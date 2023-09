Elkelt Lagzi Lajcsi mocsai luxuskastélya? Több milliárdos ingatlan is gazdát cserélhetett nemrég

Már nincs eladósorban Lagzi Lajcsi kastélya, amelyet tavasszal még árultak ingatlanközvetítő oldalakon. A Világgazdaság most frissítette az eladó luxusingatlanok toplistáját. Eszerint a fél éve még listavezető, több mint hatmilliárd forintért hirdetett Andrássy úti Tildy Palota, és Lagzi Lajcsi 4,9 milliárd forintért kínált mocsai kastélya is valószínűleg gazdára talált időközben.

A jelenlegi legdrágább eladó luxusingatlan egy nagykövetségnek is alkalmas épületként hirdetett orbánhegyi luxusvilla, amely a toplista új szereplője. Ennek vevője 11 millió euórért, most mintegy 4,23 milliárd forintért juthat hozzá az ezer négyzetméteres telken álló 700 négyzetméteres, több mint 30 helyiségből, összesen 11 szobából álló, vendéglakást is magában foglaló ingatlanhoz - írják. A villát úgynevezett ultra luxus minőségben kivitelezték, kertjében bio- és kristályvízzel feltöltött látványmedencét is kialakítottak.

A második legdrágább luxus-lakóingatlan egy 3,9 milliárd forintért kínált V. kerületi négyemeletes, több mint kétezer négyzetméter összterületű műemlék épület, amelynek pincéjében középkori falrészletek, talán lakótorony maradványai találhatók - írják. Az egykori lakóházat most elsősorban kereskedelmi tevékenységre alkalmasként hirdetik, de magánklinikának, cégközpontnak is ideális lehet, valamint tovább bővíthető lakások vagy hotel kialakítására is.

Harmadik a listában az április óta változatlan áron, továbbra is 3,3 milliárd forintért hirdetett nyolcszobás Szépvölgyi úti villa. Ezt követően a borospincével, belső üveglifttel felszerelt és okosotthon-vezérléssel ellátott Széchenyihegyi luxusvilla következik a sorban negyedikként. A toplista végén pedig egy másik ismerős, a korábbi listán is az élbolyban szereplő Jégverem utcai luxuslakás bukkan fel, aminek árát viszont időközben leszállították. Tavasszal még 3 milliárd forintért, most 2,8 milliárd forintért keresnek vevőt a 14 szobás műemlék házra, amely több mint 200 éve épült, pincéjében azonban hat autóra méretezett mélygarázst is kialakítottak, ami önmagában is jelentős érték a budai Vár aljában - írja a lap.