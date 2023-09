Kritikus a helyzet az agglomerációban: rosszul okoskodott, aki itt vásárolt házat, lakást?

Míg a járvány időszakát az agglomerációs ingatlanok iránt felpörgő kereslet jellemezte, az elmúlt egy évben ez olyannyira lecsökkent, hogy egyes szakértők szerint tetszhalott állapotról beszélhetünk. A kínálati árak ennek ellenére nem nagyon csökkennek, viszont az alkuk sokat nőttek.

A Covid-járvány elmúltával, a növekvő üzemanyagárak és romló gazdasági helyzet hatására az agglomerációs ingatlanpiac fénye elhalványult. Nehezíti a helyzetét, hogy az elmúlt években olyan sokan célozták meg a Budapest környéki területeket, hogy az jelentősen leterheli az infrastruktúrát, olyannyira, hogy több település esetében az elmúlt hónapokban megjelentek az újonnan érkezőket érintő különböző korlátozások.

A nehezebb gazdasági helyzetben már kevesebb vevő vállalja az agglomerációs ingatlannal járó hosszabb utazási időt és magasabb utazási költséget - hívta fel a figyelmet Balla Frigyes, a Balla Ingatlan operatív igazgatója, aki szerint a vevők nagy része ezért inkább a fővárosban keres eladó ingatlant.

Ráadásul amíg a fővárosban rugalmasabban reagáltak a tulajdonosok a megváltozott piaci helyzetre, azaz csökkentik az árakat, addig például az észak-pesti agglomerációban ez egyáltalán nem jellemző: maradtak a korábbi magas árak, amelyek elriasztják a vevőket mind a családi házaktól, mind a lakásoktól egyaránt. Balla Frigyes szerint kijelenthető, hogy a korábbi évek pörgése után az észak-pesti agglomerációs ingatlanpiaca lélegeztetőgépre került, ahol csak olyan készpénzes vásárlókkal találkozhatunk, akik saját lakhatási helyzetüket akarják megoldani.

Hasonlóképpen fogalmazott azonban Marosvölgyi Gabi, a cég csepeli és szigetszentmiklósi irodájának szakmai vezetője a dél-pesti agglomeráció ingatlanpiacáról. Mint mondta, az agglomerációs ingatlanpiac az elmúlt hónapokban nagyon belassult, havi egy vagy jó esetben két eladásra került sor az év első hónapjaiban. Csak olyan ingatlant vettek meg az érdeklődők, aminek ár/érték aránya nagyon jó, tehát a tavalyi év elején kialakult árszinteknél jóval olcsóbb.

A kínálat ennek következtében egyre nagyobb, és mára jelentős mértékben meghaladja a keresletet - mely a szakértő becslése szerint mintegy 40 százalékkal biztosan csökkent az elmúlt egy évben -, így lenne miből válogatniuk a vevőknek, ha ezeket az ingatlanokat elfogadható áron kínálnák tulajdonosaik.

Hasonló probléma jelentkezik a keleti agglomerációban is, mely a járvány óta nagyon megdrágult, így ott sem lehet sokkal olcsóbban vásárolni, mint Budapest külső kerületeiben - mondta Kántor Istvánné, az ingatlanközvetítő X. és XVII. kerületi irodájának szakmai vezetője, aki szerint nagyon minimális a különbség a XVII. kerület széle vagy Pécel árai között. Az újépítésű ingatlanokat tekintve pedig szinte egyáltalán nem is beszélhetünk különbségről. A telekárak magasra kúsztak, és az agglomerációs települések szinte teljesen beépültek, így például Maglódon már nem is adnak ki új építési engedélyt - jegyezte meg a szakértő.

Érden azonban még ennél is kritikusabb a helyzet. Itt is nagyon lelassul az ingatlanpiac az elmúlt egy évben, de ezt a helyzetet tovább nehezíti az, hogy változtatási tilalom is életbe lépett a városban, így bizonytalan ideig még értéknövelő beruházásra sem kerülhet sor ingatlanoknál. Mindez egészen addig tart, amíg el nem készül az új építési szabályzat, ami lehet néhány hónap vagy akár néhány év - mondta Hártó Regina, a cég érdi irodájának vezetője.

A lépésre egyébként azért volt szükség, mert Érd lakossága valamivel több mint 30 év alatt közel kétszeresére duzzadt, miközben ennek kiszolgálásához már 15 éve nincs meg a megfelelő infrastruktúra. Ráadásul az önkormányzatnak nem nagyon maradtak más eszközei a korlátozásra, csak egy ilyen drasztikus megoldás. A változtatási tilalom ugyan legfeljebb három évig maradhat hatályban, ez azonban az ingatlanpiac szempontjából meglehetősen hosszú idő.

Mint Hártó Regina rámutatott, a lépés közvetlen hatása, hogy akadt olyan ügyfél, aki úgy döntött, hogy mivel most felesleges próbálkoznia telke eladásával, így inkább felfüggeszti az értékesítést. Legalábbis addig, amíg ki nem derül, miként alakulnak a szabályok. Így most teljes a bizonytalanság, igaz, már ezt megelőzően sem álltak sorba a vevők - tette hozzá a szakértő. Szavaiból az derült ki, hogy Érden leginkább az olcsó ingatlanokra mutatkozik némi kereslet, de azt nem lehet állítani, hogy ha felbukkan egy alacsony ár, akkor arra egyből lecsapnának a vevők.

Dr. Kovács Csaba, az ingatlanközvetítő agárdi irodájának szakmai vezetője is úgy látja, hogy a legnagyobb kereslet most az alacsony áron kínált ingatlanok iránt mutatkozik. Megfigyelhető az is, hogy leginkább az ár/érték arányra figyelnek a vevők, akik most már részben befektetők, és így akár a nem annyira kedvelt, de jó áron kínált felújítandó ingatlanokat is megveszik, ha jó üzletet látnak bennük.

Emellett persze a kisebb, felújítandó ingatlanokra is folyamatos a kereslet. Ezeknél a vevők számára az a legfontosabb, hogy egyrészt energiatakarékosak legyenek, tehát kontroll alatt tudják tartani a rezsiköltséget, másrészt pedig az, hogy ne kelljen felújítani, átalakítani őket.

Nagy Csaba, a cég dél-budai régiós vezetője is azt tapasztalta, hogy ugyan nem kerülik el azért az agglomerációt az érdeklődők, azonban az itt található családi házak piacán jelentős alkukkal lehet találkozni. Kivételt csak az energiahatékony ingatlanok képeznek, melyekből nagyon kevés az eladó, és “horroráron” kínálják őket - tette hozzá.