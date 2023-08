Eladó a legendás Torgyán-villa: ennyiért árulják a néhai politikus luxusotthonát

Szánthó Péter Link a vágólapra másolva

950 millióért, négyzetméterenként több mint 2,9 millió forintért árulják Torgyán József egykori luxusvilláját - szúrta ki a hirdetést a Pénzcentrum. A néhai politikusnak emléktáblája is van az épület kerítésén. A Torgyán-villa egy 1200 négyzetméteres telken fekszik, maga az épület 6 szóbás, panorámás, van benne lift és szauna is. Emlékezetes, a legendás politikus egyszer a vagyonnyilatkozatából is kihagyta az ingatlant, később azzal magyarázta a dolgot, hogy nem akarta, hogy a bűnözők megtudják, pontosan hol lakik.

