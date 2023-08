Egyre több magyar sétálhat bele a lakáscsapdába: erre mindenképp figyelj, hogy elkerüld az anyagi csődöt

Közeleg a tanév kezdete, így az egyetemre, főiskolára készülő diákoknak már csak pár hetük maradt, hogy megfelelő otthont találjanak maguknak, ha kirepülnének a családi fészekből. A függetlenné válás időszaka izgalmas, ám számos kihívásra is fel kell készülni ahhoz, hogy biztonságban tudhassuk magunkat például egy albérletben vagy akár saját lakásban. Az alábbiakban hasznos tippekkel segítünk, hogy ne érjenek váratlan meglepetések.

Az egyetemi évek remek lehetőséget adnak arra, hogy függetlenedjünk a szüleinktől és felkészüljünk a nagybetűs életre. Az önállósodás azonban nemcsak azt jelenti, hogy akkor megyünk bulizni, amikor akarunk, hanem sok új helyzetre is fel kell készülni – anyagilag is –, amelyekre korábban, a családi otthonban, szüleink figyelmét élvezve valószínűleg nem gondoltunk – olvasható az Allianz Biztosító sajtóközleményében. Ide tartozik az is, hogy mire kell figyelni egy lakás kiválasztásánál és a beköltözés előtt; mi történik, ha meghibásodik valami vagy beázik a lakásunk, de az is, hogyan biztosíthatjuk a személyes értékeinket kár esetére. A biztosító szakértői most összegyűjtöttek néhány tanácsot az önálló életre való felkészüléshez.

1. Válassz okosan lakótársat!

Ha külön költözöl a szüleidtől, érdemes olyan albérletet keresni, amit egy vagy akár több lakótárssal is megoszthatsz, így jobban eloszlanak a költségek, és a hónap végén több pénz marad a zsebedben szórakozásra. Ugyanez igaz akkor is, ha olyan szerencsés vagy, hogy saját lakásba költözhetsz, és abban van elég hely lakótárs számára. Amennyiben van párod, ez remek alkalom lehet az összebútorozásra, de ha nincs, egy barát is ideális választás lehet lakótársnak. Ne tarts az idegenekkel való összeköltözéstől sem, hiszen az örök klasszikus Lakótársat keresünk film is jól bemutatja, hogy akár életre szóló barátságot vagy szerelmet is találhatsz így! Célszerű olyasvalakit választani, aki közel áll hozzád korban, hasonló az életritmusa és akivel van közös érdeklődési köröd, de az is nagyon fontos, hogy megbízható legyen és anyagilag biztos háttérrel rendelkezzen.

2. Alaposan járd körbe a részleteket!

Egy albérlet kiválasztása során számos kérdést tisztázni kell, mielőtt szerződsz a tulajdonossal. Többek között, hogy milyen feltételek vonatkoznak a látogatók fogadására, a lakás dekorálására és a falat érintő szerelésekre. Társasház esetén van-e bármilyen fontos szabály, amit szem előtt kell tartani, illetve érdemes azt is egyeztetni a tulajdonossal, hogy kinek a feladata és költsége a javítások, karbantartások elvégzése.

Ugyanilyen fontos, hogy a tulajdonos kötött-e lakásbiztosítást és ha igen, milyen fedezetekre, továbbá, hogy kit és milyen időszakban kereshetsz, ha bármi elromlik vagy vészhelyzet van. Egyértelmű kell legyen az is, hogyan történik a fizetés: a rezsit a bérleti díjjal együtt a tulajnak kell átadni, vagy a számlákat és a közös költséget a bérlő fizeti. Illetve, ha bármilyen okból késnél a fizetéssel, akkor számít-e fel kamatot a tulaj, ha igen, milyen mértékűt. Fontos, hogy a kaució összegéről és a kiköltözést követően a visszatérítés feltételeiről is rendelkezzen a szerződés, csak úgy, mint a rendes és a rendkívüli felmondásról! Mielőtt aláírnád a szerződést, ne sajnáld az időt arra, hogy figyelmesen végigolvasd!

