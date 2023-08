Ilyen vízparti házakat vehetsz 15 millió forint alatt Magyarországon: ezek lesznek az új slágernyaralók?

Biró Eszter Link a vágólapra másolva

Egyre kevesebb lehetőségünk van arra, hogy kevés pénzből tudjunk vásárolni magunknak nyaralót Magyarországon. A Balatont el is felejthetjük, hiszen 30 millió forint alatt esélyünk sincsen a part közelében ingatlant venni, de a többi népszerű üdülőhelyen is nehéz labdába rúgni 20-25 millió forinttal. Jó hír viszont, hogy továbbra is találni olyan vízparti ingatlanokat, amelyeket pár millió forintért meg lehet vásárolni. Persze, a legtöbb felújításra szorul és meglepően sok mindenről le kell mondania annak, aki erre vállalkozik.

A legnépszerűbb üdülőövezetekben már évek óta lehetetlen 20-25 millió forint alatt nyaralót találni, a Balatonnál pedig még rosszabb a helyzet, ha lehetséges. Ahogyan azt a Pénzcentrum egy korábbi körképében is megírta, a magyar tengernél 30 millió forinttal, de inkább annál többel érdemes nekiállni a keresgélésnek. Azonban érdemes megbarátkozni a gondolattal, miszerint vízpart közelében ennyiért esélyünk nincs ingatlanhoz jutni. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Vitán felül áll, hogy jelenleg Magyarországon a legolcsóbb nyaralóövezet a Tisza-tó: az itteni ingatlanok átlagos négyzetméterára mindössze 332 ezer forint. Ez pedig körülbelül a harmada annak, mint amennyit egy balatoni nyaralóért elkérnek az eladók. Igaz ezért az összegért egy sokkal szűkösebb a kínálat, illetve jelentősen nagyobb kompromisszumokat kell kötnünk, mint a balatoni ingatlanok esetében. Na de mi a helyzet a pármilliós vízparti ingatlanokkal? A Pénzcentrum most annak járt utána a legnagyobb ingatlanhirdetési oldalt böngészve, hogy milyen vízparti ingatlant tudunk vásárolni 15 millió forint alatt. A kínálat persze nem meglepő módon nem túl bő, de kompromisszumokkal még ilyen kevés összegért sem lehetetlen a dolog. Ráadásul nem szabad elfelejteni, hogy ilyen ingatlanok esetében a lakáshitelt elfelejthetjük, azonban egy szabadfelhasználású személyi kölcsön akár jó megoldás is lehet a nyaraló finanszírozására. EZ IS ÉRDEKELHET Vízparti nyaralót vennél a Balatonnál? Itt a válasz: új vagy a használt éri meg jobban? Jókora a szórás árak tekintetében a Balatoni nyaralóknál: új fejlesztésekben nem ritkák a bő 2,5 milliós négyzetméterárak, használtat viszont már 1-1,5 millióért is kifoghatunk. A Holt-Tisza partján, Csongrádon például egy 107 négyzetméteres vízparti telket kínálnak, amin található egy kis, 16 négyzetméteres téglaépület. 4,9 millió forintért árulják az ingatlant, amit persze bőven fel kell újítani. A leírás alapján az épületbe be van vezetve a víz, csatorna, valamint az ipari áram is, azonban évek óta raktárként használják, így teljesen át kell alakítani az épületet. Ráadásul az épület egyik oldalán ipari ingatlan található, a másikon pedig közterület, így körbe se lehet keríteni, miután egy gyalogösvényen az arra kirándulók rendszeresen el fognak menni a nyaralónk mellett. De akár Pest megyében, egészen pontosan Cegléden is találhatunk alig drágábban vízparti ingatlant. Itt ugyanis 7,5 millió forintért keresi új tulajdonosát az 1-es tó partján egy 11 négyzetméteres, közvetlen a parton található tanya. A könnyűszerkezetes, aprócska lakás egy 58 négyzetméteres telken helyezkedik el és mindössze egy előszobát és egy szobát foglal magában. Azonban télen is használható, hiszen elektromos fűtés található benne! A következő ingatlan a túrtői holtág mellett, Mezőtúron található a Hercegasszony birtok szomszédságában helyezkedik el. A 8,5 millió forintos horgászlak már nagyobb, mint az eddigi ajánlatok: itt a pénzünkért egy 30 négyzetméteres nyaralót kapunk, egy hatalmas kerttel. A vizet egy fúrt kút biztosítja, illetve az elektromos áram is be van vezetve. Hatalmas előnye, hogy mindössze 50 méterre van a vízparttól és rendelkezik saját stéggel is. Dömsödön, az övcsatorna partján 9,9 millió forintért vehetjük meg a 40 négyzetméteres fémvázas nyaralót, ami egy 500 négyzetméteres, teljesen körbekerített telken található. A kétemeletes ház alsó szintjén egy amerikai konyhás nappali van, illetve egy fürdő, míg a fenti szinten a háló van, illetve egy erkély, ami a vízpartra nyílik. A melegvizet egy villanybojler biztosítja, míg magát a vizet fúrtkútból kapjuk. A Szűcsi 5. gáti horgásztónál kereken 10 millió forintért vehetünk egy horgászstéget faházzal, ami összesen 14 négyzetméter terasszal, de 22 négyzetméteresre ki tudjuk bővíteni a kunyhót. Sőt, ha szeretnénk, 12 méter távolságból a vezetékes vizet is be lehet vezetni. Maga a stég 30 négyzetméteres, amire a faház maga három évvel ezelőtt épült. 12,9 millió forintba kerül az a szárföldi 40 négyzetméteres telek, amin egy 12 négyzetméteres ház is található a déli tó partján. Az ingatlanban van egy szoba, fürdő wc-vel, illetve egy fedett terasz is. Az áramellátást pedig napelem biztosítja, a meleget pedig egy kandalló, ráadásul a ház teljesen szigetelve van. Szalkszentmártonon kicsit többért, egészen pontosan 12,9 millió forintért már egy 47 négyzetméteres házat is vehetünk, ami egy 250 négyzetméteres telken található. A ház téglaépítésű, szigetelve van és található benne nappali, konyha és egy pár éve felújított fürdőszoba is. A telekhez tartozik még egy stég is, amit viszont fel kell teljesen újítani, bár szerkezetileg stabil. A következő vízparti nyaraló nagy hátránya, hogy a tó, aminek a partján található a 20 négyzetméteres ház, nem alkalmas se fürdésre, se csónakázásra. Azonban a faház hűtő-fűtő klímával rendelkezik és a hirdetésben külön kiemelték, hogy a faház ablakain szúnyogháló van. Mindezt potom 13,5 millió forintért!

Címlapkép: Getty Images

