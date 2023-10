Erről kevés kutya- és macskagazdi tud: brutál költségtől kímélhetik meg magukat a magyar állattartók

A magyar háztartásokban élő több millió kisállat esetleges betegségének gyógykezelése jelentős kiadással járhat, nem beszélve arról, ha esetleg a kisállatok okoznak problémát. Az ilyen esetekre is van biztosítás – közölte a Netrisk az állatok világnapja alkalmából. Idén július és szeptember közepe között a megkötött lakásbiztosítások 10 százalékánál kértek kisállatokra – köztük kutyákra - szóló kiegészítő szolgáltatást. A kutyákra, macskákra köthető utasbiztosítások száma pedig 28 százalékkal nőtt.

Rengeteg háztartásban él kisállat, legyen szó például kutyákról, macskákról. Lényegében minden második magyar háztartásban van kutya, azaz 50,41 százalékos a kutyások aránya egy, még tavaly publikált tudományos kutatás alapján, amely szerint 2,8 millió gazdás eb van Magyarországon. A kutyák mellett a többi kisállat is bajba kerülhet, megsérülhetnek, megbetegedhetnek, de előfordulhat, hogy ők okoznak gondot, például kiszaladnak az úttestre és balesetet okoznak. A kisállatok orvosi ellátása vagy egy műtét jelentős, akár több tízezres vagy akár százezres kiadással járhat. Ahogy az általuk közvetve okozott kár is tetemes lehet. Mindezekre van azonban megoldás, mégpedig a lakásbiztosításokon belül kiegészítő szolgáltatást lehet kötni a kisállatokra – közölte a Netrisk az állatok világnapja alkalmából.

Alapvetően két kisállatokat érintő biztosítás érhető el. Az egyik a sima konstrukció, amely az érintett kisállat betegsége, balesete miatti orvosi költségekre szól. Feltétel azonban, hogy a kisállatnak legyen megfelelő mikrochipje, valamint az állatorvosnak rögzítenie kell az állat adatait elektronikus nyilvántartásban

– mondta Besnyő Márton, a cég ügyvezető igazgatója. A másik a kutyatartói felelősségbiztosítás, amely olyan esetekre nyújthat fedezetet, ha a kutya megharap valakit vagy balesetet okoz. Például kiszalad az útra, ezzel pedig balesetet okoz, ami jelentős kárral járhat az érintett autókban”

A Netrisknél az idén július és szeptember közepe között megkötött lakásbiztosítások 10 százaléka tartalmazott kisállatos kiegészítőt. Egy szerződésben átlagosan 1,4, azaz több mint egy kisállat volt megjelölve. A kutyatartói felelősségbiztosítást kötők harmada kért kisállatbiztosítást is. A szóban forgó időszakban megkötött kisállatbiztosítások száma 57 százalékkal nőtt, a kutyatartói felelősségbiztosítások száma a tavalyi hasonló időszakhoz képest azonos szinten maradt.

Besnyő Márton közölte azt is, hogy az utazásoknál is kaphatnak ilyen védelmet a kutyák és macskák, sőt akár a görények is. A kisállatokra szóló utasbiztosítások balesetekre, betegségekre szólnak.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Ezeknek a díja napi 450 forint, ami eltörpül ahhoz képest, amennyibe egy kisállat kezelése kerülhet külföldön.

Ezzel is magyarázható, hogy a kérdéses időszakban – július és szeptember közepe között – az egy évvel korábbihoz képest 28 százalékkal nőtt a kisállatos utasbiztosítások száma.