3. Rögzítsd a lakás állagát és készíts leltárt!

Beköltözés előtt alaposan nézd át a lakás minden szegletét, fotózd le a hibákat, és vetesd bele ezeket az átadás-átvételi jegyzőkönyvbe! Egyúttal a bérbeadóval közösen készíts leltárt a lakásban található tárgyakról és bútorokról, és ezeket is fényképezd le! Ha valamilyen berendezési eszköz nem működik vagy sérült egy bútor, és ezek cseréjéről vagy éppen nem cseréjéről szóban megállapodsz a tulajdonossal, akkor azt írásban is rögzítsétek, a jegyzőkönyv részeként, ami mindkét felet védi. Így elkerülhetők a későbbi viták, és hogy olyasmiért vonjanak le a kauciódból, amit nem te okoztál. Ebben a dokumentumban kell rögzíteni a közműórák gyári számát és aktuális állását is.

4. Nézz utána az előzményeknek!

Vannak olyan esetek, amikor egy albérlő sajátjaként hirdet meg kiadásra egy lakást vagy szobát, és így próbál többhavi kauciót kicsalni a gyanútlan lakáskeresőktől. Ezért, ha biztosra szeretnél menni, a szerződés aláírása előtt kérdezd le a lakás tulajdoni lapját az interneten, hogy ne ess csalás áldozatául. Mielőtt pedig beköltözöl az új otthonodba, ellenőrizd, nem maradt-e az előző lakó vagy tulajdonos után közműtartozás! Ezt a közüzemi szolgáltatóktól bekért igazolással tudod megtenni.

5. Ne csak a szórakozásról, az értékeidről is gondoskodj!

Tudtad, hogy a csőtörések és a viharok okozzák a legtöbb lakáskárt? „Bérlőként sokszor nem gondolunk bele, mi történik egy tűzeset, csőtörés, viharkár vagy betörés esetén, és eleve azt feltételezzük, hogy a bérbeadónak van lakásbiztosítása, ami ezt fedezi . Ám ez korántsem biztos, hogy így van, de ha a tulajdonosnak van is biztosítása, az általában az ingatlanra és a saját berendezési tárgyaira terjed ki. Bár társasház esetében a ház biztosítása fedezi a közös részekben, csövekben, vezetékekben keletkező károkat, az ingóságaink – vagyis saját bútoraink, használati és vagyontárgyaink, háztartási és szórakoztatóelektronikai berendezéseink, számítógépünk – biztonságáról magunk kell gondoskodjunk, és kár esetén nekünk szükséges pótolni azokat” – magyarázza Tollmayer György, a biztosító lakossági vagyon termék-és portfólió menedzsment osztályának vezetője.

Éppen ezért ajánlott fontolóra venni, hogy bérlőként is köss otthonbiztosítást, és jó ha tudod, hogy ezt a saját ingóságaidra is meg tudod kötni, így egy káresemény után a biztosító megtérítheti a sérült/eltűnt/használhatatlanná vált értékeidet. Egy biztosítás elsőre felesleges kiadásnak tűnhet, de ha egyszer bekövetkezik a baj, nagyon jól jön.

6. Kérdezd meg a szüleidet a pénztári megtakarításról!

Érdemes rákérdezned a szüleidnél, van-e egészség- és önsegélyező pénztári megtakarításuk, hiszen sokan nem tudják, de az itt gyűlő összeget a 25 év alatti, felsőoktatási intézménybe járó gyerek albérletének vagy kollégiumi díjának finanszírozására is fel lehet használni. Ráadásul az ilyen típusú megtakarításhoz állami támogatás formájában 20 százalékos adóvisszatérítés is jár. A szüleid tehát akár így is támogathatják a lakhatásodat, amíg nincs saját kereseted.