, vagy kirepültek már a fészekből, a fiatalabb korosztályban erősebben jelenik meg a társadalmi felelősségérzet.

A nevelőszülőnek jelentkezők általában 2-3 százaléka felel csak meg a feltételeknek. Ez az alacsony arány részben annak tudható be, hogy jó esetben szigorú szakmai szűrésen mennek keresztül. Egy nevelőszülőnek nagyon elfogadó, rugalmas és stabil személyiségnek kell lennie, magas érzelmi érettséget igényel ez a feladat, aminek csak kevesen felelnek meg. A jelentkezők legnagyobb számban az ingatlan nem megfelelő mérete miatt esnek ki, vagy azért, mert valójában örökbe szeretnének fogadni, és összekeverik a nevelőszülőséget az örökbefogadással

– mondja Szilvási Léna.

Az SOS Gyermekfalvak idén harmadszorra szervezi meg az állami gondoskodásban élő gyerekek napját. Ebből az alkalomból, október 7-én a Nyugati téren utcai performansz keretében 2000 árvácska virágot osztanak szét, hogy felhívják a figyelmet a problémára, népszerűsítsék a hivatást és hiteles információkat adjanak róla. Ezen a napon a 4-6-os villamos vonalán is hallhatnak az utazók a nevelőszülőséggel kapcsolatos spotokat.