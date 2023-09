Rengetegen csúsznak le most ezekről az olcsó albérletekről: nem is sejtik, hol hibáznak

A legtöbb felsőoktatási intézményben már megkezdődött a tanítás, elindult a szorgalmi időszak. A ráhangolódás a kollégiumokban is elindult, többen már beköltözhettek, míg más diákok kénytelenek egyéb lakhatási megoldások után kutatni. Az otpotthon.hu adatai alapján bár a kiadó lakásárak emelkedtek, még mindig a kiadó panellakások nyújthatják a legkedvezőbb megoldást a diákoknak.

Az elkövetkező hetekben érdemes nyitott szemmel járniuk azon hallgatóknak, akik számára a felsőoktatási intézmény és a lakóhely közötti ingázás hosszútávon nem kivitelezhető, vagy nem jutott kollégiumi férőhely. A nyári időszakban az otpotthon.hu felületén meghirdetett kiadó lakások számában összességében enyhe növekedés volt tapasztalható a nagyobb egyetemvárosokban.

A főbb vidéki egyetemvárosokban – Pécs, Debrecen, Szeged, Győr és Miskolc – és Budapesten az albérletek most különösen keresettek lehetnek az elsőéves hallgatók körében. Az OTP Otthon adatai alapján Szeged városában például júniusról júliusra közel kétszeresére emelkedett a kiadó lakások száma. Budapesten továbbra is magasabbak a számok (ezer feletti), ami az ingatlanhirdetési portál szerint várhatóan tovább fog emelkedni.

„Hirdetések alapján a Budapestre költöző fiatalok válogathatnak leginkább a kiadó lakások közül, azonban a bérleti díjak itt a legmagasabbak. Budapesten egy 30 négyzetméteres kiadó lakás bérleti díja átlagosan 173 581 forint, ugyanez a méret panelnél 141 660 forint. A két-háromszobás lakások átlagosan 250-300 ezer forintba kerülnek, panelnél viszont 198 550 forintot kérnek havonta átlagosan” – mondta Lipták Zsuzsa, a cég ügyvezetője. „Az árak alakulása a fővárosban és vidéken is függ a lakóingatlan típusától és az elhelyezkedésétől is, jellemzően a panellakások a kedvezőbbek; Budapesten például 43, Szegeden 33, Pécsett 27, de Miskolcon is 14 százalékkal olcsóbban lehet átlagosan panellakást bérelni, mint téglalakást a júliusi hirdetési adatok alapján.”

A bank idei Pulzus kutatása rávilágított arra, hogy a 18-29 éves korosztály számára elsődleges szempont a kiadó albérletek keresése során a kerület és a jó környék, a kiépített tömegközlekedési infrastruktúra és az alacsony bérleti díj. A megkérdezettek a költségek csökkentése érdekében ezért jellemzően kisebb alapterületű ingatlanba költöznek és/vagy megosztják másokkal az ingatlant. Továbbá az látszik az otpotthon.hu adatai alapján, hogy csökkenthetők a kiadások, ha a fiatalok kompromisszumot kötnek az ingatlanok típusában.

A júniusban és júliusban tapasztalt árváltozások városonként és lakóingatlan típusonként diverz képet mutattak. A kiadó téglalakások ára Budapesten, Debrecenben és Győrben csökkent, míg a többi egyetemvárosban átlagosan 10 százalékkal emelkedett, az azonban a vidéki és a főváros bérlemények vonatkozásában is egységesen látszik, hogy a panellakások bérleti díja alacsonyabb a társasházi és téglalakásokéhoz képest.