Megfizethetetlenné drágult a magyar vidék: ezekben a városokban már luxus ingatlant venni

Egyedül a nyugat-dunántúli büszkélkedhet vándorlási többlettel a hat vidéki régió közül,míg a dunántúli nagyvárosokesetében Győr és Sopron a legdrágább az első féléves adatok alapján, mutatta ki az Otthon Centrum régiós összegzése.

A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint a Nyugat-Dunántúlontavaly 13 665 adásvétel történt, ami az országos adásvételek 10,4 százaléka. Ez az érték a Dunántúl három régiója (Közép-,Dél-,és Nyugat-) közül a legmagasabb, mégis csupán a negyedik a hat vidéki régió alkotta sorban. Az Otthon Centrum elemzői14 ezret meghaladó tranzakcióra számítanak a Nyugat dunántúlirégióban, ami 5 százalékkal magasabb ajelenleg ismert értéknél. A legtöbb adásvételaz öt megyei jogú városban valószínűsíthető a Dunántúlon: Győr (1940), Szombathely (1240), Sopron (962), Zalaegerszeg és Nagykanizsa (710) sorrenddel. Az idei évben azonban a lomha piac miatt a pillanatnyi becslések szerint akár 15 százalékkal kevesebb tranzakció várható.

„Ezer lakosra vetítve azonban már más képet mutat a térség, a legtöbb adásvétel a kisebb településeken történt, ami azzal magyarázható, hogy ezekben a helységekben egy-egy tranzakciónak nagyobb hatása van a fajlagos érték alakulására” –árnyalta az adásvételiadatokat Soóki-Tóth Gábor.

Az Otthon Centrum elemzési vezetője elmondta, az ezer főnél népesebb településeket összegző lista első öt helyén egyaránt Zala vármegyei település áll ebben a sorrendben: Kehidakustyány (57 ezrelékkel), Hévíz (47,8), Zalacsány (41,1), Galambok (31,4) és Zalakaros (28,4 ezrelékkel). Ugyancsak érdemes kiemelni, hogy ezek a települések gyógyfürdőik miatt eleve kedveltek, vagy összenőttek termálvizes szomszédaikkal.A nagyvárosok elhanyagolható különbséggel követik egymást a középmezőnyben az adásvételek ezer lakosra vetített fajlagos rangsorában: Nagykanizsa (16,3 ezrelék), Sopron (16), Szombathely (15,7), Győr (15,1) a sorrend, kicsivel leszakadva az utolsó Zalaegerszeg (12,9 ezrelékkel). Az ismert és kedvelt turisztikai központok ennél magasabb értéket produkáltak a Nyugat-Dunántúlon, Fertőd vezet (18,9 ezrelékkel), majd Őriszentpéter (18,6) és Keszthely (17,3 ezrelék) következik. A legtöbb járás enyhén pozitív, 1 és10 ezrelék közötti vándorlási többletet tud felmutatni.

A leggyengébb Szentgotthárdi és Zalaegerszegi járásokban is mindössze -1 ezrelékes vándorlási veszteség mutatható ki. A legnagyobb vándorlási nyereséggel a Téti járás büszkélkedhet (21,6 ezrelékkel), amelyet a Pannonhalmi (15,9) és aVasvári követ (10,1 ezrelékkel).

Utóbbiak azért figyelemre méltó értékek, mert -a közép-magyarországit leszámítva-a hat vidéki régió közül egyedüla nyugat-dunántúli könyvelhetett el vándorlási többletet

–értékelte az adatokat a szakember.

Az Otthon Centrum idei adatai alapján a dunántúli öt nagyváros közül Győr és Sopron a legdrágább. A téglalakások esetében Győr a listavezető négyzetméterenkénti 651 ezer forintos átlagárral, amelyet Sopron követ 518 ezer forinttal. A további sorrend az idei eladások alapján Szombathely (500 ezer), Zalaegerszeg(450 ezer) és Nagykanizsa (400 ezer forint).

A panellakások esetében azonban helyet cserélt a két város, Sopron 640 ezer forintos átlagos fajlagos árral a legdrágább,Győr 554 ezer forinttal a második. Szombathely ezúttal is harmadik 490 ezer forinttal, majd Zalaegerszeg (420 ezer) és Nagykanizsa (395 ezer forint) következik. Ugyanez a sorrend a használt házaknális: Sopron 700 ezer forinttal vezet, majd Győr (500 ezer forint), Szombathely (430 ezer), és Zalaegerszegkövetkezik,végül pedig Nagykanizsa zárja a sort (300 ezer forint).Ezekkel az árakkal csak az üdülő települések tudják felvenni a versenyt: Keszthelyen a használt házak átlagos négyzetméterára fél millió forint felett van (550 ezer Ft/m²), amivel Győrt is megelőzi. De Kőszegen is ezzel azonosátlagár az irányadó idén, csakúgy,mint a Keszthely melletti Balaton-parti településeken.