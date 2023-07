Durva egyetemista roham indul az albérletekért: erre mindenkinek figyelnie kell, nagyon sok múlik rajta

Ne halogassák a szálláskeresést! - ezt javasolja az OTP Ingatlanpont szakértője a fővárosi tanévkezdésre készülő diákoknak. A júliusiaknál olcsóbb ajánlatok már nem várhatók az évnyitókig. Ugyan azok is találhatnak majd albérletet Budapesten, akik most halogatják a döntést, de ők már inkább csak a város külső részein, messze a campusok éltető zajától.

Sok leendő egyetemista számára a ponthatárok július 26-i kihirdetése után rögtön kezdődik a felvételi második fordulója: szállást szerezni a campusuk közelében a tanév kezdetéig. Évek szorgos tanulása sem garantálja, hogy ebben is sikeresek lesznek. Ráadásul ezen a vizsgán igen szerteágazó feltételeknek kell megfelelnie a jelöltnek: találjon rá a megfelelő lakásra, mutatkozzon szimpatikusnak a tulajdonos előtt, legyen képes megfizetni a bérleti díjat és a rezsit is.

Az utóbbiakat tekintve kifejezetten nehezedtek a körülmények a legutóbbi tanévkezdés óta. Míg a tavalyi második félévben határozottan mérséklődött a lakbérek emelkedésének üteme, a KSH friss statisztikái szerint ez év elejétől felgyorsult a folyamat. A májusi jellemző lakbér országosan 15,6 százalékkal, Budapesten pedig 16,5 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Egy hónapos visszatekintésben az országos drágulás látszott dinamikusabbnak (1,8%), a főváros átlagos 0,6 százaléka ugyan jóval mérsékeltebbnek tűnhet, de ellentétes folyamatokat rejt. A pesti oldalon a belső kerületekben (V., VI., VII., VIII., IX.), valamint a külvárosban (IV., XV., XVI., XVII., XVIII., XXI., XXIII.) a bérleti díjak 1, illetve 0,6 százalékos csökkenését regisztrálták. Budán a hegyvidéki kerületeket (I., II., XII.), továbbá a város fennmaradó részeit 2,7, illetve 1 százalékos drágulás jellemezte.

A budai és a pesti belváros lakásárait eleve nem a hallgatók pénztárcáihoz szabják. Számukra az egyetemekhez közeli negyedek, főleg a XI., IX., VIII. kerületek lehetnek a leginkább vonzóak, ám az emelkedő árak egyre inkább szorítják őket innen is kifelé. Laczi Csaba, az OTP Ingatlanpont budapesti régióvezetője azonban úgy tapasztalja, hogy a VIII. kerület még mindig ígéretes vadászterület lehet számukra is, ott a jobb környékeken is vannak még elérhető árú ingatlanok. "De tény, hogy idén nem lesz könnyű dolguk a diákoknak az árakat tekintve, ugyanis havi 150 ezer alatt már panel sincs" - teszi hozzá, és arra biztatja az érdekelteket, hogy ne várjanak a kereséssel. Ne is reménykedjenek abban, hogy őszig lejjebb mennek majd az árak, a szezonálisan megélénkülő kereslet inkább csak felhajtóerő lehet a következő hetekben.

Laczi Csaba már az első félévben is tapasztalta a bérbeadással foglalkozni kívánó befektetők érdeklődésének növekedését. A lakbérek emelkedése nyomán néhány tulajdonos elkezdte a korábban airbnb-s lakásait hosszabb távra kiadni, mert így kevesebb gonddal juthatnak, bár kisebb, de stabil bevételhez. E mellett ismét nő a rövidtávú kiadással foglalkozók száma is. Sőt, ők most már nem csupán a belvárosban - ahol a helyi szabályok miatt egyre nehezebbé vált az airbnb-üzemeltetés - keresik az erre alkalmas lakásokat. A nyárral megérkeztek a turisták, egy hónap múlva pedig kezdődik az atlétika világbajnokság is, ami extra keresletet teremthet a fővárosi szálláshelyek iránt. (Az augusztus 19. és 27. közötti eseményt szervező Budapest 2023 Zrt. vezérigazgatójának tavaszi nyilatkozata szerint a rendezvényre mintegy 30 ezer külföldit várnak, akik várhatóan 120 ezer vendégéjszakát töltenek majd Magyarországon.)

E piaci szegmens nyár eleji élénkülését kínálati oldalról is mutatja a KSH lakbérindexe. Annak adatai szerint ugyanis májusban a budai hegyvidéki kerületek kivételével főváros szerte legalább ötödével nagyobb volt a kiadó lakások aránya, mint egy esztendővel korábban. Laczi Csaba szerint sem attól kellene tartaniuk a kereséssel késlekedőknek, hogy netán kifutnak a kínálatból, hanem inkább a város szívéből szorulhatnak ki. "Az egyetemi környékek jó ingatlanjai gyorsan el fognak kelni, aztán elfogynak a közeli, de kevésbé gazdaságosan fenntarthatók, és végül maradnak a távolabbi, külvárosi lehetőségek. Ezek lehet, hogy olcsóbbak, de messze vannak az élet bulis oldalától."

Korábban, a lakásárak dinamikus emelkedésének idején számos család élt azzal a lehetőséggel, hogy 4-5 évnyi bérlés helyett inkább megvettek egy lakást, aminek addig is nőtt az értéke, amíg a gyerek tanult. Laczi Csaba ma sem lát olyan árcsökkenést az ingatlanoknál, ami miatt ne lehetne ez változatlanul jó stratégia. Sőt, úgy véli, hogy aki megteheti, annak érdemes lehet a feltétlenül szükségesnél eleve egy kicsit nagyobbat venni. Abba diáktársakkal együtt költözve pedig már csak a rezsi megosztása miatt is könnyebb lehet finanszírozni a tanulóéveket. A végén pedig, ha a megmaradó lakásra nincs többé szükség, el lehet adni.