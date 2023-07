Óriásit nőttek az albérletárak ebben az országrészben: ki tudja ezt megfizetni?

Jelentős áremelkedést mértek a vidéki bérlakáspiacon: egy év alatt 38 százalékkal nőtt az átlagos havi bérleti díj. Ugyan a fővárosban néhány kerületben már csökkent az ár, de Budapestet még így is jóval a vidéki tarifa fölötti árszint jellemzi.

„A fővárosban a téglalakások átlagos havi bérleti díja 227 ezer forintra nőtt idén” – ismertette az Otthon Centrum (OC) bérlakáspiacot érintő felmérésének egyik megállapítását Soóki-Tóth Gábor. Az elemzési vezető elmondta, ez az érték 10 százalékkal múlja felül a tavalyi éves átlagot. A legnagyobb vidéki városokban ennél alacsonyabb az árszint, átlagosan 174 ezer forintért lehetett bérlakáshoz jutni az idei év első öt és fél hónapjában.

„Ez az árszint azonban a tavalyinál 38 százalékkal magasabb, ami markáns emelkedést mutat” – jegyezte meg a szakember, aki arról is beszámolt, hogy a vidéki városokban Budapestnél is nagyobb mértékben drágultak a bérleti díjak, s ebben az összetételhatásnak is szerepe van.

Az idei bérbeadások alapján a fővárosban a VI. kerület a legdrágább átlagosan 317 ezer forintos havi díjjal, amelyet a II. kerület 305 ezer, az I. kerület 300 ezer és az V. kerület 283 ezer forinttal követ. A többi budai és belvárosi kerületben 200 ezer forint körül alakult az átlagos havi bérleti díj. A III. kerületben 216 ezer, a XI. és XIII. kerületben 230 ezer forint az átlagérték. Ennél kedvezőbb, 190 ezer forintos az árszint a VII. és VIII. kerületekben, míg a pesti külső városrészekben 170 ezer forint az átlag.

A legtöbb kerületben nőtt a bérleti díj, jellemzően 5 és 20 százalék között, azonban a III. és a VII. kerületekben már 5 és 10 százalékos árcsökkenést mért az OC. A fővárosban az egyszobás lakásokért átlagosan 145 ezer forintot kértek, míg a kétszobásokért 214 ezer, a háromszobásokért 293 ezer forintot.

Minél nagyobb a bérlakás, annál nagyobb a területi árdifferencia a fővárosban

– árnyalta az árakat a szakember. Az egyszobás lakások között még nincs számottevő különbség Budapesten, a belvárosban és Budán 150 ezer az átlag, míg a külső kerületekben 130 ezer forint a bérleti díj átlaga. A kétszobás lakások esetében a belvárosban már 230 ezer, Budán 220 ezer, külső Pesten 165 ezer forintos havi bérleti díj a mértékadó. A háromszobásoknál Budán 315 ezer, a belvárosban 295 ezer, a külső pesti kerületekben 213 ezer forintos bérleti díjjal kell számolni idén.

A vidéki megyei jogú városok esetében Győr és Székesfehérvár elhúzott a többi várostól, mivel a havi átlagos bérleti díj megközelítette a 200 ezer forintot. Ezzel szemben Szegeden, Kecskeméten és Debrecenben még mindig 140 ezer forintot kértek a tulajdonosok egy hónapra. Az egyszobásokért átlagosan 120 ezer, a kétszobásokért 145 ezer, háromszobásokért 215 ezer forintot kell fizetni az albérlőknek.

A panellakásokat Budapesten és a vidéki városokban egyaránt olcsóbban lehet bérelni, és minél nagyobb lakásról van szó, annál kedvezőbb az ár a téglalakásokhoz viszonyítva. A panellakások bérleti díja a belvárosban és Budán átlagosan 175 ezer, a külső pesti kerületekben 145 ezer, míg a megyeszékhelyeken 113 ezer forint. Paneleknél azonban fontos megjegyezni, hogy a garzonok esetében a házgyári lakások még alig olcsóbbak a téglából épült garzonoknál, de a két- és különösen a háromszobás lakások már kedvezőbb bérleti díjjal kerülnek a piacra.