Rengeteg magyar fiatal maradt hoppon: nem tudják, hol fognak lakni ősztől

Az albérletszezon indulását követően jelentősen nőtt az érdeklődés az eladó lakások iránt is, később azonban visszatért a korábbi szintre. Az országos albérlet-kereslet a felvételi ponthatárok kihirdetése óta 12 százalékkal nőtt a fővárosban és 18 százalékkal a legnagyobb egyetemvárosokat is felsorakoztató vármegyeszékhelyeken. Éves összevetésben is jelentősen nőtt a kereslet, ami felszívja a folyamatosan bővülő kínálatot. A legjobb albérletek már órák alatt gazdára találnak.

Több újdonságot is hozott az felsőoktatási ponthatár-hirdetés után beinduló idei albérletszezon - derül ki az ingatlan.com friss elemzéséből, amely bemutatja a kiadó és eladó lakások iránti kereslet az elmúlt hetekben bekövetkező változását. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A hónapok óta tartó lakbéremelkedés miatt rendhagyó módon robbant be a kiadó lakások iránti kereslet az idei szezonban. Az érthető, hogy az kiadó lakások iránti kereslet felélénkült a korábbi hónapokhoz képest. A felvételi ponthatárok kihirdetése óta országosan 13 százalékkal nőtt az albérletek iránti heti érdeklődések száma. Ezzel párhuzamosan 30 százalékkal több érdeklődés érkezett az eladó lakásokra a ponthatárhirdetést követő héten, amire korábban nem volt példa. Utóbbi azzal is magyarázható, hogy az egyetemisták szüleinek egy része az eladó lakások piacán látható megtorpanás és árcsökkenés miatt megnézték, hogy a dráguló albérletek miatt érdemes-e esetleg ingatlant vásárolni. Végül az érintettek nagy része a bérlés mellett döntött, mert az eladó lakások iránti érdeklődések száma egy héttel később már visszaesett a korábbi szintre - mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. A jelenség hátterében az állhat, hogy az elmúlt évben végbement lakásár-korrekció még nem érte el azt a szintet, ami a vevőket a piacra csábítaná. Intenzívebb a keresletrobbanás éves szinten is Az ingatlan.com friss adataiból az is látható, hogy a kiadó lakások iránti kereslet a ponthatárhirdetés után Budapesten 12 százalékkal erősödött. A legnagyobb egyetemvárosokat is felsorakoztató vármegyeszékhelyeken pedig 19 százalékkal több érdeklődés érkezett az albérletekre mint a szezon előtt. Balogh László kiemelte, hogy a keresletélénkülés éves összevetésben is jelentős. Az idei szezonstartot követően hetente 9 százalékkal több érdeklődés érkezik a kiadó lakások iránt mint a tavalyi ponthatár-húzás utáni időszakban. A legjobb albérletek órák alatt elmennek A szakértő szerint a megnövekedett kereslet szinte rögtön felszívja a bővülő kínálatot is. Országszerte már több mint 13 400 kiadó lakás és ház hirdetéséből válogathatnak a bérlők, de a legjobb albérleteket a tulajdonosok már órák alatt ki tudják adni ebben az időszakban. Balogh László azt is elmondta, hogy az albérletszezon következő hulláma augusztus 15. után várható. Ekkor hirdetik ki az egyetemek és főiskolák, hogy kinek jutott kollégiumi férőhely, és kinek kell bérlés útján megoldani a lakhatását.

Címlapkép: Getty Images

